ЦСКА всё ещё лучше всех, «Авангарду» нечего ловить в Казани. Кто выиграет Кубок Гагарина?

Уже послезавтра наступит апрель. А это значит, что в Кубке Гагарина пришло время самого интересного. Первый раунд выдался необычайно коротким и предсказуемым: в семи сериях из восьми хватило четырёх-пяти игр. Зато во втором мы всё же увидели седьмой матч, пусть и всего один.
ЦСКА бился с «Локомотивом» семь матчей. И теперь готов ко всему
Борьбу за трофей продолжают четыре клуба, лучшие из лучших. Финалы конференций стартуют 2 апреля. Получается, у нас ещё в запасе несколько дней, чтобы изучить котировки букмекеров в поисках хорошей ставки. В пятницу начнут на Западе, в субботу присоединится Восток. Формат классический: игры через день до четырёх побед.
Фаворитом у букмекеров с самого начала считался ЦСКА. Так было хоть до старта сезона, хоть по окончании регулярного чемпионата, хоть после четвертьфиналов конференций. Перед вторым раундом на красно-синих предлагалось поставить с коэффициентом 3.30. И вот что произошло дальше.
Подопечные Игоря Никитина дольше всех преодолевали барьер второго раунда. Собственно, только они и дошли до решающего поединка. На восстановление перед финалом Запада получат всего трое суток, а ведь до этого выходили на лёд через день. И интенсивность в серии с ярославцами была крайне внушительная.
И что же? Коэффициент на итоговый успех москвичей только понизился, причём серьёзно. Теперь на победу действующего обладателя Кубка Гагарина дают только 2.45. То есть, если ставка сыграет, с 1000 рублей вы получите 2450 рублей. А на проход в финал дают совсем уж скромные 1.50. Парадокс? Вовсе нет, спорить с линией совсем не хочется.
Дело в том, что «Локомотив» выглядел просто замечательно. Системный хоккей Андрея Скабелки с надёжной обороной, дисциплиной и великолепным Эдди Паскуале стал для армейцев прекрасной проверкой. Никакого сюрприза тут нет: ярославцы выглядели солидно на протяжении всего сезона.
Ведь в регулярном чемпионате они превзошли СКА по количеству набранных очков и остались четвёртыми только из-за регламента КХЛ, согласно которому победитель дивизиона автоматически попадает в топ-2. Даже жаль, что пути столь крепких команд пересеклись уже в полуфинале конференции.
Так вот. В нужный момент ЦСКА включил дополнительную передачу и забрал седьмую игру не просто спокойно и уверенно, а даже как-то буднично. Быстро оформил преимущество в две шайбы, в оставшееся время фактически ничего не позволив создать у своих ворот. Сыграл на ноль именно тогда, когда это было нужно. А железнодорожники, напротив, в ключевой ситуации выдали худший матч в серии. И виноваты в этом прежде всего москвичи.
Строго говоря, после такой серии подопечных Игоря Никитина уже ничем не удивить. Они готовы добавлять тогда, когда это потребуется. Колоссального запаса в уровне исполнителей и длиннющей скамейки больше нет, но работа тренерского штаба оставляет клуб фаворитом Кубка Гагарина.
«Ак Барс» наконец-то встретит достойного соперника. И пройдёт дальше
Казанцы по-прежнему идут вторыми в списке претендентов. Прежде на их победу давали 4.00, теперь — 3.40. Только подопечные Дмитрия Квартальнова до сих пор ни разу не проигрывали в нынешнем плей-офф. Восемь побед из восьми возможных. 4-0 с «Торпедо» вопросов не вызывали, а вот безоговорочный вынос «Салавата Юлаева» в четырёх поединках стал сюрпризом практически для всех.
Ровный и глубокий состав, элитные сдерживающие звенья. И прекрасное меньшинство — 84,6% в регулярном чемпионате (четвёртое место), 92,3% в Кубке Гагарина (первое). Вопроса ровно два. Первый — здоровье Тимура Билялова. Вратарь получил травму связок голеностопного сустава в третьем поединке с «СЮ», пропустив остаток серии.
Адам Рейдеборн в плей-офф не давал поводов усомниться в себе, и всё же отсутствие Билялова рискует проявиться. Ведь серия наверняка затянется. Всё дело во втором вопросе — силе «Авангарда». Омичи играли в кошки-мышки с «Автомобилистом» и «Металлургом», однако в нужные моменты добавляли.
С екатеринбуржцами бледно выглядели в равных составах и убивали большинством, с магнитогорцами разозлились после 1:7 и забрали два заключительных матча с общим счётом 9:1. Между прочим, в сезонной серии «Авангарда» и «Ак Барса» ничья — по две победы в обе стороны. А по спецбригадам «ястребы» дадут фору кому угодно.
И всё же букмекеры считают фаворитами казанцев: 1.60 на проход в следующий раунд. Выход подопечных Боба Хартли в большой финал идёт за 2.37, а итоговый триумф — за 6.30. То есть, по мнению аналитиков, именно омичи являются аутсайдером Кубка Гагарина. Многое будет зависеть от вратарей, тут преимущество на стороне клуба из Татарстана. Особенно если с Биляловым всё в порядке.
СКА идёт третьим в списке фаворитов. 5.20 на победу, 2.75 на выход в финал. Санкт-петербуржцы прекрасно поработали по ходу серии с московским «Динамо» и управились в пяти встречах, хотя тут нужно сделать скидку на травму Дмитрия Кагарлицкого. Без него первое звено и большинство бело-голубых развалились, хотя заслуга соперника тут тоже очевидна.
Подопечные Валерия Брагина заслуженно прошли дальше, но ЦСКА банально выглядит мощнее и сбалансированнее. Плюс фактор своего льда будет на стороне москвичей. Пожалуй, в этой серии котировки букмекеров выглядят логично.
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