СКА — ЦСКА. Прогноз на 3-й матч: не пора ли Бурдасову, Ткачёву и Галимову хотя бы забить?

6 апреля состоится третий матч полуфинала плей-офф КХЛ СКА — ЦСКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.62, а успех москвичей оценён в 2.53.

Коэффициенты букмекеров на 3-й матч плей-офф КХЛ СКА — ЦСКА 6 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ СКА — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.45, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.50. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.80. Гол в первые десять минут идёт за 2.12.

Прогноз и анализ 3-го матча Кубка Гагарина СКА Санкт-Петербург — ЦСКА Москва (06.04.2021)

На дворе апрель. Первые два раунда плей-офф КХЛ отгремели, сюрпризов было мало, а четвертьфиналы конференций вовсе получились самыми предсказуемыми за историю Кубка Гагарина. Настало время финалов конференций, где остались только лучшие: команды, которые по итогам регулярки финишировали первыми и вторыми, подтвердили мощь и высадили остальных.



На Западе финал по привычке обернулся «армейским дерби». Противостояние отправилось в Санкт-Петербург, где во вторник, 6 апреля, на льду «Ледового дворца» местный СКА примет московский ЦСКА и постарается исправить положение. Оба московских поединка забрали столичные армейцы, счёт в серии 2-0 в их пользу.



Санкт-петербуржцы получили на несколько дней отдыха больше после предыдущего раунда, однако москвичи стартовую игру начали гораздо активнее и с первого вбрасывания смотрелись лучше. В концовке первого периода забросили две шайбы на коротком отрезке, в первом случае помогла сломанная клюшка у игрока соперника, запустившая смертоносную контратаку.



Тренерский штаб СКА во главе с Валерием Брагиным несколько раз предпринимал попытки встряхнуть хоккеистов. В первом же перерыве заменил Магнуса Хелльберга на Александра Самонова, а в середине третьего при численном преимуществе выпускал шестого полевого. Но плодов это не принесло, хозяева выстояли без каких-либо проблем.



Казалось, что во втором матче петербургские армейцы покажут более выразительный хоккей в атаке, всё же 0-2 в серии с таким серьёзным оппонентов — это если не приговор, то очень большие проблемы. Надо сдержать атаку ЦСКА на первых порах и постараться открыть счёт самим, хотя на деле получилось не совсем так.



Первый период подопечные Валерия Брагина действительно провели неплохо. На сей раз строже сыграли в обороне, даже перебросали противника в атаке (12:9) и ушли на перерыв при нулях на табло. Спустя 66 секунд после старта второго отрезка в контратаке отличился лучший снайпер ЦСКА в нынешнем плей-офф — Максим Шалунов.



Многочисленные попытки клуба из Санкт-Петербурга найти подход к воротам Ларса Юханссона не увенчались успехом: где-то шайбу блокировали защитники, а где-то за ними подчищал сам швед. Не помогло даже большинство, которое гости заработали на исходе 36-й минуты. Благо, у хозяев упрочить своё преимущество тоже не вышло.

В заключительной двадцатиминутке СКА снова предпринял попытки отыграться, даже получил подарок от судьбы в виде двух подряд удалений в составе хозяев. Но ни в начале, ни в середине периода реализовать лишнего не сумел. А за свою расточительность получил гол уже в пустые ворота — вопросы о победителе за семь секунд до сирены снял Константин Окулов.



Петербуржцы действительно добавили, итоговая статистика практически полностью на их стороне. Ничуть не уступили по броскам в створ (27:25), выиграли чуть больше вбрасываний (27:24) и значительно больше времени (практически в два раза) провели в атаке, но голов по-прежнему нет. ЦСКА спокойно отдаёт шайбу, отходит в оборону и не пропускает. Хоть в равных составах, хоть в меньшинстве. Теперь серия переезжает в Санкт-Петербург.



Вполне логично ожидать, что подопечные Валерия Брагина постараются ярко начать и забить первыми. Всё-таки ЦСКА лучше остальных умеет играть по счёту. Вот только сказать куда проще, чем сделать. Скорее всего, петербуржцы даже сумеют забить. Юханссон хорош, но моменты у его ворот в прошлой игре порой возникали очень опасные. На шайбу-другую подопечные Валерия Брагина точно наиграли.



Дело тут ещё и в том, что СКА в текущем розыгрыше Кубка Гагарина до сих пор не проигрывал всухую на своём льду, а за всё время регулярного чемпионата не сумел отличиться лишь в одном домашнем матче из 30. Однако команда Игоря Никитина сейчас банально выглядит предпочтительнее. Оборона отличная, нет проблем и с атакой.



Так что мы бы проверили комбинированную ставку «Х2 + обе забьют» за коэффициент 1.90. Статистика личных встреч на нашей стороне. За шесть последних противостояний Никитина и Брагина тренер москвичей ни разу не проигрывал в основное время. А наставнику петербуржцев удалось выиграть лишь однажды по буллитам.

СКА — ЦСКА: прогноз и ставки на 3-й матч плей-офф КХЛ 6 апреля 2021 года

ЦСКА одержал вторую «сухую» победу над СКА и уверенно повёл в серии 2-0. На наш взгляд, сейчас подопечные Игоря Никитина выглядят предпочтительнее: оборона в порядке, атака регулярно делает своё дело. Конечно, на своём льду петербуржцам по силам расколдовать Юханссона, но для победы в основное время одной шайбы вряд ли окажется достаточно, а москвичи свои моменты исправно находят и используют.



Ставка: ЦСКА не проиграет в основное время и обе забьют за 1.90.