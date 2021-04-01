«Ротор» — «Локомотив». Прогноз: Николич не отпустит «Спартак» в гонке за Лигой чемпионов

3 апреля состоится матч 24-го тура чемпионата России «Ротор» — «Локомотив». Начало встречи — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают преимущество гостям. Поставить на победу «Локомотива» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех «Ротора» оценён букмекерами коэффициентом 5.35. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.54.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ротор» — «Локомотив» 3 апреля 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата России «Ротор» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 2.38, на тотал меньше 2.5 гола дают 1.65. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.76. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 2.17.

Анализ и прогноз матча 24-го тура чемпионата России «Ротор» — «Локомотив» (03.04.2021)

Первая международная пауза в 2021 году наконец-то завершилась. И это замечательно, ведь многие успели соскучиться по клубному футболу. Национальные первенства возвращаются в строй с пятницы-субботы, следом придёт время решающих стадий еврокубков. Ставки повышаются, времени на исправление ситуации в обрез.

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В родной Российской Премьер-Лиге добрались до 24-го тура. Он стартует в субботу, 3 апреля, сразу четырьмя матчами. Наиболее ранний начнётся в 14:00 мск в Волгограде. Местный «Ротор» будет принимать «Локомотив». Положение соперников в турнирной таблице сильно отличается, но не всё так просто.



Москвичи, пожалуй, оказались готовы к возобновлению сезона лучше остальных. Шутка ли — четыре победы в РПЛ подряд, 12 очков из 12 возможных при общей разнице голов 9:1. А ведь уровень оппозиции оказался как минимум добротным: ЦСКА (2:0), тульский «Арсенал» (3:0), «Сочи» (3:1) и «Уфа» (1:0). Где-то везло, но команда это полностью заслужила.



Перед паузой «Локомотив» вообще показал характер, дожав на выезде «Уфу». И всё это на фоне откровенно сомнительного судейства. Железнодорожники взлетели на третье место в турнирной таблице чемпионата России, причём до идущего вторым «Спартака» не хватает всего четырёх очков. Справедливости ради, считать положение устойчивым никак нельзя.

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Дело в том, что «Сочи» и ЦСКА находятся ниже только по дополнительным показателям, да и «Динамо» отстаёт всего на один балл. То есть вся борьба впереди. А вообще дела складываются замечательно: мало пропускают, Фёдор Смолов дважды делал результат после выхода на замену, а Марко Николича по праву признали лучшим тренером РПЛ в марте. Да и в четвертьфинал Кубка России пробились.



И всё же на победу «Локомотива» дают почти двойку. С одной стороны, волгоградцы заметно хуже. Уровень исполнителей скромный, результаты не блестящие. С горем пополам дожали нищий «Тамбов» (3:1), разошлись миром с «Химками» (0:0), а дальше дважды проиграли всухую. 0:1 от «Урала» и 0:4 от «Ростова». Четыре очка в четырёх турах.



Фактор своего поля тоже не стоит переоценивать. Всего восемь баллов в 12 домашних поединках, предпоследний результат в чемпионате России. Правда, одно из поражений было техническим из-за коронавируса. Обыграли только «Уфу» и «Арсенал», которые сражаются за выживание. Было это ещё в середине декабря.

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Несколько напрягающих моментов, конечно, имеются. Во-первых, стартовые игры после международных пауз часто оборачиваются бледным футболом и потерянными очками со стороны фаворитов. Представительство в сборных (взрослых и молодёжных) у москвичей было солидное, а вот времени на восстановление имелось в обрез. Это усложняет задачу тренерского штаба, без сюрпризов в составе вряд ли обойдётся.



Во-вторых, «Ротор» во второй половине марта отправил Александра Хацкевича в отставку с поста главного тренера. Это не самый сильный специалист, но при имевшихся ресурсах 13-е место видится максимальным результатом. Выше уже не забраться, а четыре очка отрыва от зоны вылета давали право на ошибку. Однако команду принял Юрий Батуренко, который к 56 годам не имеет опыта самостоятельной работы.



На короткой дистанции даже столь сомнительные решения могут пойти на пользу, так что в субботу в Волгограде может произойти всё что угодно. Однако коэффициент 1.80 на лобовую победу гостей кажется завышенным. Пока подопечные Марко Николича не давали повода усомниться в себе после возобновления первенства.

ЦСКА всё ещё лучше всех, «Авангарду» нечего ловить в Казани. Кто выиграет Кубок Гагарина? Красно-синие дольше всех проходили второй раунд, но остаются явными фаворитами плей-офф КХЛ.

Ставка посмелее — П2 + тотал меньше 3.5 гола за 2.28. После паузы железнодорожники вряд ли забьют много, зато пропускают весной они по большим праздникам. Да и поражение от волгоградцев в первом круге наверняка не забылось. Вырисовывается что-то в духе 0:2 или 0:1.

Прогноз и ставки на матч 24-го тура РПЛ «Ротор» — «Локомотив» 3 апреля 2021 года

Первый матч после международной паузы — повышенный риск для любого фаворита. И всё же коэффициент 1.80 на П2 кажется завышенным. Волгоградцы пошли на откровенно странное увольнение главного тренера, а подопечные Марко Николича весной не давали повода в себе усомниться. Ждём трудовой победы «Локомотива» с разницей в один-два мяча.



Ставка: победа «Локомотива» за 1.80.