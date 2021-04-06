«Порту» — «Челси». Прогноз на матч: Тухель забыл про 2:5 в АПЛ, португальцы обречены

7 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Порту» — «Челси». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей: поставить на победу британцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех португальского клуба оценён экспертами в 5.20. А ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Порту» — «Челси» 7 апреля 2021 года

Букмекеры не считают, что матч Лиги чемпионов «Порту» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.56, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.69. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.71. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» предлагается за 2.10.

Анализ и прогноз матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Порту» — «Челси» Лондон (07.04.2021)

Когда жеребьёвка выписала «Челси» в соперники по четвертьфиналу Лиги чемпионов «Порту», радовался, кажется, каждый болельщик лондонцев. После минувших выходных настрой фанатов стал куда более сдержанным. Тем не менее португальцы по-прежнему видятся лучшим жребием для столь поздней стадии.

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В субботу, 3 апреля, «Челси» принимал на «Стэмфорд Бридж» «Вест Бромвич Альбион» и поначалу всё было под контролем подопечных Томаса Тухеля. Синие привычно забрали мяч и уже в середине первого тайма открыли счёт. Проблемы начались уже через две минуты после гола Пулишича — с поля был удалён Тиагу Силва.



Прошло ещё 10 минут, и лондонцы уже проигрывали. Как оказалось, то было лишь начало кошмара. Финальный свисток судьи зафиксировал домашний разгром — 2:5 от аутсайдера английской Премьер-лиги. В игре с «ВБА» случились не только первые пропущенные голы на «Стэмфорд Бридж» после прихода Тухеля.



Немецкий специалист в принципе впервые за два с лишним месяца проиграл в новом клубе. Такую подготовку к четвертьфиналу Лиги чемпионов вряд ли можно назвать успешной. А если ещё и учитывать тот факт, что «Челси» по-прежнему не гарантировал себе место в топ-4, поражение от «ВБА» стало настоящим провалом.

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В то же время дела у «Порту» идут как нельзя лучше. После прохода четвертьфинал Лиги чемпионов во внутреннем чемпионате выиграны все три матча. Отставание в турнирной таблице от «Спортинга» всё равно большое, однако уверенности перед важнейшей встречей явно прибавилось.



Если говорить о кадровых потерях, то однозначное преимущество здесь на стороне лондонцев. Томас Тухель сможет рассчитывать на каждого футболиста, кроме Н'Голо Канте, однако даже статус француза перед игрой «под вопросом». Значит, в случае полной боеготовности один из лучших опорных полузащитников мира сможет помочь партнёрам.



Что касается «Порту», то в аналогичной с Канте ситуации оказался Пепе. Пусть центральному защитнику уже и 38 лет, но его роль сложно переоценить. Если опытнейший футболист всё же не сможет появиться на поле, оборонительный потенциал португальцев сильно просядет.

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Впрочем, даже травма Пепе не способна сравниться с потерей двух ключевых игроков атаки португальского клуба — из-за дисквалификации на поле не выйдут Мехди Тареми и Сержиу Оливейра. Второй, в частности, является лучшим бомбардиром команды в сезоне, именно он забил решающие голы в ворота «Ювентуса» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.



Немаловажным станет и тот фактор, что оба матча между «Порту» и «Челси» состоятся на нейтральном поле. Как первую, так и вторую игру примет домашняя арена «Севильи» «Рамон Санчес Писхуан». Это ещё один безусловный плюс в копилку лондонцев, которые не просто играли там всего четыре месяца назад, но ещё и обыграли испанский клуб со счётом 4:0.



Разгромное поражение только добавит англичанам бдительности. Оборона у подопечных Томаса Тухеля крайне хороша, а вот номинальным хозяевам на фоне кадровых потерь будет туго. На наш взгляд, португальцы вполне могут остаться без голов, а ведь коэффициент на такую ставку превышает двойку.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Порту» — «Челси» 7 апреля 2021 года

Невзирая на удачные результаты во внутреннем чемпионате, к четвертьфиналу Лиги чемпионов португальский клуб подходит с большим количеством проблем. Играть придётся на нейтральном поле без двух важнейших исполнителей группы атаки, потому пробить крепкую оборону «Челси» хотя бы раз «Порту» будет нелегко.



Ставка: «Порту» не забьёт за 2.12.