ЦСКА — СКА. Прогноз на 2-й матч: Валерий Брагин найдёт управу на Слепышева и Шалунова

4 апреля состоится второй матч полуфинала Кубка Гагарина ЦСКА — СКА. Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.05, успех СКА идёт за 3.65.

Коэффициенты букмекеров на 2-й матч плей-офф КХЛ ЦСКА — СКА 4 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ ЦСКА — СКА 4 апреля не будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 2.37, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.63. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.75. Гол на первой минуте идёт за 13.00.

Прогноз и анализ 2-го матча полуфинала Кубка Гагарина ЦСКА — СКА (04.04.2021)

Два раунда Кубка Гагарина позади. Борьбу за трофей начинали 16 клубов, к апрелю остались только четыре. Это лучшие из лучших: все команды по итогам регулярного чемпионата финишировали в своих конференциях первыми или вторыми. Теперь они разыгрывают финалы конференций.

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В воскресенье, 4 апреля, состоится второй матч на Западе. ЦСКА в Москве вновь сразится со СКА, начало — в 17:00 мск. Счёт в серии 1-0 в пользу хозяев. Первую игру в субботу они забрали, причём на удивление легко, без лишних нервов, пропущенных шайб и упорной концовки. 3:0.

Подопечные Игоря Никитина словно вернулись в седьмой поединок предыдущего раунда. Активно начали, смотрелись лучше со стартового вбрасывания. Не было счастья, да несчастье помогло: упустили пару хороших моментов, а потом получили нелепый малый штраф в безобидной ситуации. Выстояли, дождались возможности, наказали соперника за сломанную клюшку.

Довольно быстро забросили вторую шайбу. Конец в таких ситуациях немного предсказуем: играют по счёту красно-синие по-прежнему лучше всех в КХЛ. СКА, как и «Локомотив» несколькими сутками ранее, искренне пытался исправить ситуацию и делал всё возможное. Но на выходе не создал практически ничего. А против рафинированного контроля шайбы по бортам ЦСКА совсем не возражал.

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Создалось устойчивое ощущение, что действующий обладатель Кубка Гагарина гораздо лучше сделал домашнее задание, да ещё и выиграл конёк. И это по меньшей мере странно, ведь у подопечных Валерия Брагина имелось трое лишних суток на восстановление и подготовку. А преимущества в длине скамейки у хозяев тоже не наблюдается.

Попытки встряхнуть команду и оживить интригу результата не дали. В первом же перерыве тренерский штаб заменил Магнуса Хелльберга на Александра Самонова, хотя вопросов к шведу возникать не должно. А в середине третьего периода при численном преимуществе выпускал шестого полевого хоккеиста. Было это уже при счёте 0:3. Не помогло.

Так и доиграли, большинство у гостей совсем не сработало. Попытки действовать через мелкий пас постоянно прерывались, в том числе привели к нескольким потерям в собственной зоне. А вот ЦСКА регулярно разбивал оппонента длинными передачами и преодолевал среднюю зону на скорости. Очевидно, что санкт-петербуржцам необходимо вносить изменения.

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Строго говоря, ничего страшного пока не случилось. Вдобавок СКА уже имеет подобный опыт: в полуфинале конференции тоже начали с разгромного поражения от «Динамо», да ещё и в родных стенах. Тогда, правда, было 1:4. И ничего — собрались, нашли работающие сочетания, добыли четыре победы подряд.

Разумеется, повторить трюк будет гораздо тяжелее, ведь уровень сопротивления теперь принципиально иной. И всё же вектор действий наверняка повторится. Тогда подопечные Валерия Брагина после разгромного (и заслуженного) поражения стали действовать гораздо строже и аккуратнее. Своего добились — большинство в концовке, 1:0, равный счёт в серии.

Давать ЦСКА пространство и увлекаться мелким пасом в своей зоне — кратчайший путь к скорому уходу в отпуск. Ждём от гостей упрощения игры: больше длинных передач, меньше свободных зон в обороне. При таком хоккее результативность вряд ли окажется высокой. От этого и оттолкнёмся.

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На классический тотал меньше 4.5 шайбы дают скромный коэффициент 1.63. Нам больше нравится ставка на то, что ЦСКА не забьёт в первом периоде за 1.90. Петербуржцы прекрасно понимают, что отыгрываться у такого соперника невероятно сложно, а потому постараются начать как можно строже. Вполне возможно, что дебютного гола придется подождать как минимум до второго периода.

ЦСКА — СКА: прогноз и ставка на 2-й матч плей-офф КХЛ 4 апреля 2021 года

СКА оказался в знакомой ситуации. Второй раунд тоже открывали разгромным поражением. Теперь соперник куда опаснее, но двигаться придётся в том же направлении: добавить строгости, плотнее действовать в обороне, не рисковать, чаще использовать длинные передачи. ЦСКА лучше всех в КХЛ играет по счёту, потому пропускать в дебюте просто нельзя.

Ставка: ЦСКА не забьёт в первом периоде за 1.90.