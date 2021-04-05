«Монако» — «Метц». Прогноз: Головин близок к Лиге чемпионов, но Кубок Франции не помешает

6 апреля состоится матч 1/8 финала Кубка Франции «Монако» — «Метц». Начало встречи — в 19:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу монегасков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.52. Успех клуба из Метца оценён экспертами в 7.60. А ставки на ничью принимаются за 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Франции «Монако» — «Метц» 6 апреля 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч 1/8 финала Кубка Франции «Монако» — «Метц» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.09. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Кубка Франции «Монако» — «Метц» (06.04.20201)

На дворе апрель, первое международное окно 2021 года благополучно закрылось. Уже вернулись и европейские чемпионаты, а на подходе еврокубковые соревнования. Пока в середине недели в Лиге чемпионов и Лиге Европы начнутся битвы за места в полуфиналах, во Франции под шумок пройдут кубковые встречи.

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На вторник, 6 апреля, запланирован один-единственный поединок 1/8 финала Кубка Франции. На стадионе «Луи II» местный «Монако», за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, будет принимать «Метц». Что любопытно — во второй раз подряд за последние пять дней. Вот такой подарок от календаря.



На прошедших выходных монегаски встречались с клубом из Метца на своём поле в рамках 31-го тура чемпионата Франции. С первых минут они обозначили преимущество, старались контролировать мяч и доводить дело до ударов. А на 33-й минуте отличную возможность открыть счёт имел Кевин Фолланд.



Немец откликнулся на подачу с фланга от вышедшего в старте Александра Головина, пробил головой, но угодил в штангу с внешней стороны. В концовке первого тайма гости ответили опасным ударом из пределов штрафной после фланговой атаки. Хозяев сумел выручить голкипер Бенжамен Леком.

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Фактически, на этом работа француза завершилась. В дебюте второй сорокапятиминутки нападающий «Монако» Стеван Йоветич заработал пенальти, который уверенно реализовал опытный Сеск Фабрегас. А буквально через две минуты Фолланд удвоил преимущество своей команды, что окончательно придало ей уверенности.



Головин результативными действиями не отметился и покинул поле на 64-й минуте, недавнее выступление за национальную сборную не могло не отразиться на его тонусе. Впрочем, концовка получилась интересной. Сперва на 77-й минуте забил вышедший на замену Виссам Бен-Йеддер, а затем он же реализовал второй пенальти.



Эта победа позволила монегаскам ворваться в тройку лидеров французской Лиги 1, а это уже зона Лиги чемпионов! После 31-го тура в активе 62 очка, но расслабляться не стоит. Дистанция до лидирующего «Лилля» составляет всего четыре пункта, а ближайший преследователь «Лион» отстаёт всего на один балл. Так что вся борьба ещё впереди.

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Показатели «Метца» гораздо скромнее, хотя девятое место в турнирной таблице первенства для такого скромного клуба тоже выглядит достойно. Борьба за выживание едва ли грозит, отрыв от зоны вылета составляет 14 пунктов. Но на еврокубки рассчитывать наивно: отставание от топ-5 семь очков, а конкуренция солидная. Вырисовывается спокойное завершение в серединке.



Тем более что с формой у тёмно-бордовых в последнее время туго. За прошедший месяц они успели провести четыре поединка в чемпионате Франции, в которых потерпели три поражения и пропустили десять мячей. Разумеется, команда Нико Ковача при таких раскладах выглядит фаворитом. Даже если специалист захочет перетасовать состав.



Дело тут ещё и в том, что на своём поле «Монако» выступает лучше остальных в Лиге 1. За 16 домашних поединков в первенстве забито 36 мячей, то есть в среднем больше двух штук за 90 минут. И всего одно поражение а пассиве. Как видно, с результативностью проблем нет никаких, а потому интересным вариантом для ставки выглядит Ф1 (-1) за коэффициент 1.87.

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Вариант посмелее — победа хозяев всухую за 2.38. Согласно статистике личных встреч, такой вариант заходил в семи из десяти предыдущих очных противостояний. То есть исторически у монегасков нет проблем с клубом из Метца. Коэффициент привлекательный, почему бы и не рискнуть.

Прогноз и ставки на матч Кубка Франции «Монако» — «Метц» 6 апреля 2021 года

«Монако» набрал очень солидный ход: находится в отличной форме и забрался в топ-3 чемпионата Франции, а это уже зона Лиги чемпионов. У «Метца» же проблемы с формой в последнее время, едва ли середняк сумеет создать серьёзные проблемы монегаскам в Кубке Франции на выезде. Ждём уверенную победу хозяев.



Ставка: победа «Монако» всухую за 2.38.