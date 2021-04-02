«РБ Лейпциг» — «Бавария». Прогноз: машина Флика не отдаст Нагельсману трон Бундеслиги

3 апреля состоится матч 27-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» — «Бавария». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей: поставить на победу мюнхенцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.51. Успех хозяев оценён экспертами в 2.81. А ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Германии «РБ Лейпциг» — «Бавария» 3 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч Бундеслиги «РБ Лейпциг» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.29. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19.

Анализ и прогноз матча 27-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» — «Бавария» (03.04.2021)

Ещё несколько дней назад мы наблюдали за матчами различных сборных — национальных и молодёжных. А уже в субботу стартует 29-й тур чемпионата Германии. Центральным поединком без всяких сомнений станет противостояние «РБ Лейпциг» и мюнхенской «Баварии», оно начнётся в 19:30 мск.



Обе команды отчаянно борются за чемпионство, и если мюнхенцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата с 61 очком, то представители Лейпцига являются главными преследователями. Отставание от «Баварии» составляет четыре пункта. Остальные находятся далеко и в борьбу за титул уже не вмешаются.



Матч первого круга состоялся в Мюнхене и завершился боевой ничьёй — 3:3. Голов было много и на любой вкус. Интересно, что главный бомбардир «Баварии» Роберт Левандовски в той игре провёл все 90 минут, но не сумел отметиться даже ассистом.



Интересно это и по той причине, что в предстоящем матче польский форвард не сыграет. Как и в обоих четвертьфинальных встречах Лиги чемпионов — Роберт травмировался в матче за сборную Польши и существенно осложнил жизнь Хансу-Дитеру Флику в важнейшей концовке сезона. Перестраиваться придётся на ходу.



Есть серьёзнейшая потеря и у «Лейпцига». Скорее всего, на поле в Лейпциге не выйдет Дайо Упамекано — ключевой игрок обороны и тот, кто мог бы закрыть любого игрока атаки соперника за исключением, наверное, Левандовского.



В последнем матче перед международной паузой Упамекано заменял травмированный ныне Марсель Хальстенберг. То есть в центре защиты однозначно будет если не дыра, то как минимум проблема. Юлиану Нагельсману придётся серьёзно призадуматься над тем, как правильнее перекроить оборону перед важнейшей игрой Бундеслиги.



Нельзя не отметить и другие кадровые проблемы, которые испытывают обе стороны. Достаточно взглянуть лишь на список игроков «Баварии», которые не поедут в Лейпциг: помимо вышеупомянутого Левандовского, это Жером Боатенг, Альфонсо Дэвис, Дуглас Коста и Корентен Толиссо. В то же время Нагельсман не сможет рассчитывать на Анхелиньо, Кевина Кампля, Доминика Собослаи, Конрада Лаймера и Хальстенберга.

Как уже говорилось ранее, Левандовски не сыграл существенную роль в трёх забитых мячах «Баварии» в первом круге. Тогда дублем отметился Томас Мюллер, ещё один гол забил Джамал Мусиала. Безусловно, Роберта не будет хватать и теперь, но список запасных мюнхенского клуба солиден настолько, что команда вполне может справиться и без него.



Возьмём победу гостей за отличный коэффициент 2.51. Мотивированные мюнхенцы на внутренней арене по-прежнему способны обыграть когда и кого угодно. Найти и использовать проблемы РБЛ в центре обороны чемпион Германии способен даже без главной ударной силы.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «РБ Лейпциг» — «Бавария 3 апреля 2021 года

В случае победы «Бавария» оторвётся от ближайшего преследователя уже на семь очков, очистив путь к очередному досрочному чемпионству в Бундеслиге. Наверняка партнёры Левандовски сделают всё для победы. У РБЛ проблемы в центре обороны, а мюнхенцы достаточно хороши, чтобы разбираться с конкурентами на внутренней арене даже без лучшего нападающего.



Ставка: победа «Баварии» за 2.51.