«Зенит» сделал еще один шаг к победе в РПЛ. «Спартак» ждет свой шанс

24-й тур РПЛ позади, до конца чемпионата всего 6 игровых отрезков. В отчетном туре выиграли все 5 лидеров, таким образом, статус кво в турнирной таблице сохранился. «Зенит» лидирует, «Спартак» отстает на 4 очка, а за красно-белыми целая очередь из претендентов как минимум на медали: «Локомотив», ЦСКА, «Динамо». Да и «Рубин» с «Сочи» совсемрядом. Так что вся борьба еще впереди! Изучаем букмекерские расклады после 24го тура.

«Зенит» еще ближе к победе

«Зенит» одержал в 24-м туре непростую победу над «Химками» и еще на один шаг приблизился к чемпионству. Да, у команды Семака по-прежнему всего 4 очка преимущества над идущим вторым «Спартаком», но и играть осталось всего 6 туров. Значит, как минимум на одну осечку у петербуржцев шансы есть. На это отреагировали и букмекеры, коэффициент на чемпионство зенитовцев снизился с 1.20 до 1.18.



В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с «Сочи». Довольно непростое испытание для Семака и компании. Но все знают о связях клубов, поэтому не будет удивительно, если «Зенит» увезет 3 очка с юга. Посмотрим, чем завершится игра.



Шансы «Спартака» остались неизменными, коэффициент на победу красно-белых в чемпионате 7.00. Спартаковцы одержали важнейшую для себя победу на выезде над «Ростовом» и остались в чемпионской гонке. Команда Доменико Тедеско продолжает побеждать, но отрыв пока сократить не удается. А сзади поджимает целая группа команд.

Всё о сборной России на Евро-2020. Чего ждать от команды Черчесова? Петербург – Копенгаген. Что дальше и будет ли это дальше?

За 20.00 можно поставить на «Локомотив» или ЦСКА. Команда Марко Николича одержала очередную победу, пока «железнодорожники» весной только побеждают. Другое дело, что в следующем туре их ждет «Спартак», настоящая проверка. ЦСКА же в первом матче Ивицы Олича победил «Тамбов». Выглядела команда довольно уверенно, но соперник был слишком слаб, чтобы делать далекоидущие выводы. И те, и другие отстают от «Зенита» на 5 очков.



Наконец, на «Динамо» можно поставить с коэффициентом 100.00. Команда Сандро Шварца в 6 очках от лидера и наверное еще не готова бороться за чемпионство. Но за место в еврокубках бело-голубые точно будут сражаться.

«Уфа» все ближе к пропасти

С «Тамбовом» все ясно, а вот «Уфа» все ближе к тому, чтобы составить грустную компанию тамбовчанам. После поражения 0:4 от «Динамо» клуб покинул Рашид Рахимов. На его место, видимо, из «Велеса» придет Алексей Стукалов, но сможет ли молодой специалист решить сложнейшую задачу – сказать сложно. Пока уфимцы в 3 очках от зоны стыковых матчей, а на их прямой вылет коэффициент 1.57. На «Арсенал» можно поставить за 4.00, а на «Ротор» за 4.5. Туляки опережают «Уфу» на 3 очка, а волгоградцы – на 4. Кстати, с новым тренером – Юрием Батуренко – «Ротор» проиграл в первом матче. Правда, не устояла команда перед «Локомотивом», проиграть тут не зазорно. Вся борьба здесь еще впереди, просто совсем уж разобранной выглядит «Уфа» в последних турах.

Дзюба и Азмун против Соболева и Ларссона

Дилемма из категории кто сильнее –кит или слон? Дуэт Дзюба – Азмун возглавляет бомбардирскую гонку, и у россиянина, и у иранца 13 забитых голов на счету. Но спартаковцы Соболев и Ларссон дышат в спину, у них по 12 голов. На любого из зенитовцев можно поставить с коэффициентом 2.75, на Соболева за 3.50, а вот в Джордана Ларссона аналитики верят куда меньше, на его победу в гонке бомардиров коэффициент 5.00.



Следом идут казанец Джордже Деспотович и Никола Влашич из ЦСКА. У них по 11 голов. На серба коэффициент 10.00, на хорвата – 15.00. Ну а остальные снайперы еще не добрались до отметки в 10 забитых мячей.



В 25-м туре нас ждет встреча «Локомотива» и «Спартака», которая может прояснить многое как в чемпионской гонке, так и в борьбе за медали. «Зенит» едет в гости к «Сочи», а ЦСКА примет «Ротор». «Динамо» ждет домашний матч против «Урала». Кажется, после 25-го тура коэффициенты серьезно поменяются. Ждем и следим. Удачных ставок!