«Ак Барс» — «Авангард». Прогноз на 1-й матч: Квартальнов не даст Ковальчуку взять Казань

3 апреля состоится первый матч полуфинала плей-офф КХЛ «Ак Барс» — «Авангард». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 2.05, а успех омичей оценён в 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф КХЛ «Ак Барс» — «Авангард» 3 апреля 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.96, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.90. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.05. Гол в первые десять минут идёт за 1.93.

Прогноз и анализ 1-го матча Кубка Гагарина «Ак Барс» Казань — «Авангард» Омск (03.04.2021)

Второй месяц весны вступил в законные права. Первые два раунда плей-офф КХЛ отгремели, интриг и сюрпризов было откровенно мало, а четвертьфиналы конференций вовсе получились самыми предсказуемыми за всю историю Кубка Гагарина. Пришла пора приступать к финалам конференций, вся жара только начинается.

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На Востоке в финале сойдутся казанский «Ак Барс» и омский «Авангард». Любопытно, что это две лучшие команды конференции по итогам регулярного чемпионата, а казанцы могли даже взять Кубок Континента, но вмешался столичный ЦСКА и неудачный отрезок во второй половине февраля. Первый поединок серии запланирован на субботу, 3 апреля, он пройдет в Казани.



Подопечные Дмитрия Квартальнова подошли к финалу конференции в статусе единственной команды КХЛ, которая ни разу не проиграла в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. Итоговые 4-0 в серии с нижегородским «Торпедо» мало кого могли удивить, всё же основная задача нижегородцев — выход в плей-офф — была уже выполнена.



А вот аналогичный счёт в «зелёном дерби» с «Салаватом Юлаевым», судя по всему, стал неожиданностью даже для самого главного тренера татарской команды. Стартовую игру на своём льду «барсы» забрали безоговорочно. Уже к 30-й минуте сделали счёт 4:1 и спокойно довели дело до победы. Не было суеты и в остальных случаях, понервничать пришлось только в концовке заключительного поединка.

«Рубин» — «Сочи». Прогноз: Заболотный и Нобоа оставят Слуцкого в середине таблицы РПЛ В трёх очных встречах с «Сочи» казанцы набрали всего одно очко из девяти возможных.

Отдельно стоит отметить, что «Ак Барс» за четыре встречи с уфимцами нанёс всего лишь 87 бросков в створ, то есть даже меньше 22 штук в среднем за матч, но забил при этом солидные 11 шайб. У того же «Салавата» в среднем за матч на пять бросков больше, но по итогу на шесть забитых шайб меньше.



Казанцы прекрасно обороняются и отлично знают, как обращаться с шайбой в атаке. Плюс замечательная бригада вратарей (Тимур Билялов, кстати, вернулся в общую группу). Любопытно, что при игре в меньшинстве они забросили на одну шайбу больше, чем пропустили. А на фоне глубочайшего состава самый титулованный клуб КХЛ справедливо считается одним из главных претендентов на победу в Кубке Гагарина.



«Авангард» здорово себя проявил как с «Автомобилистом», так и с магнитогорским «Металлургом». В первом случае управился за пять встреч благодаря убойному большинством, а во втором — за шесть. Суммарно в 11 поединках забросил 32 шайбы, то есть практически по три штуки за раз. Результат без преувеличения мощный.

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Однако и с «Автомобилистом», и с «Металлургом» у подопечных Боба Хартли неизменно возникали трудности. Екатеринбуржцы при доле везения могли забрать куда больше одной победы, давали бой почти в каждом матче. А 1:7 в Магнитогорске омичи забудут ещё не скоро.



Мы бы не стали ждать от них серьёзных подвигов и в первой выездной игре против «Ак Барса». Во-первых, сейчас казанский клуб выглядит мощно, а, во-вторых, у Боба Хартли крайне неприятная статистика выездных встреч с Дмитрием Квартальновым. В четырёх встречах на своём льду российский специалист одержал четыре победы, три из которых в основное время.



А при таких раскладах комбинированный вариант «1Х + обе забьют» за коэффициент 1.65 выглядит интересно. «Ястребы» вполне могут огорчить «барсов», всё же те лишь однажды в текущем розыгрыше плей-офф победили всухую. Но рассчитывать на победу в основное время гостям будет очень тяжело.

«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз и ставки на 1-й матч КХЛ 3 апреля 2021 года

«Ак Барс» уверенно дошёл до финала Восточной конференции и, кажется, даже не вспотел. С игрой на своём льду у подопечных Дмитрия Квартальнова тоже нет никаких проблем. «Авангард» вполне может огорчить хозяев в Казани заброшенной шайбой, но на многое омскому клубу рассчитывать будет трудно.



Ставка: «Ак Барс» не проиграет и обе забьют за 1.65.