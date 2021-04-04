«Барселона» — «Вальядолид». Прогноз: клуб Роналдо удивит Лионеля Месси на «Камп Ноу»

С начала декабря «Барселона» набрала в Ла Лиге 48 очков из 54 возможных. Так и до титула недалеко.

5 апреля состоится матч 30-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Вальядолид». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу каталонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.12. Успех гостей оценён экспертами в 21.00. А ставки на ничью принимаются за 10.00.

Коэффициенты букмекеров на матч испанской Примеры «Барселона» — «Вальядолид» 5 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Испании «Барселона» — «Вальядолид» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04.

Анализ и прогноз матча чемпионата Испании «Барселона» — «Вальядолид» (05.04.2021)

Чем меньше туров остаётся до конца первенства Испании, тем сильнее разгорается битва за чемпионство. «Барселона ещё недавно и подумать не могла о борьбе за золотые медали. Однако теперь расклады здорово изменились: мадридский «Атлетико» пока лидирует, но отрыв существенно сократился.

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Очередной проверкой для подопечных Рональда Кумана станет «Вальядолид». На первый взгляд команда, совладельцем которой является легендарный Роналдо, кажется проходным соперником для каталонцев. Особенно если взглянуть на результат в первом круге — там «Барса» выиграла на выезде с большим запасом. Разгромно, со счётом 3:0.



Результаты «Барселоны» в чемпионате Испании не могут не впечатлять — одержаны пять побед в последних пяти матчах. А последнее поражение в испанской Примере случилось ещё в начале декабря прошлого года. С тех пор команда Кумана набрала 48 очков из 54 возможных. График вне всяких сомнений потрясающий.



С учётом регулярных осечек лидирующего «Атлетико», такая форма каталонцев наверняка напрягает как команду Диего Симеоне, так и подопечных Зинедина Зидана. Мадридский «Реал» по-прежнему борется за золото, однако идёт третьим. В целом же между первой и третьей командами чемпионата Испании накануне 29-го тура было всего шесть очков — очень высокая плотность, а ведь уже в следующем туре нас ждёт «класико».

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Уже сегодня «Атлетико» сыграет на выезде с «Севильей», никаких гарантий победы «матрасников» нет и близко. Если Диего Симеоне вновь потеряет очки, «Барселона» имеет все шансы сократить отставание от мадридского клуба до минимального. Такой возможностью нельзя пренебрегать, особенно когда у тебя в соперниках всего лишь 16-й коллектив лиги.



У «Вальядолида» дела откровенно плохи — всего одна победа в 10 последних матчах Примеры. Спасает лишь то, что прямые конкуренты набирают очки примерно в таком же темпе. Тем не менее, «Вальядолид» имеет лишь трёхочковый отрыв от зоны вылета, что не может не напрягать. Право на ошибку имеется, но не более того.



«Вальядолид» достаточно мало пропускает — за 28 встреч в сетке побывало всего 38 мячей. Для аутсайдера показатель более чем приличный. Та же «Барселона» пропустила всего на 14 голов меньше, а «Сельта», идущая на восьмой строчке турнирной таблицы, вынимала мяч из своих ворот и вовсе 43 раза. От этого и оттолкнёмся.

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Сине-гранатовые, конечно, явный фаворит, особенно на своём поле. И всё же гости просто так никого не отпускают, а гранды редко показывают свой лучший футбол в первой игре после международного окна. Хозяева наверняка победят, но разгрома не ожидаем.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Вальядолид» 5 апреля 2021 года

Отчаянные попытки удержаться в элите испанского футбола на следующий сезон и приличная игра «Вальядолида» в обороне могут доставить каталонскому гранду немало проблем. Да, победа «Барселоны» смотрится наиболее вероятным исходом, однако вера букмекеров в разгром «Вальядолида» несколько смущает. Тем более с учётом фактора первой игры после международной паузы.



Ставка: победа «Вальядолида» с форой (+2.5) за 1.85.