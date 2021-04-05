«Реал» — «Ливерпуль». Прогноз: мадридцы без Серхио Рамоса — подарок судьбы для Клоппа

6 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Ливерпуль». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение гостям: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.61. Успех хозяев оценён экспертами в 2.77. А ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» 6 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25.

Анализ и прогноз матча четвертьфинала Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Ливерпуль» (06.04.2021)

Объект любви футбольных болельщиков по всему миру возвращается. Международная пауза позади, во вторник мы увидим два четвертьфинальных матча Лиги чемпионов. Главное блюдо очевидно — это встреча мадридского «Реала» и «Ливерпуля». Пути клубов пересекаются довольно редко, зато всякий раз их противостояние вызывает колоссальный интерес. И даёт пищу для споров.

«Монако» — «Метц». Прогноз: Головин близок к Лиге чемпионов, но Кубок Франции не помешает В десяти последних очных встречах у монегасков семь побед всухую.

Взять хотя бы предыдущую битву «Реала» и «Ливерпуля». В конце мая 2018 года они встретились в финале Лиги чемпионов, который состоялся в Киеве. Серхио Рамос травмирует руку Мохамеду Салаху, те самые привозы Кариуса, гол ударом через себя в исполнении Гарета Бэйла — всё это было в том матче, и всё это забудется ещё не скоро.



Теперь же жеребьёвка свела команды заметно раньше. До финала Лиги чемпионов осталось сделать всего два шага, но цена ошибки всё равно велика. Хотя наличие ответного поединка оставляет возможность для ошибки. Особенно важным турнир является для «Ливерпуля», который испытывает серьёзнейшие проблемы в АПЛ и рискует не квалифицироваться в ЛЧ на сезон-2021/2022. Победа в Лиге чемпионов снимет эту проблему, ведь действующий обладатель трофея автоматически попадёт в следующий розыгрыш.



Ещё одним бонусом для мерсисайдцев должна стать травма Серхио Рамоса, который вообще не выйдет на поле в четвертьфинале. Шутки про то, что Салах теперь может быть спокоен за свои конечности, остаются шутками, однако «сливочные» крайне неуверенно чувствуют себя в обороне без лидера. Это факт, который неоднократно получал подтверждение в нынешнем сезоне.

«Ман Сити» — «Боруссия» Д. Прогноз: песенка Холанда спета. Немцы покинут Лигу чемпионов Эрлинг Холанд не забивает на протяжении четырёх матчей. Такого с ним не случалось со времён «Мольде».

Под вопросом и участие Эдена Азара, но о постоянных травмах бельгийского нападающего даже говорить не хочется. Его отсутствие всё чаще воспринимается как данность. А вот участие Карвахаля и Вальверде точно бы сняло с тренерского штаба действующего чемпиона Испании хотя бы часть головной боли.



Что касается «Ливерпуля», тут проблемы прежние — травмы Вирджила ван Дейка, Жоэля Матипа, Джо Гомеса и Джордана Хендерсона. Впрочем, команда уже привыкла играть без основных и даже запасных центральных защитников, поэтому критическими проблемы назвать сложно. Звучит странно, но, по сути, «красные» подходят к игре чуть ли не в боевом составе. По меркам текущего сезона, естественно.



После международной паузы «Реал» и «Ливерпуль» успели провести по одному матчу во внутренних чемпионатах. И если 2:0 в исполнении мадридцев с «Эйбаром» мало кого удивили, то тотальный разгром «Арсенала» на «Эмирейтс» от «Ливерпуля» (3:0) можно назвать сенсацией. Преимущество мерсисайдцев оказалось подавляющим, при должной реализации вполне могли забить пять-шесть раз.

Всё о сборной России на Евро-2020. Чего ждать от команды Черчесова? Петербург – Копенгаген. Что дальше и будет ли это дальше?

В той игре дублем отметился Диогу Жота, и пока именно он видится тем самым футболистом, чьё возвращение стало долгожданной дозой адреналина. Португалец много двигается, освобождает зоны партнёрам и не стесняется бить по воротам соперника. Вполне возможно, что именно его действия станут ключевыми. Удивительно, но в составе «Реала» на этом этапе сезона некого и выделить — лишь Карим Бензема продолжает стабильно забивать даже в 33 года.



При наличии Рамоса шансы испанцев были бы как минимум не хуже, но без капитана выстоять под таким напором станет гораздо тяжелее. Мерсисайдцы заряжены и злы, а судя по предыдущей игре ещё и замечательно готовы физически. Поставим на подопечных Клоппа с нулевой форой.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» 6 апреля 2021 года

Отсутствие Серхио Рамоса видится главной проблемой мадридского гранда. Рафаэля Варана и Начо нельзя назвать сверхнадёжной парой защитников, а ведь надо будет останавливать Мохамеда Салаха и Садио Мане. Главной задачей «Ливерпуля» наверняка станет один или два забитых мяча. И в это верится не только по причине травмы капитана «Реала» — при всех проблемах в АПЛ мерсисайдцы продолжают демонстрировать уверенную игру в Лиге чемпионов. Возьмём П2 с нулевой форой.



Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (0) за 1.89.