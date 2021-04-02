«Аталанта» — «Удинезе». Прогноз: Миранчук быстро забудет неудачный визит к Черчесову

3 апреля состоится матч 29-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Удинезе». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу клуба из Бергамо в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.47. Успех гостей оценён экспертами в 8.10. А ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Аталанта» — «Удинезе» 3 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Аталанта» — «Удинезе» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50.

Анализ и прогноз матча чемпионата Италии «Аталанта» — «Удинезе» (03.04.2021)

Затяжная международная пауза подошла к концу, а значит, пора возвращаться к клубному футболу. 29-й тур чемпионата Италии пройдёт в один день — в субботу, 3 апреля. А одним из самых интересных противостояний обещает быть матч «Аталанты» и «Удинезе», который начнётся в 16:00 мск.



Соперники по разному провели последние матчи Серии А перед паузой на окно для сборных. Подопечные Джан Пьеро Гасперини добыли уверенную выездную победу над крепкой «Вероной» и даже не пропустили (2:0), тогда как команда Луки Готти уступила на своём стадионе римскому «Лацио» (0:1). Хотя сопротивление оказала достойное.



Что касается турнирной ситуации в чемпионате Италии, «Аталанте» очки явно нужнее. Бергамаски идут на четвёртом месте в таблице, всего на два балла опережая «Наполи» и имея столько же очков, сколько и «Ювентус». Проблемой Гасперини является тот факт, что у обоих соперников есть матч запасе. При этом «Юве» и «Наполи» сыграют друг с другом, значит, как минимум одна команда наберёт очки и сможет обойти или даже оторваться от «Аталанты».



А ведь на кону борьба за зону Лиги чемпионов. И, разумеется, солидные призовые от УЕФА, которые сильно помогли бы скромным бергамаскам. Из Лиги чемпионов и Кубка Италии вылетели, календарь разгрузился. До конца сезона ничто не станет отвлекать от Серии А.



У «Удинезе» за 10 туров до конца чемпионата всё значительно спокойнее — 12-я строчка в таблице и 11-очковый отрыв от зоны вылета. О еврокубках здесь никто не задумывается, уровень состава и возможностей совсем не тот. А значит, можно спокойно доигрывать сезон с пониманием того, что место элитном итальянском дивизионе на будущий год никуда не денется.



Очная встреча в первом круге Серии А завершилась довольно неожиданной ничьей — 1:1. Гости владели серьёзным преимуществом на протяжении всего матча, однако пропустили уже на первой минуте. Дальнейшие атаки подопечных Гасперини позволили лишь сравнять счёт. Тем не менее даже в выездной игре «Аталанта» больше владела мячом и существенно чаще била — восемь ударов в створ против единственной попытки у «Удинезе».



Нельзя не отметить и другие результаты матчей с участием «Аталанты» и «Удинезе». Последняя победа «зебр» случилась в 2017 году, с тех пор они проигрывали «Аталанте» пять раз. Разброс счетов при этом внушительный — от 0:2 до 1:7. Откровенно удобный соперник для Миранчука и его партнёров.

Международная пауза не сильно ударила по командам. Если у «Удинезе» потерь нет вообще, то «Аталанта» может быть недовольной лишь повреждением Робина Госенса, который не смог доиграть матч Германии с Македонией. Впрочем, ослабленная защита «Аталанты» может сыграть лишь на руку любителям матчей с большим количеством голов.



Возьмём классический тотал больше 2.5 мяча за 1.80. В игре первого круга бергамаски существенно недобрали, а в родных стенах будут атаковать ещё старательнее. Оборону гостей ждёт серьёзное испытание, но и возможности подловить оппонента наверняка предоставятся.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Аталанта» — «Удинезе» 3 апреля 2021 года

«Аталанта» забивает в ворота «Удинезе» стабильно и много. Матч первого круга текущего чемпионата стал исключением из правил, которое вряд ли случится во второй раз за сезон. Травма Госенса лишь позволит гостям действовать более открыто, и уж «Аталанта» свои несколько мячей точно забьёт. Вот и возьмём классический верх.



Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.80.