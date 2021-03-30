Босния — Франция. Прогноз: Дешам снова намудрит с составом, Мбаппе и Гризманн заглохнут

После матча с Украиной Дидье Дешам сделал девять перестановок в составе, но даже с Казахстаном были трудности.

31 марта состоится матч 3-го тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года Босния и Герцеговина — Франция. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей: поставить на победу французов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.39. Успех хозяев оценён экспертами в 9.60. А ставки на ничью принимаются за 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2022 Босния — Франция 31 марта 2021 года

Букмекеры не считают, что матч Босния и Герцеговина — Франция получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10.

Анализ и прогноз матча квалификации ЧМ-2022 Босния и Герцеговина — Франция (31.03.2021)

Одним из определяющих с точки зрения распределения мест в группе D может стать матч отборочного этапа чемпионата мира между сборными Боснии и Герцеговины и Франции. Действующие чемпионы мира наведаются в Сараево к команде, которая обладает несколькими исполнителями экстра-класса, но никак не может обрести стабильность.

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Действительно, невзирая на наличие звёзд типа Эдина Джеко и Миралема Пьянича, Босния в последние годы играет откровенно плохо. У подопечных Ивайло Петева ни одной победы в 10 последних матчах. Даже ничейных результатов за этот промежуток — всего четыре. Катастрофические показатели, тем не менее все знают, как сильна эта команда может быть, если обстоятельства складываются в её пользу.



Безусловно, результаты сборной Франции значительно лучше, однако вопросы к качеству футбола возникают регулярно. Дидье Дешам имеет в своём распоряжении более 30 игроков мирового уровня и, как кажется, это играет ему не на руку. Наставник регулярно меняет стартовый состав, и игроки попросту не могут привыкнуть друг к другу.

Так и в текущем отборе французы стартовали с потерянной победы над Украиной (1:1) и скромными 2:0 в матче с командой Казахстана. Четыре очка в активе при не самом мощном уровне оппозиции — результат неплохой, но не более того. Запас по качеству исполнителей позволял рассчитывать на большее.

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После поединка с Украиной Дешам сделал сразу девять изменений в стартовом составе, но и это его не впечатлило. «Перед игрой с Боснией будут замены», — сказал тренер уже после победы в Нур-Султане. Оно и понятно — качество футбола вновь оказалось довольно бледным. Впрочем, для успеха его хватило.



Большое одолжение Франции сделала сборная Финляндии, сумевшая вырвать ничью во встрече с Украиной. Именно украинцы считались основными конкурентами французов в борьбе за первое место в турнирной таблице. После ничьей в Париже вопросов к подопечным Дешама возникло ещё больше. Впрочем, после потери очков украинцами именно Франция расположилась на первой строчке таблицы — ближайших преследователей она опережает на два очка.



Сложно сказать, на что претендует команда Боснии в этом отборочном цикле. Команда пока провела лишь одну встречу (2:2 с Финляндией), и победа над Францией может стать огромным шагом вперёд в турнирном плане. Ничья тоже полностью устроит боснийцев, ведь второе место в группе оставляет шансы попасть на чемпионат мира через стыковые матчи.

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Сборные Боснии и Франции играли друг с другом четырежды — в двух случаях победили французы, ещё две встречи завершились вничью. Впрочем, предыдущая очная встреча состоялась почти десять лет назад, соответственно, вряд ли нужно обращать какое-либо внимание на эти результаты.

Проверим классический низ. Трёхцветным пока голы даются с трудом, а на чужом поле они вряд ли станут гнаться за крупным счётом. Хозяевам же банально некуда спешить: соперник заметно сильнее, раскрываться слишком опасно. Потому ждём закрытого футбола.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2022 Босния и Герцеговина — Франция 31 марта 2021 года

Босния будет сражаться за выход на чемпионат мира, но рассчитывать на первую строчку в группе несколько наивно. Французы банально сильнее, так что домашняя ничья станет прекрасным результатом. Вряд ли подопечные Петева допустят крупное поражение в родных стенах. Учитывая не лучшую игровую форму команды Дешама, вполне вероятна даже ничья.



Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.87.