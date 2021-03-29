Даниил Медведев — Фрэнсис Тиафо. Прогноз: россиянин преодолеет судороги и пройдёт дальше

У Даниила возникли проблемы со здоровьем в прошлом круге, но погоня за Джоковичем продолжается.

30 марта Даниил Медведев и Фрэнсис Тиафо сыграют в матче четвёртого круга соревнований категории «Мастерс» в Майами (США). Начало — не ранее 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Медведева. Ставки на победу россиянина принимаются с коэффициентом 1.18, успех американца оценён коэффициентом 5.20.

Коэффициенты букмекеров на матч в Майами Даниил Медведев — Фрэнсис Тиафо 30 марта 2021 года

Аналитики считают, что матч Даниила Медведева и Фрэнсиса Тиафо получится упорным: ставки на тотал больше 20.5 гейма принимаются за 1.87, тотал меньше 20.5 гейма оценён коэффициентом 1.94. На третий сет можно поставить за 2.83.

Анализ матча турнира в Майами Даниил Медведев — Фрэнсис Тиафо (30.03.2021)

Турнир категории «Мастерс» в Майами выходит на финишную прямую, а значит каждое проигранное очко, гейм и тем более сет могут стать критичными в борьбе за главный трофей. За выход в четвертьфинал турнира первый сеяный Даниил Медведев поспорит с американцем Фрэнсисом Тиафо.

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Тезис о важности каждого очка подтвердил и сам Медведев, который с большим трудом обыграл Алексея Попырина в третьем круге. Россиянин сам придумал себе приключения на ровном месте, поскольку имел всё необходимое для спокойной победы. Даниил выиграл первый сет и подавал на матч во втором, однако упустил гейм на своих мячах и чуть было не поплатился за это.

Австралиец выиграл вторую партию и боролся за победу до самого конца третьего сета, однако всё же уступил. В результате первая ракетка России провел корте больше чем 2,5 часа, потратив лишние силы. Доигрывать вообще пришлось на фоне судорог, но Даниил показал характер.

Медведев и Тиафо встречались друг с другом четырежды и лишь однажды сильнее оказался американец. Впрочем, тот поединок смело можно выносить за скобки, так как случился он ещё в 2015 году. В трёх последующих играх Фрэнсис выцарапал всего одну партию, а в четвёртом круге US Open — 2020 и вовсе потерпел разгромную неудачу — 4:6, 1:6, 0:6. Казалось бы, хочется взять реванш, но как это сделать, если напротив тебя теннисист, возвращающий практически любой мяч?

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Особенно важны умения Медведева защищаться в контексте стиля игры Тиафо. Американец очень мощно пробивает с игры, но редко делает это стабильно. Его атаки обычно длятся не дольше двух-трёх ударов — каждый из них мощный и рискованный. Многие теннисисты к этому моменту уже проигрывают розыгрыш, но о главных козырях Даниила знают все. Если россиянин сможет затягивать розыгрыши, ошибки со стороны Тиафо просто неизбежны.

Большую роль может сыграть и психология. Если Медведев большую часть своих матчей проводит с каменным лицом и лишь в самых критических случаях выходит из себя, то Тиафо регулярно поддаётся эмоциям, что безусловно сказывается на качестве его игры. В случае если Даниил легко выиграет первый сет, то во втором американец и вовсе может посыпаться.

Казалось бы, фактор домашних соревнований может сыграть на руку Тиафо, однако результаты Медведева на турнирах, проходивших в США, говорят об обратном. В 2019 году Даниил выиграл «Мастерс» в Цинциннати, а спустя месяц уже играл в финале US Open. Также в его активе главный трофей соревнований в Уинстон-Сейлеме, проходивших в 2018 году.

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Российскому теннисисту необходимо выступить на Miami Open как можно лучше. Даниил должен пользоваться отсутствием первой ракетки мира Новака Джоковича. В случае завоевания главного трофея Медведев приблизится к сербу в рейтинге АТР на расстояние 1100 очков. А это уже тот гандикап, который можно отыграть до конца года. То, что ещё пару лет казалось чем-то нереальным, сейчас на полном серьёзе обсуждается во всём теннисном мире — Даниилу Медведеву по силам стать первой ракеткой мира.

Если проблемы россиянина со здоровьем остались в прошлом круге, он наверняка выиграет без особых проблем. Судороги у Даниила случались и прежде, обычно он с ними справлялся. Возьмём победу фаворита в двух сетах.

Ставки на матч турнира в Майами Даниил Медведев — Фрэнсис Тиафо 30 марта 2021 года

Победа в предстоящем матче сильно нужна как Медведеву, так и Тиафо. Если оба теннисиста выдадут максимум, то вряд ли у Фрэнсиса останутся шансы — россиянин объективно сильнее и не просто так является второй ракеткой мира. Что касается активной поддержки Тиафо со стороны местных болельщиков, то такие вещи обычно лишь подстёгивают Медведева, и он начинает играть лучше. Так что неожиданностей не ждём.

Прогноз: победа Медведева со счётом 2-0 за 1.61.