«Ростов» — «Спартак». Прогноз: Валерий Карпин в очередной раз испортит настроение Федуну

4 апреля состоится матч 24-го тура чемпионата России «Ростов» — «Спартак». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.12. Успех ростовчан оценён экспертами в 4.10. А ставки на ничью принимаются за 3.48.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ростов» — «Спартак» 4 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата России «Ростов» — «Спартак» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.22, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.81. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.49. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1 95.

Анализ и прогноз матча 24-го тура чемпионата России «Ростов» — «Спартак» (04.04.2021)

Первое международное окно 2021 года благополучно завершилось, но скучать некогда. Европейские чемпионаты всё ближе и ближе к финишной прямой, а в еврокубках в самом разгаре стадия плей-офф. И куда же без родной Российской Премьер-Лиги, которая встречает 24-й тур. До конца сезона участникам осталось провести по семь игр.

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Программа 24-го тура чемпионата России продолжится в воскресенье, 4 апреля, тремя поединками. Битвой тура, пожалуй, можно смело назвать матч «Ростов» — «Спартак», который стартует в 19:00 мск и пройдет на «Ростов Арене». Обеим сторонам позарез нужны очки, что обещает зрителям высочайший накал и бурю эмоций.



Собственно, после 23-го тура расклад в верхней части турнирной таблицы РПЛ примерно следующий. Седьмую и восьмую строчки делили «Ростов» с «Рубином», набравшие по 37 баллов, а выше идёт «Динамо» с 39 баллами в активе. Далее целый ряд клубов, у которых ровно 40 очков: это московские ЦСКА и «Локомотив» плюс «Сочи». Плотность запредельная.



Вся эта большая группа всерьёз претендует на места в еврокубковой зоне, а потому на финише нас ждёт настоящая заруба. А вот за чемпионство, скорее всего, будут бороться лишь текущий лидер «Зенит», набравший 48 баллов, и отстающий от него на четыре пункта московский «Спартак». Остальные уже далековато и зависят не только от себя.

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На запланированный перерыв «Ростов» и «Спартак» ушли примерно в одинаковом расположении духа. Ростовчане в последней игре на выезде разгромили волгоградский «Ротор» (4:0), ответив делом на скандальное поражение от «Химок»при странном судействе. А москвичи у себя дома не оставили шансов екатеринбургскому «Уралу» (5:1).



Однако до этого подопечные Валерия Карпина вылетели из розыгрыша Кубка России, уступив «Ахмату», а также долго не выигрывала в национальном первенстве: ничьи с «Зенитом» (2:2) и «Сочи» (0:0), а также поражение от «Химок» (0:1). Команда Доменико Тедеско тоже вылетела из Кубка России, а затем по делу уступила «Рубину», но сумела взять себя в руки. Расправилась с «Динамо» (2:1) и «Краснодаром» (6:1), оба раза оказалась сильнее по делу.



Правда, разгромные победы над «Уралом» и «Краснодаром» красно-белые добыли на своём поле, а выезд к неуступчивым ростовчанам — совсем другое дело. Даже несмотря на то, что предстоящий соперник в нынешнем сезоне гораздо лучше проводит гостевые встречи. Всё равно вряд ли кто-то сомневается в том, что москвичам будет очень тяжело.

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Валерий Карпин умудряется успешно внедрять новичков в свою команду за кратчайшие сроки. Так, например, нападающий Али Соу в четырёх последних турах чемпионата России забил четыре мяча, один из которых, впрочем, ошибочно отменили. Тем не менее результат без преувеличения достойный.



Конечно, атака «Спартака» сейчас выглядит несколько предпочтительнее. Тут и исполнители мастеровитее, и вариантов определённо больше, а потому инициатива, вероятно, будет исходить от красно-белых. Однако рассчитывать как минимум на гол «Ростов» может, всё же последний раз Александр Максименко отстоял на ноль в РПЛ ещё в 16-м туре. А Валерий Карпин исправно передаёт привет бывшему клубу.



В очной встрече первого круга оппоненты создали полтора опасных момента на двоих, но теперь, на наш взгляд, вполне можно ждать обоюдоострого футбола и забитых мячей. Мы бы проверили голы в обе стороны за коэффициент 1.85. Прошедшая пауза и отсутствие игровой практики у некоторых футболистов должны поспособствовать открытой игре.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Ростов» — «Спартак» 4 апреля 2021 года

В первом круге очный поединок прошел без большого количества опасных моментов, однако теперь вполне можно ожидать обоюдоострого футбола. Обоим клубам нужно набирать очки для решения турнирных задач, при этом и у «Ростова», и у «Спартака» в последнее время с игрой в атаке всё не так плохо. Особенно здорово выглядят красно-белые. Ставить на результат не рискнём, поскольку после международной паузы сложно оценить функциональное состояние соперников.



Ставка: обе забьют за 1.85.