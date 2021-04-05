«Зенит» — «Химки», «Ак Барс» — «Авангард» и другие матчи 5 апреля: что смотреть сегодня

А ещё — «Барселона» в погоне за «Атлетико» и два матча в АПЛ с участием претендентов на топ-4.

2021 год развернулся во всём великолепии: три месяца остались позади, апрель набирает обороты. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на понедельник, 5 апреля.

На что ставить в футболе 5 апреля

Первая международная пауза в 2021 году завершилась, в ближайшие месяцы ничто не будет отвлекать от клубного футбола. Разумеется, всё самое интересное состоялось в выходные, но на понедельник тоже кое-что осталось. Одним матчем закроется программа 24-го тура Российской Премьер-Лиги. В 19:00 мск на поле в Санкт-Петербурге выйдут «Зенит» и «Химки».



В испанской Примере тоже осталась одна игра, только здесь к концу подходит 29-й тур. «Барселона» продолжает погоню за мадридским «Атлетико» в чемпионской гонке. Подопечные Рональда Кумана на легендарном «Камп Ноу» примут «Вальядолид», начало — в 22:00.



А вот в АПЛ остались сразу две игры 30-го тура. В 20:00 раздастся свисток для «Эвертона» и «Кристал Пэлас», в 22:15 настанет время «Вулверхэмптона» и «Вест Хэм Юнайтед». Команды Карло Анчелотти и Дэвида Мойеса всерьёз претендуют на топ-4 и историческое попадание в Лигу чемпионов.



Остальные топовые лиги уже отстрелялись. Можно обратить внимание на менее рейтинговые первенства. Выбор огромный — от чемпионатов Португалии, Бельгии и Турции до Чемпионшипа, испанской Сегунды и итальянской Серии В. Одна игра пройдёт в ПФЛ.

Матчи по хоккею для ставок 5 апреля

В Кубке Гагарина продолжается жара. Нас ждёт второй матч финала Восточной конференции, в Казани снова сойдутся «Ак Барс» и «Авангард». Начало — в 19:00 мск. Первую игру подопечные Боба Хартли забрали, теперь они постараются закрепить успех.



В НХЛ вариантов достаточно — сразу семь встреч. Только ранних среди них нет. Игры начнутся в промежуток между 2:00 и 5:00. Отечественных любителей хоккея наверняка заинтересует противостояние «Миннесоты» и «Колорадо»: Кирилл Капризов и Валерий Ничушкин умеют зажечь.

На что ещё ставить 5 апреля

Одна встреча запланирована в Единой лиге ВТБ. Причём вывеска изумительная — «Зенит» против ЦСКА, представители России в Евролиге сойдутся в Санкт-Петербурге, начало в 20:00 мск.

В НБА ранних игр нет: семь матчей, все стартуют между 2:00 и 3:00. «Бруклин Нетс» сразится с соседями из «Нью-Йорк Никс», должно быть горячо.