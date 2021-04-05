«Миннесота» — «Колорадо». Прогноз: Кирилл Капризов прекрасен, Ничушкин не найдёт ответа

6 апреля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Колорадо Эвеланш». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Колорадо» в основное время можно с коэффициентом 2.03, успех «Миннесоты» идёт за 3.10.
Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Миннесота» — «Колорадо» 6 апреля 2021 года
Букмекеры считают, что матч НХЛ «Миннесота» — «Колорадо» 6 апреля будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.83, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.02. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.50. Гол на первой минуте идёт за 10.50.
«Миннесота Уайлд» — «Колорадо Эвеланш»: прогноз и анализ матча НХЛ (06.04.2021)
На дворе апрель, а это значит, что для любителей хоккея настало замечательное время. В КХЛ добрались до финалов конференций Кубка Гагарина, а регулярный чемпионат НХЛ в самом разгаре. Команды успели провести по 35-38 матчей, совсем немного осталось до дедлайна на обмены.
На вторник, 6 апреля, запланировано сразу семь матчей, два из которых стартуют в 3:00 мск. В Сент-Поле на льду «Эксел Энерджи-центр» сразятся «Миннесота Уайлд» и «Колорадо Эвеланш». Отечественным любителям хоккея будет на что посмотреть: Кирилл Капризов против Валерия Ничушкина.
Сезон складывается для обеих сторон выше всяких похвал. «Лавины» оправдывают статус одной из сильнейших команд НХЛ, уверенно возглавляя Западный дивизион. 54 очка в 37 встречах. За место в зоне плей-офф можно не беспокоиться, поскольку отрыв достиг 15 баллов. Опуститься ниже второй строчки будет тяжело.
Вратарская бригада по-прежнему выглядит не лучшим образом (Юнас Юханссон начал не лучшим образом), но этот вопрос может проявиться разве что на решающих стадиях Кубка Стэнли. А с результатами полнейший порядок, никаких неудачных отрезков нет. Стабильный набор очков, внушительная результативность.
Достаточно сказать, что лишь в одной из 18 предыдущих игр подопечные Джареда Беднара остались с пустыми руками — 2:3 с «Аризоной» на своём льду 9 марта, когда соперник забросил три шайбы с 14 бросков. Вполне тянет на несчастный случай — обидно, но порой такое случается.
Сейчас «лавины» идут на серии из четырёх побед в основное время. И мало пропускают. 5:2 с «Анахаймом», 9:3 с «Аризоной», 3:2 и 2:1 с «Сент-Луисом». Микко Рантанен закрепился в тройке лучших снайперов лиги, Натан Маккиннон отдал три десятка результативных передач, Валерий Ничушкин после бледного начала сезона всё чаще отмечается в протоколе.
«Миннесота» долгое время находилась на периферии НХЛ, однако приход Кирилла Капризова всё изменил. Результаты — тоже. Третье место в дивизионе — однозначный успех, ведь состав тут по-прежнему более чем скромный. Причём фора даже от ближайшего преследователя составляет девять очков. И это при игре в запасе.
Высокой результативности тут нет, зато крепкая оборона и вратари на месте. Этого достаточно, чтобы стабильно забрасывать по две-четыре шайбы и набирать очки. Капризов закрыл неудачный отрезок и забил четыре гола в пяти последних поединках. Именно его нужно будет закрывать гостям в первую очередь.
Разумеется, «Колорадо» фаворит, но несколько аргументов в пользу «Уайлд» всё же имеется. Во-первых, плотный график. «Эвеланш» проведут третий матч за четыре дня — многовато. У соперника были лишние сутки на восстановление. Во-вторых, чужой лёд. Четыре победы кряду «лавины» оформили дома. Игра в гостях, усталость, первое место в таблице. Вряд ли подопечные Джареда Беднара станут выпрыгивать из штанов.
А это повышает шансы «дикарей» зацепиться. Дело в том, что в десяти предыдущих очных встречах в родных стенах они добыли шесть побед. Результат как минимум неплохой. Потому мы бы отталкивались от аутсайдера. На 1Х дают нестыдный коэффициент 1.79, альтернативы — ИТМ 3 гола «Колорадо» за 1.96 и «хозяева откроют счёт» за 2.10.
«Лавинам» при плотном календаре в гостях вполне может потребоваться какое-то время, чтобы вкатиться и набрать обороты. В этом кроется шанс аутсайдера. Лёгкой прогулки тут у лидера дивизиона быть точно не должно.
«Миннесота» — «Колорадо»: прогноз и ставка на матч НХЛ 6 апреля 2021 года
Состав у «Колорадо» заметно мощнее и глубже, однако третий матч за четыре дня — это очень много. Плотный график, чужой лёд, первое место в дивизионе. Вряд ли фаворит станет выпрыгивать из штанов и гнаться за победой. А вот хозяевам очки гораздо нужнее. Да и с «лавинами» на своём льду они играют недурно — шесть побед в десяти последних случаях.
Ставка: «Миннесота» откроет счёт за 2.10.
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