«Вулверхэмптон» — «Вест Хэм». Прогноз: Мойес с Лингардом обойдут «Ливерпуль» и «Челси»

Лондонцы продолжают борьбу за зону Лиги чемпионов, а хозяевам уже ничего не нужно.

5 апреля состоится матч 30-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм Юнайтед». Начало игры — в 22:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах не видят явного фаворита: поставить на победу «Вест Хэма» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.74. Успех хозяев оценён экспертами в 2.88. А ставки на ничью принимаются за 3.10.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм» 5 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм» получится не самым результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.56. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40.

Анализ и прогноз матча 30-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм» (05.04.2021)

Программа 30-го тура английской Премьер лиги растянута на три дня. Две игры остались на понедельник. Наиболее поздняя из них стартует в 22:15 мск, отношения выяснят «Вулверэмптон» и «Вест Хэм». Положение сторон существенно отличается. Строго говоря, лишь один из клубов сохраняет реальную мотивацию.

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С учётом того, что до конца чемпионата Англии остаётся всего восемь туров, «Вест Хэм» находится в турнирной таблице неожиданно высоко. Подопечные Дэвида Мойеса идут шестыми, а в случае победы над «Вулвз» и вовсе могут обойти «Ливерпуль» и «Челси». Если раньше шутки о квалификации «молотобойцев» в Лигу чемпионов оставались лишь шутками, то теперь об этом можно говорить вполне серьёзно.



«Вулверхэмптон» же располагается лишь на 12-й позиции. Большие проблемы начались с травмой главной ударной силы «волков» — Рауля Хименеса. Мексиканец до сих пор не восстановился от тяжелейшего повреждения головы, «волки» взяли на замену опытного Виллиана Жозе, однако результаты по-прежнему не выправились.



Чисто теоретически подопечные Нуну Эшпириту Санту могут даже вылететь в Чемпионшип, однако проиграть «Фулхэму» девять очков отрыва за восемь туров — это ещё надо постараться. В целом же команда доигрывает сезон, чтобы затем полноценно готовиться к новому. Уже в следующем чемпионате амбиции «Вулвз» станут куда выше.

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Пока же в четырёх последних матчах в АПЛ «Вулверхэмптон» имеет два поражения и две ничьи. Победу над «Лидс Юнайтед» в конце февраля и вовсе можно записать скорее в сенсации, а не в ожидаемые исходы. У «Вест Хэма» перед международной паузой тоже мало что ладилось — два поражения и ничья в четырёх встречах. Забавно, что единственную победу «молотобойцы» также одержали над «Лидс Юнайтед».



Первый матч между «Вест Хэмом» и «Вулверхэмптоном» состоялся ещё в сентябре, тогда лондонцы одержали разгромную победу — 4:0. В том матче ещё играл Хименес и примечательно, что он даже отправил мяч в сетку. Правда, в сетку собственных ворот. Теперь же Сантушу придётся справляться с неудобным соперником без главной звезды. Задача сложная.



Помимо Хименеса, в предстоящем матче Санту не сможет рассчитывать на Жоау Моутинью и Даниэле Поденсе — оба игрока являются важной частью состава и порой именно их действия приносят команде столь нужные очки. Тренерскому штабу предстоит выкручиваться и искать неочевидные решения. Разумеется, показать качественный футбол с учётом всех факторов будет непросто.

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Что касается «Эвертона», то международная пауза не должна стать проблемой. Пабло Форнальс был травмирован ещё с начала марта, а повреждение Андрея Ярмоленко в стане сборной Украины вряд ли можно назвать критической потерей для Дэвиду Мойеса. В целом команда подходит к матчу в боевом составе.



Потому шансы гостей выше. Состав ближе к оптимальному, уверенности больше, а разность мотивации особенно велика. Линия позволяет взять П2 с нулевой форой за крепкий коэффициент 1.89. При ничьей произойдёт возврат средств.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм» 5 апреля 2021 года

«Вест Хэм» является главным открытием года в АПЛЯ, а Дэвид Мойес — одним из основных претендентов на звание лучшего тренера сезона. Подкрепить такие эпитеты делом команда должна уже в ближайшем матче. Вряд ли «Вест Хэм» проиграет разобранному «Вулверхэмптону», а вот победить вполне может. Перестрахуемся и возьмём П2 с нулевой форой.

Ставка: победа «Вест Хэма» с форой (0) за 1.89.