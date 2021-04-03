«Тамбов» — ЦСКА. Прогноз: Дзагоев и Влашич устроят Ивице Оличу красивое возвращение в РПЛ

4 апреля состоится матч 24-го тура чемпионата России «Тамбов» — ЦСКА. Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают явным фаворитом гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.14. Успех тамбовчан оценён экспертами в 24.00. А ставки на ничью принимаются за 9.10.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Тамбов» — ЦСКА 4 апреля 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата России «Тамбов» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.64. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.02. Ставки на «обе забьют» принимаются за 2.50.

Анализ и прогноз матча 24-го тура чемпионата России «Тамбов» — ЦСКА (04.04.2021)

Первое международное окно 2021 года благополучно завершилось, но скучать некогда. Европейские чемпионаты всё ближе и ближе к финишной прямой, а в еврокубках в самом разгаре стадия плей-офф. И куда же без родной Российской Премьер-Лиги, которая встречает 24-й тур. До конца сезона участникам осталось провести по семь игр.



Программа 24-го тура чемпионата России продолжится в воскресенье, 4 апреля, тремя поединками. Отдельное внимание стоит обратить на матч «Тамбова» и столичного ЦСКА, который пройдет в Саранске, где тамбовчане по-прежнему квартируются. С ними, собственно, всем всё давно уже понятно.



Подопечные Сергея Первушина находятся в удручающем положении. В команде большие финансовые проблемы, которые с горем пополам решили в последний момент. Кое-как после зимнего перерыва даже удалось насобирать футболистов на, чтобы хотя бы просто доиграть этот розыгрыш. Но результаты соответствующие. И всё это на фоне скандалов.



В 2021 году «волки» успели провести пять матчей: один пришелся на Кубок России, ещё четыре — на РПЛ. Из 1/8 финала Кубка России их без особых проблем выбил московский «Локомотив» (0:3), а за четыре тура первенства суммарно пропустили 14 мячей, забив только один. Говорить о какой-либо положительной динамике, разумеется, не приходится.



В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Тамбов» находится на последней строчке с 13 баллами в активе. По соседству в зоне вылета идёт «Уфа», набравшая на один балл больше. А вот дистанция до безопасной 12-й позиции составляет 13 пунктов. Судя по всему, главный претендент на вылет уже определился. Предпосылок для исправления ситуации просто нет.



А вот у ЦСКА во второй части сезона всё гораздо интереснее. Под руководством Виктора Гончаренко столичный клуб сперва ворвался в 1/4 финала Кубка России, обыграв на прошлой стадии «СКА-Хабаровск» (2:0). Потом коронавирус внёс свою лепту. Ряд игроков основы ушло на карантин, пришлось даже экстренно отозвать из аренды Илью Помазуна.



Первую игру чемпионата России армейцы проиграли «Локомотиву», затем обыграли «Ахмат» и вроде бы не потеряли из виду лидеров. Дальше — кошмар. Два поражения от «Арсенала» в Туле и «Зенита» — прямого конкурента — в Москве фактически поставили крест на дальнейшей борьбе за чемпионство. Даже шансы на вторую строчку довольно сдержанные.

За семь туров до конца красно-синие располагаются на пятой строчке в турнирной таблице, набрав ровно 40 очков. Дистанция до лидирующего «Зенита» составляет восемь пунктов, а до идущего следом «Спартака» — четыре. В клубе по-прежнему нацеливаются на Лигу чемпионов, хотя «Локомотив» и «Сочи» ещё скажут своё слово.



Белорусский специалист в конце концов покинул пост главного тренера, а на его место назначили экс-футболиста армейцев Ивицу Олича. Легенда клуба успел поработать на должности помощника главного тренера сборной Хорватии Златко Далича, но в качестве самостоятельной работы это первый опыт. Естественно, такой шаг сопряжён с риском.



Едва ли хорват станет кардинально менять схему игры, за неделю такое не делается. При этом в ЦСКА большое количество тех, кто уезжал в сборные и с командой не тренировался. Некоторые точечные изменения наверняка произойдут, но багаж Гончаренко вполне позволяет безболезненно доиграть текущий сезон. Главный плюс — возвращение Алана Дзагоева, которого сильно не хватало в центре поля.



Скорее всего, больших изменений в первом поединке армейцев под руководством Олича мы не увидим, но даже так они справедливо считаются фаворитами. «Тамбов» сейчас очень плох, зато для хорвата это отличный матч, чтобы влиться. На наш взгляд, стоит проверить победу москвичей с форой (-2) за коэффициент 1.70.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Тамбов» — ЦСКА 4 апреля 2021 года

В стане армейцев поменялся главный тренер. Времени для серьезной подготовки у Ивицы Олича не было, а потому ждать кардинальных изменений не стоит. Благо, в соперниках проблемный «Тамбов», который просто доигрывает сезон и уступает всем подряд. У хорватского специалиста есть отличная возможность безболезненно влиться в первенство.



Ставка: победа ЦСКА с форой (-2) за 1.70.