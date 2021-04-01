«Леванте» — «Уэска». Прогноз: удивительно яркое возвращение прекрасного чемпионата Испании

2 апреля состоится матч 29-го тура чемпионата Испании «Леванте» — «Уэска». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Леванте» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.28. Успех гостей оценён экспертами в 3.25. А ставки на ничью принимаются за 3.45.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Леванте» — «Уэска» 2 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Испании «Леванте» — «Уэска» получится не самым результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39.

Анализ и прогноз матча 29-го тура испанской Примеры «Леванте» — «Уэска» (02.04.2021)

Международная пауза в мировом футболе подошла к концу, а значит спортсмены возвращаются в свои клубы, где в самом разгаре последняя треть внутренних чемпионатов. Программу 29-го тура чемпионата Испании в пятницу, 2 апреля, откроют «Леванте» и «Уэска». Начало — в 22:00 мск.

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В турнирной таблице Примеры «Леванте» чувствует себя более чем комфортно. Десятое место с минимумом поводом для волнения. От зоны вылета оторвались уже на 12 очков. До зоны еврокубков немало, 10 пунктов, да и конкуренты откровенно сильнее. Поэтому вполне возможно, что к концу чемпионата команда расслабится и будет откровенно доигрывать.



Что касается «Уэски», то тут самое важное только начинается. Новичок элитного дивизиона является главным претендентом на вылет — всего 21 очко, что на четыре балла меньше, нежели у «Эльче», который располагается на спасительной 17-й строчке турнирной таблицы. Не так много, шансы на сохранение осязаемы. Но для этого нужно добавлять.



Результаты «Уэски» откровенно не впечатляли на протяжении всего сезона. В 2020 году было нормой проиграть пять матчей подряд, однако в новом году определённый прогресс стал заметен. Набор очков худо-бедно наладился. И всё же после слабого старта первенства этого не хватает.

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Даже первый матч текущего сезона между «Уэской» и «Леванте» завершился вничью. Более того, в той игре существенным игровым преимуществом владела именно «Уэска». Вполне возможно, что и в выездной встрече подопечные Хуана Хосе Рохо Мартина будут чувствовать себя комфортно.



«Уэска» в целом начала прибавлять в конце февраля и начале марта — в пяти последних матчах было набрано пять очков, что позволило подобраться в борьбе за выживание к «Алавесу» и «Эйбару». Одна победа может разом решить ещё одну проблему «Уэски» — клуб покинет последнюю строчку турнирной таблицы, что наверняка психологически давит на футболистов и тренеров.



Нельзя не отметить относительно уверенную игру «Уэски» на выезде. Команда набрала девять очков в гостевых матчах, что является практически половиной очков от общей массы. В то же время у «Леванте» не такая уверенная домашняя форма — в последних шести играх на собственном стадионе она победила лишь раз.

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Потому в данной ситуации сыграем от гостей. На Х2 дают 1.68. Поднять коэффициент можно при добавлении тотала. Скажем, Х2 + тотал больше 1.5 мяча идёт за 2.30, а Х2 + тотал меньше 4.5 гола — за 1.84. Аутсайдеру сейчас банально нужнее очки, разница в мотивации может оказаться ключевым фактором.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании «Леванте» — «Уэска» 2 апреля 2021 года

Не самая уверенная игра «Леванте» дома и бешеное желание набрать хоть какие-то очки со стороны «Уэски» явно подарит нам богатый на опасные моменты матч. Пусть «Уэска» и достаточно мало забивает, в ситуации, когда команда оказалась припёртой к стенке, нужно рисковать. Для «Леванте» предстоящий матч явно не станет лёгкой прогулкой.



Ставка: «Уэска» не проиграет за 1.68.