Украина — Казахстан. Прогноз: Андрей Шевченко найдёт слова после осечки с финнами

В сборной Казахстана есть проблемы с коронавирусом, но матч всё же состоится.

31 марта состоится матч 3-го тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года Украина — Казахстан. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу украинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.16. Успех гостей оценён экспертами в 22.00. А ставки на ничью принимаются за 8.00.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2022 Украина — Казахстан 31 марта 2021 года

Букмекеры уверены, что матч Украина — Казахстан получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.77.

Анализ и прогноз матча квалификации ЧМ-2022 Украина — Казахстан (31.03.2021)

Если к предыдущему матчу отборочного этапа сборная Украины подходила в приподнятом настроении, то сейчас подопечные Андрея Шевченко наверняка очень злы. Важнейшая победа над Финляндией уплыла на последних минутах, существенно затруднив турнирное положение. Исправляться надо как можно быстрее. Следующий соперник значительно легче — сборная Казахстана.

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Футболисты из Казахстана не могут победить уже на протяжении семи поединков. И нет никаких предпосылок для того, чтобы подопечные Талгата Байсуфинова добыли три очка в Киеве. И дело даже не в классе коллективов, который, безусловно, различается. И не в месте проведения встречи.



За несколько дней до матча стало известно о вспышке коронавирусной инфекции в стане казахов. По официальной информации, весь удар на себя приняли представители тренерского штаба команды, однако всё может измениться в последний момент. Впрочем, даже отсутствие нескольких тренеров может доставить гостям некоторые проблемы.



Не в пользу Казахстана и статистика противостояния — все четыре матча с их участием завершились в пользу Украины. Интересно, что во всех случаях игры проходили в рамках квалификации к чемпионатам мира — 2006 и 2010 годов. Как видно, времени с тех пор прошло много, составы полностью изменились.

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В стане сборной Украины наверняка понимают всю важность предстоящего поединка. Команда сумела добыть ничейный результат на выезде с Францией, однако не развила успех. Прямую путёвку на чемпионат мира получит лишь одна команда из квинтета, а стыки играть не хочет никто. Отсюда вывод — с Казахстаном устроит только победа.



Есть некоторые проблемы с составом и у Андрея Шевченко. Расположение сборной уже покинули Андрей Ярмоленко и Виталий Миколенко. Впрочем, форвард «Вест Хэма» изначально прибыл с повреждением и не появлялся на поле в мартовском окне. То есть тут для тренерского штаба ничего не изменилось…



Что касается Миколенко, то юный защитник киевского «Динамо» является одним из ключевых игроков обороны сборной, однако именно он привёз роковой пенальти с Финляндией. Помимо пенальти, получил ещё и красную карточку, соответственно, предстоящую встречу пропустит из-за дисквалификации.

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Невзирая на потери, сборную Украины вряд ли можно назвать командой, которая отталкивается от отдельных исполнителей. Шевченко выстроил игру таким образом, что влияние на результат оказывают абсолютно все 11 игроков, находящихся на поле. В таких условиях можно практически безболезненно делать замены, а значит, отсутствие Миколенко не должно сильно сказаться.



Именно об этом сказал перед матчем Байсуфинов: «Опасность может исходить от каждого игрока сборной Украины». Ждём уверенной победы жёлто-синих, разница в уровне исполнителей позволяет рассчитывать на столь необходимые три очка.

Прогноз и ставки на матч квалификации ЧМ-2022 Украина — Казахстан 31 марта 2021 года

Разный уровень исполнителей и желание украинцев реабилитироваться за ничью с Финляндией не оставляет особых шансов сборной Казахстана. Команда достойно сыграла в домашнем поединке с Францией (0:2), однако в той игре настоящий кураж словил голкипер Александр Мокин. Сыграл роль и длительный перелёт французов в Нур-Султан, после второго мяча они фактически встали. Подопечные Шевченко вряд ли станут останавливаться. У Казахстана всего два забитых мяча в шести последних матчах, так что ждём уверенной победы хозяев.



Ставка: победа Украины с форой (-2) за 2.01.