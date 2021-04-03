«Ньюкасл» — «Тоттенхэм». Прогноз: Жозе Моуринью ничего не забыл. Это будет сладкая месть

4 апреля состоится матч 30-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл Юнайтед» — «Тоттенхэм». Начало игры — в 16:05 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей: поставить на победу «Тоттенхэма» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.67. Успех хозяев оценён экспертами в 5.30. А ставки на ничью принимаются за 4.00.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Тоттенхэм» 4 апреля 2021 года
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» — «Тоттенхэм» получится не самым результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.63. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14.
Анализ и прогноз матча 30-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» — «Тоттенхэм» (04.04.2021)
Одним из самых интересных воскресных матчей 30-го тура английской Премьер-лиги должна стать встреча «Ньюкасл Юнайтед» и «Тоттенхэма», которая начнётся в 16:05 мск. Очная встреча первого круга обернулась скандалом. И главный тренер лондонцев Жозе Моуринью, безусловно, об этом не забыл.
Впервые в этом сезоне «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» встретились ещё в конце сентября. Тогда подопечные Жозе Моуринью на протяжении всего матча владели подавляющим преимуществом, однако забили лишь однажды. За что и понесли наказание — уже в компенсированное время в ворота Уго Льориса был назначен пенальти, который реализовал Каллум Уилсон.
Тот одиннадцатиметровый вызвал множество споров и первым, кто критиковал судью за такое решение оказался, само собой, сам Моуринью. Португальский специалист наверняка запомнил тот эпизод и подойдёт к предстоящему матчу переполненный желанием победить. Этот фактор нужно учитывать.
Результаты «Тоттенхэма» в последнее время вызывают всё больше споров. Впрочем, вызвана такая нестабильность скорее травмами, нежели другими внешними или внутренними факторами. Команда выдала неплохую серию из четырёх побед в пяти матчах АПЛ, однако затем последовал позорный вылет из Лиги Европы.
После домашних 2:0 с загребским «Динамо» «шпоры» проиграли в Хорватии в дополнительное время со счётом 0:3. Учитывая путёвку в Лигу чемпионов, выдающуюся победителю Лиги Европы, отговорки Жозе о неприоритетности турнира прозвучали бы неправдоподобно. Теперь путь в ЛЧ только один — нужно любой ценой попадать в топ-4 АПЛ.
«Ньюкасл» располагается на спасительном 17-м месте турнирной таблицы чемпионата Англии, однако никак не может чувствовать себя в безопасности. Отрыв от набравшего ход «Фулхэма» сократился уже до двух очков, при этом игровая форма «сорок» мягко говоря не впечатляет — лишь две победы в десяти последних матчах АПЛ. Так и до Чемпионшипа недалеко.
Во многом спад «Ньюкасла» связан с травмой главного бомбардира Каллума Уилсона. В последнем матче с его участием обыграли «Саутгемптон». Сам 29-летний форвард не смог доиграть ту встречу и с тех пор «сороки» набрали лишь три очка в шести турах чемпионата. Не сыграет Уилсон и с «Тоттенхэмом», что сильно ослабит атакующий потенциал хозяев.
Лишь с замены может появиться ещё один важный игрок атаки «Ньюкасла» Аллан Сент-Максимен. Без него и Уилсона контратаки «сорок» выглядят предсказуемо и прямолинейно, а значит «Тоттенхэму» будет более чем комфортно играть в контроль мяча. Реальную угрозу представляют разве что стандартные положения.
В то же время у «Тоттенхэма» с составом почти полный порядок — травмированы лишь Бен Дэвис и Мэтт Доэрти. Впрочем, оба футболиста не являются ключевыми игроками основы, коим, к примеру, можно назвать Хын Мин Сона. Кореец же восстановился во время международной паузы и подходит к встрече с «Ньюкаслом» в полном здравии. Шансы хозяев откровенно невысоки.
Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Ньюкасл» — «Тоттенхэм» 4 апреля 2021 года
Вряд ли обескровленному «Ньюкаслу» удастся противопоставить что-либо «Тоттенхэму», не имеющему особых проблем с составом. Позиционные атаки “сорок” будут разбиваться о крепкую оборону соперника, а убегать в быстрые контратаки теперь просто некому. Подопечные Жозе Моуринью проведут очередной уверенный матч и не позволят «Ньюкаслу» даже забить.
Ставка: «Ньюкасл» не забьёт за 2.27.
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