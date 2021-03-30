Англия — Польша. Прогноз на матч: без Роберта Левандовского на «Уэмбли» делать нечего

31 марта состоится матч третьего тура квалификации ЧМ-2022 Англия — Польша, группа I. Начало встречи — 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.34. Успех поляков оценён экспертами в 11.50. А ставки на ничью принимаются за 5.90.
Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧМ-2022 Англия — Польша 31 марта 2021 года
Букмекеры считают, что матч квалификации ЧМ-2022 Англия — Польша получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.97.
Анализ и прогноз матча квалификации ЧМ-2022 Англия — Польша (31.03.2021)
Март отбывает последние дни, совсем скоро вернутся клубные чемпионаты и продолжится плей-офф еврокубков. А это значит, что пришла пора закрывать первое окно для сборных в 2021 году. Календарь крайне плотный, играют часто, первые два тура благополучно отгремели.
Программа третьего тура завершится в среду, 31 марта, сразу 15 поединками, большинство из которых стартует в 21:45 мск. В группе I сборная Англии на стадионе «Уэмбли» в Лондоне примет Польшу. Англичане — единственные, кто в своей группе выбил шесть максимально возможных очков после двух туров. Соответственно, они единолично возглавляют турнирную таблицу.
Хотя тут стоит отметить уровень сопротивления соперников. А точнее — его отсутствие. В первом случае подопечные Гарета Саутгейта дома катком проехались по скромному Сан-Марино (5:0). За 90 минут нанесли 32 удара по воротам, почти половина из которых пришлась в створ. И владели мячом 85 процентов игрового времени, хотя состав оказался экспериментальным.
А во втором туре на выезде также без проблем разобрались со сборной Албании. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу «львов», а преимущество снова оказалось очевидным. Албанцы сумели нанести всего два удара по воротам Ника Поупа, а гости владели мячом 71 процент игрового времени. Никакой интриги: спокойно, уверенно, без траты дополнительных сил.
Разумеется, сборная Польши заметно крепче как Албании, так и Сан-Марино. Всё же тут много известных фамилии в каждой линии: это и Щенсны из «Ювентуса», и Беднарек из «Саутгемптона», и Зелиньски из «Наполи», и Пёнтек из «Герты». Да и форму поляки успели набрать вполне нормальную.
В первом туре скатала результативную ничью с национальной командой Венгрии (3:3), которая в последнее время заметно прогрессирует. Пришлось даже дважды отыгрываться. А во втором туре без проблем разделалась с Андоррой (3:0), позволив нанести сопернику всего один удар. Четыре очка — результат не великолепный, но более чем нормальный.
Однако к заключительному матчу мартовской международной паузы поляки подходят с заметными проблемами. Основная — потеря Роберта Левандовского. Нападающий мюнхенской «Баварии» в прошлом поединке к 55-й минуте оформил дубль, а вскоре был заменён из-за неприятного ощущения в области колена.
Травма оказалась не такой значительной, но восстановиться до встречи с Англией капитан не успеет, а потому и выйти на поле не сможет. С учётом того, что половина забитых мячей именно на его счету, головная боль главному тренеру — португальцу Паулу Соузе — обеспечена. Игрока такого класса против крепкой обороны англичан явно будет не хватать.
Отсюда вытекает ставка: П1 + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.98. Англичанам только предстоит продемонстрировать свой класс, хотя пока они выглядят неплохо, плюс сыграют на своём поле. С поляками же давно принято считаться, но им придётся обойтись без лидера и капитана. А потому много голов не ждём. Что-то в духе 2:0 или 1:0 тут вполне вероятно.
Прогноз и ставки на матч квалификации ЧМ-2022 Англия — Польша 31 марта 2021 года
Сборная Польши может обеспечить неприятности практически любому сопернику. Однако на днях она потеряла капитана и основную забивную силу, ответить крепкой сборной Англии без Роберта Левандовского будет тяжело. Англичане сейчас выглядят предпочтительнее, а в обороне у них порядок. Ожидаем победы хозяев на классе.
Ставка: победа Англии и тотал меньше 3.5 мяча за 1.98.
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