ЦСКА — СКА. Прогноз на 1-й матч: Игорь Никитин и Андронов не повторят ошибок «Динамо»

За четыре очных игры в регулярке петербуржцы победили один раз. Дома и по буллитам.

2 апреля состоится первый матч полуфинала плей-офф КХЛ ЦСКА — СКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.08, а успех петербуржцев оценён в 3.65.

Коэффициенты букмекеров на 1-й матч плей-офф КХЛ ЦСКА — СКА 2 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ ЦСКА — СКА не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.49, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.66. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.00. Гол в первые десять минут идёт за 2.08.

Прогноз и анализ матча Кубка Гагарина ЦСКА Москва — СКА Санкт-Петербург (02.04.2021)

Второй месяц весны вступил в законные права. Первые два раунда плей-офф КХЛ отгремели, интриг и сюрпризов было откровенно мало, а четвертьфиналы конференций вовсе получились самыми предсказуемыми за всю историю Кубка Гагарина. Пришла пора приступать к финалам конференций, вся жара только начинается.

Никитин и Окулов не пустят Брагина к Кубку Гагарина. ЦСКА сейчас просто сильнее ЦСКА и СКА встретятся в финале Западной конференции в пятый раз за шесть лет.

На Западе финал порадует «армейским дерби». Снова. Дело в том, что такое происходит уже пятый раз за последние шесть лет. Прошлый год в расчёт не берём, розыгрыш остановили из-за пандемии. Первый поединок между ЦСКА и СКА в серии запланирован на пятницу, 2 апреля, он пройдёт на льду «ЦСКА-Арены» в Москве.



В первом раунде Кубка Гагарина подопечные Игоря Никитина прошли «Спартак» Олега Знарка, практически не почувствовав никакого сопротивления. Лишь в стартовом матче пришлось отыграть девять лишних минут овертайма. При этом красно-белые за четыре игры сумели забросить только две шайбы, пропустив 12. А в равных составах не отличились ни разу.



Дальше пошло гораздо веселее — в соперники достался ярославский «Локомотив», который здорово провёл регулярный чемпионат. На этот раз всё решилось в последнем, седьмом, поединке серии. До этого команды выбили по две домашние победы и ещё один раз сумели выиграть в гостях.

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Счёт в противостоянии стал равным, 3-3, а завершать серию столичным армейцам выпало на своём льду. Они продемонстрировали умение собираться и добавить в нужный момент. Выдали, пожалуй, лучший матч всей серии, не пропустили и спокойно прошли дальше. Ярославцы тогда так толком ничего и не показали.



СКА лихорадит весь сезон. В стартовых раундах, правда, удавалось найти решения по ходу дела. В первом, например, против минского «Динамо», которое и само играет, и даёт играть остальным, управились за пять встреч. Результативность оказалась внушительной — забросили 19 шайб. Единственную победу белорусы одержали дома, но уже при счёте 0-3 в серии.



А в предыдущем раунде команда Валерия Брагина за те же пять матчей выбила крепкое московское «Динамо», хотя стартовый поединок явно провалила. Тут отдельное внимание стоит обратить на возвращение в рамку Магнуса Хелльберга. Могучий швед успел набрать форму к этому времени и не раз выручал свой клуб.

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Разумеется, петербуржцы сделают всё возможное и наверняка зацепят парочку побед. Однако теперь уровень сопротивления значительно выше, рассчитывать на везение будет трудно. ЦСКА и во время регулярки смотрелся предпочтительнее. К слову, за четыре очных противостояния СКА выиграл у принципиального оппонента лишь однажды, но на своём льду и по буллитам.



Любопытно также, что в 2019 году «армейское дерби» в финале Западной конференции завершилось победой москвичей в серии со счётом 4-3. И тогда побеждали только хозяева льда. Не ждём и на этот раз подвига от клуба из Санкт-Петербурга, П1 в основное время за коэффициент 2.08 выглядит логично.

ЦСКА — СКА: прогноз и ставка на 1-й матч плей-офф КХЛ 2 апреля 2021 года

Уже в который раз в финале Западной конференции болельщики наблюдают «армейское дерби». В 2019 году со счётом 4-3 в серии победил ЦСКА, все четыре раза оказался сильнее на своём льду. Не ждём подвигов от гостей и на этот раз, проверим победу москвичей в основное время. Сейчас команда Игоря Никитина выглядит предпочтительнее.



Ставка: победа ЦСКА в основное время за 2.08.