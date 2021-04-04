«Эвертон» — «Кристал Пэлас». Прогноз: конец мечтам Анчелотти и Хамеса о Лиге чемпионов?

5 апреля состоится матч 30-го тура чемпионата Англии «Эвертон» — «Кристал Пэлас». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Эвертона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.83. Успех гостей оценён экспертами в 5.00. А ставки на ничью принимаются за 3.40.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Эвертон» — «Кристал Пэлас» 5 апреля 2021 года
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Эвертон» — «Кристал Пэлас» получится не самым результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.73.
Анализ и прогноз матча 30-го тура чемпионата Англии «Эвертон» — «Кристал Пэлас» (05.04.2021)
Программа 30-го тура английской Премьер-лиги не уместилась в выходные, сразу два матча вынесены на понедельник. Чуть раньше выяснять отношения начнут «Эвертон» и «Кристал Пэлас», свисток судьи раздастся в 20:00 мск. Задачи соперников заметно отличаются, потому линия букмекеров вполне понятна.
«Кристал Пэлас» идёт в таблице на 12-м месте и не претендует на какие-либо свершения: отрыв от зоны вылета солидный, но подняться выше не получится. Фактически оставшаяся часть сезона превращается в формальность. Чемпионшип не угрожает, но и попадание в еврокубки не светит.
«Эвертон», располагаясь всего на четыре позиции выше, вполне может рассчитывать на зону еврокубков или даже попадание в Лиге чемпионов. У подопечных Карло Анчелотти имеются две игры в запасе. Больше того — по потерянным очкам они опережают даже «Челси», который замыкает топ-4.
Впрочем, последние матчи «ирисок» перед международной паузой оказались неудачными. Если выездное поражение от «Челси» стало ожидаемым, то домашние 1:2 от «Бёрнли» — настоящий провал. «Эвертон» уже сейчас мог бы находиться в районе четвёртого места, но нет — лишь восьмая позиция, пусть и с двумя матчами в запасе.
Очная встреча первого круга между «Кристал Пэлас» и «Эвертоном» состоялась в конце сентября и завершилась выездной победой «ирисок» — 2:1. Если на гол Кальверт-Льюина «орлы» смогли ответить точным ударом Куяте, то реализованный пенальти Ришарлисоном стал точкой.
К предстоящему матчу команды подходят с немалым количеством травм. Со стороны «Эвертона» не смогут сыграть Бернард, Фабиан Дельф, Абдулай Дукуре и Джордан Пикфорд. В лазарете «Кристал Пэлас» по-прежнему находятся Мамаду Сако, Натаниэль Клайн, Джеймс МакАртур и Джеймс Томкинс. Если у «Эвертона» из ключевых футболистов не сыграют лишь Пикфорд, то гости не смогут рассчитывать практически на всю основную линию защиты.
Это, конечно, заметно облегчит задачу группе атаки «Эвертона». Вернулся в состав «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха и это сразу же ощутилось. В первом же матче, в котором он вышел на поле с первых минут, команда победила — 1:0 с «Вест Бромвич Альбион». Но сможет ли ивуариец доставить серьёзные проблемы «Эвертону», ещё и на его собственном стадионе?
Нельзя забывать о чудовищных показателях «ирисок» именно на их поле. В 14 домашних матчах текущего сезона АПЛ команда Анчелотти добыла всего пять побед и две ничьи. Остальные встречи оказались проиграны — это пятый результат во всей лиге, но с конца…
Что касается «Кристал Пэлас» и их выездных матчей, то по этому показателю команда является крепким середняком — те же пять матчей и две ничьи в 14 гостевых матчах сезона. В общем, проверим голы в обе стороны. Лондонцам вполне по силам зацепиться за очки.
Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Эвертон» — «Кристал Пэлас» 5 апреля 2021 года
Ужасные выступления «Эвертона» на домашнем стадионе позволят гостям забить как минимум один гол. В то же время и подопечных Анчелотти не устраивает ничего, кроме победы. Турнирная ситуация обязывает идти только вперёд, иначе еврокубки уплывут. Кажется, нас ожидает развесёлый матч с кучей опасных моментов. И голами.
Ставка: обе забьют за 2.21.
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