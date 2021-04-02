«Динамо» — «Уфа». Прогноз на матч РПЛ: Шварц, Шунин и Захарян продолжат погоню за медалями

У бело-голубых во второй части сезона четыре победы в пяти матчах, а гости находятся на дне.

3 апреля состоится матч 24-го тура чемпионата России «Динамо» — «Уфа». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают преимущество хозяевам. Поставить на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.71. Успех «Уфы» оценён букмекерами коэффициентом 5.80. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.74.

Коэффициенты букмекеров на матч 24-го тура РПЛ «Динамо» — «Уфа» 3 апреля 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата России «Динамо» — «Уфа» получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 2.40, на тотал меньше 2.5 гола дают 1.64. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85. Поставить на «обе забьют» можно за 2.28.

Анализ и прогноз матча 24-го тура чемпионата России «Динамо» — «Уфа» (03.04.2021)

Первая международная пауза в 2021 году наконец-то завершилась. И это замечательно, ведь многие успели соскучиться по клубному футболу. Национальные первенства возвращаются в строй с пятницы-субботы, следом придёт время решающих стадий еврокубков. Ставки повышаются, времени на исправление ситуации в обрез.

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В родной Российской Премьер-Лиге добрались до 24-го тура. Он стартует в субботу, 3 апреля, сразу четырьмя матчами. Наиболее поздний начнётся в 19:00 мск. В Москве на стадионе «ВТБ Арена» «Динамо» сразится с «Уфой». Имя фаворита вопросов не вызывает: хозяева бьются за медали, гости плетутся в зоне вылета.



Бело-голубые здорово возобновили сезон. Предсезонная работа явно была проделана добротно. По делу вышли в четвертьфинал Кубка России, а также одержали три победы в четырёх турах РПЛ. Выстояли в Грозном против «Ахмата» (2:1), дожали несчастный «Тамбов» (2:0) и показали характер в гостях с «Краснодаром» (3:2).



Единственная осечка состоялась в московском дерби со «Спартаком» — 1:2. Результат заслуженный: при симпатичном качестве футбола и приятной глазу интенсивности ощутимо не хватало конкретики в атаке. Первый удар в створ ворот заставил себя ждать до неприличия долго. Но даже в таких условиях едва не зацепили ничью — в концовке дважды спас Александр Максименко.

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Бело-голубые всерьёз претендуют на попадание в еврокубки. Перед финальным отрезком сезона занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 39 очков. ЦСКА, «Сочи» и «Локомотив» оторвались всего на один балл. Да и до зоны Лиги чемпионов недалеко — пять пунктов. В то же время сзади накатывают «Ростов» и «Рубин».



В такой ситуации каждая осечка рискует оказаться роковой, а потому с представителями нижней части таблицы нужно набирать максимум. Особенно на своём поле. Следовательно, вероятность нехватки настроя и мотивации со стороны бело-голубых кажется минимальной. На кону успешность всего сезона.



«Уфа» решает куда более приземлённые задачи. Имя одного неудачника практически не вызывает сомнений, голодный «Тамбов» проигрывает всем подряд и продолжает притягивать к себе скандалы всеми доступными способами. Остаётся ещё одна путёвка в ФНЛ, на которую претендуют три клуба. Остальные ушли далеко и чувствуют себя в безопасности.

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К началу апреля именно подопечные Рашида Рахимова находятся в зоне вылета, причём положение становится угрожающим. Всего 14 очков, 15-е место в РПЛ. Тульский «Арсенал» оторвался на три балла, волгоградский «Ротор» — на четыре. То есть гости оказались на краю пропасти и в оставшихся турах выйдут ложиться костьми.



Пока весенняя часть сезона складывается откровенно паршиво. Всего одно очко в четырёх турах — нулевая ничья с «Уралом». Также были поражения от «Химок» (1:2), «Рубина» (0:3) и «Локомотива» (0:1). Во всех случаях — абсолютно по делу. А в Екатеринбурге подвело быстрое удаление Бизозы, после которого было не до созидания. Пока единственный лучик света — выход в четвертьфинал Кубка России.



У бело-голубых было широкое представительство в сборных (национальных и молодёжных). После международной паузы показать свой лучший футбол сложнее, но Сандро Шварц имеет довольно широкую обойму. Потому коэффициент 1.71 на лобовую победу в родных стенах кажется подарком.

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Москвичи сейчас банально сильнее, причём с запасом. Клуб из Башкортостана может предложить только запредельную мотивацию, но одного этого добра для набора очков вряд ли хватит. Если «Динамо» хочет в еврокубки (а оно очень хочет), такие игры нужно забирать без лишних вопросов. Ставки посмелее — П1 всухую за 2.40 и П1 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.14. Ждём чего-то в духе 2:0.

Прогноз и ставки на матч 24-го тура РПЛ «Динамо» — «Уфа» 3 апреля 2021 года

«Уфа» находится на дне турнирной таблицы, отставание даже от зоны стыков становится заметным. Гости выйдут крайне заряженными, но против одной из лучших команд РПЛ после возобновления сезона одной мотивации вряд ли хватит. У бело-голубых четыре победы в пяти матчах и борьба за зону еврокубков. Допускать осечку с аутсайдерами в родных стенах при такой ситуации никак нельзя. Берём П1 за 1.71.



Ставка: победа «Динамо» за 1.71.