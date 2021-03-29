Бельгия — Беларусь. Прогноз: Лукаку и Де Брёйне затопчут Лисаковича

30 марта состоится матч 3-го тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года Бельгия — Беларусь. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу бельгийцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.06. Успех гостей оценён экспертами в 50.00. А ставки на ничью принимаются за 13.50.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2022 Бельгия — Беларусь 30 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч Бельгия — Беларусь получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.30.

Анализ и прогноз матча квалификации ЧМ-2022 Бельгия — Беларусь (30.03.2021)

Бельгийская сборная начала отборочный этап к чемпионату мира далеко не так, как ожидалось. После победы над Уэльсом в первом туре подопечные Роберто Мартинеса не сумели переиграть Чехию при весьма бледном качестве футбола — 1:1. Именно чехи и возглавили турнирную таблицу группы Е по итогам двух туров.

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Теперь Ромелу Лукаку с партнёрами ожидает сборная Беларуси. Бельгийцам необходима крупная победа, ведь первое место в таблице они уступают именно из-за не лучшей в группе разницы забитых и пропущенных мячей. Иначе после мартовского окна придётся довольствоваться второй или даже третьей строчкой.



Для подопечных Михаила Мархеля предстоящий поединок станет лишь вторым в отборе. Первый тур Беларусь пропустила из-за нечётного количества участников в группе, а вот во втором сумела обыграть Эстонию — 4:2. Удивительно, но в случае победы над Бельгией белорусские футболисты не только обойдут грозного соперника в таблице, но и могут сенсационно её возглавить.



Впрочем, в успех Беларуси мало кто верит. Победа над Эстонией стала стала скорее следствием слабости соперника, нежели собственной силы. Тремя днями ранее беларусы не смогли обыграть Гондурас в товарищеском матче (1:1) — чем не показатель того, что Бельгия вряд ли ощутит серьёзное сопротивление в ближайший вторник? Эстонцы — откровенно скромный коллектив, да ещё и получивший дополнительные проблемы с составом из-за коронавируса.

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Бельгийцы небезосновательно считаются одними из претендентов на главный трофей не только предстоящего Евро, но и чемпионата мира в Катаре. Соответственно, мало кто представляет, что коллектив с Де Брёйне, Лукаку и Куртуа в составе не сможет пробиться на мундиаль из группы, в которой основным конкурентом являются чехи. Если же так, то ничейный результат во 2-м туре должен стать несчастным случаем — все оставшиеся встречи надо выигрывать.



Особенно важной для Бельгии может стать победа ввиду того, что в параллельном матче сыграют команды Чехии и Уэльса. Валлийцам вполне по силам отобрать очки у неожиданных лидеров, а значит, Бельгия имеет все шансы единолично возглавить турнирную таблицу по итогам трёх туров. Наверняка и эту мысль держит в голове Мартинес, явно не желающий пробиваться на ЧМ через стыки.



У Бельгии в строю практически все лидеры — отсутствует лишь Эден Азар, но с его постоянными травмами, кажется, свыклись уже не только в мадридском «Реале», но и в сборной. Усилий одних лишь Ромелу Лукаку, Кевина Де Брёйне и Торгана Азара должно хватить для уверенной победы над Беларусью.

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Разница в уровне состава не просто велика, она колоссальна. Плюс своё поле и злость после потери очков с главным конкурентом. Ждём от фаворита агрессивного дебюта. Вполне возможно, что уже к перерыву интрига умрёт.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2022 Бельгия — Беларусь 30 марта 2021 года

Бельгия регулярно оформляет быстрые мячи с соперниками калибра Беларуси. Вполне вероятно, что так случится и в этот раз, а если в ворота Александра Гутора влетит даже несколько мячей в первые 15-20 минут, всё может завершиться неприличным счётом. Команда Мархеля вряд ли бы смогла что-то сделать с бельгийцами на домашнем стадионе, а уж на выезде рассчитывать и вовсе не на что.



Ставка 1: победа Бельгии с форой (-2.5) за 1.66.



Ставка 2: ИТБ 1.5 гола Бельгии в первом тайме за 2.13.