«Севилья» — «Атлетико». Прогноз: «Барселона» и «Реал» получат подарок от Лопетеги

4 апреля состоится матч 29-го тура чемпионата Испании «Севилья» — «Атлетико» Мадрид. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.74. Успех хозяев оценён экспертами в 2.93. А ставки на ничью принимаются за 3.05.

Коэффициенты букмекеров на матч испанской Примеры «Севилья» — «Атлетико» 4 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Испании «Севилья» — «Атлетико» получится не самым результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.51. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.46. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42.

Анализ и прогноз матча чемпионата Испании «Севилья» — «Атлетико» Мадрид (04.04.2021)

Первый же тур после мартовской международной паузы подарит любителям испанского футбола классную вывеску. Сражающаяся за топ-3 «Севилья» примет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» «Атлетико» из Мадрида, который сохраняет единоличное лидерство в Ла Лиге. Начало — в 22:00 мск.

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Очная встреча первого круга оказалась перенесена и состоялась относительно недавно. В начале января «Атлетико» обыграл соперника» на «Ванда Метрополитано» всухую — 2:0. Впрочем, легко было только по счёту — «Севилья» контролировала игру и имела внушительное количество моментов для взятия ворот. «Матрасники» же сыграли в лучших своих традициях — надёжно отработали в обороне, выжали максимум из контратак и чужих ошибок.



«Атлетико» в целом достаточно посредственно начал 2021 год. За три месяца провёл 17 матчей, в которых одержал всего девять побед при четырёх поражениях и таком же количестве ничейных результатов. У «Севильи» за этот же промежуток 23 встречи — 15 побед, пять поражений и три ничьи. Лишь чудо и регулярные осечки «Барсы» с «Реалом» позволяют подопечным Диего Симеоне лидировать в Примере к апрелю.



«Севилья» достаточно комфортно чувствует себя в топ-4. Даже с учётом всего двух побед в последних пяти матчах чемпионата, ближайшего преследователя подопечные Хулена Лопетеги опережают на 10 очков. Лига чемпионов, похоже, никуда не денется. До «Реала» всего пять пунктов и мечты о третьей строчке турнирной таблицы постепенно перестают быть мечтами.

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В начале года «Севилья» выдала серию из девяти побед, однако потом наступил спад — четыре поражения и ничья в пяти матчах, итогом чего стал вылет из Лиги чемпионов и Кубка Испании. Теперь же подопечные Хулена Лопетеги вернули прежнюю форму и начали набирать очки значительно увереннее. Это серьёзный оппонент.



Если «Севилья» собралась после окна для сборных в полном составе и ни один из игроков не получил травму, то Симеоне предстоит неслабо поломать голову. Ведь на поле точно не выйдут Янник Карраско и Мусса Дембеле, под вопросом участие Жоау Фелиша. Имея такую ослабленную линию атаки перед матчем с «Севильей», с «Рамос Санчес Писхуана» можно вернуться ни с чем.



После вылета из Лиги чемпионов давление на «Атлетико», как кажется, только усилилось. Команда не показывает стабильный футбол в рамках Примеры, тогда как их основные соперники в лице «Барсы» и «Реала» наоборот вышли на победную тропу и в хорошем темпе набирают очки. Вряд ли для Симеоне станет проблемой настроить подопечных на предстоящую игру, однако волнение футболистов неизбежно.

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Красно-белые сейчас смотрятся крайне солидно, на своём поле они вдвойне опасны. А вот АТМД никак не может вернуть былую уверенность. На наш взгляд, без очков хозяева не останутся. Берём П1 с нулевой форой, коэффициент приближается к двойке.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании «Севилья» — «Атлетико» 4 апреля 2021 года

Матч наверняка получится интересным, ведь встречаются две неуступчивые команды, которые продолжают борьбу за самые высокие места в турнирной таблице Примеры. С учётом всех проблем мадридского гранда, не видно, за счёт чего подопечные Симеоне могут одержать уверенную победу. Очередной потере очков «Атлетико» мало кто удивится, особенно если это случится на «Рамон Санчес Писхуан». Кадровых проблем хватает, а оппонент хорош.



Ставка: победа «Севильи» с форой (0) за 1.98.