«Ювентус» — «Наполи». Прогноз: хитрый Гаттузо продлит падение Криштиану Роналду и Пирло

7 апреля состоится перенесённый матч 3-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Наполи». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу клуба из Турина в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех гостей оценён экспертами в 4.10. А ставки на ничью принимаются за 3.65.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Ювентус» — «Наполи» 7 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38.

Анализ и прогноз матча чемпионата Италии «Ювентус» — «Наполи» (07.04.2021)

В середине недели пройдут два перенесённых матча чемпионата Италии, которые не состоялись в срок. Главной вывеской станет многострадальная встреча «Ювентуса» и «Наполи», изначально она должна была состояться ещё 4 октября, однако по разным причинам уже дважды переносилась.

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Осенью «Наполи» не явился на матч, сославшись на запрет местного органа здравоохранения приезжать в Турин из-за случаев коронавируса в клубе. Юристы из Неаполя обращались к руководству Серии А, чтобы обсудить возможный перенос, однако ответ был суров: «Наполи» не убедил лигу в невозможности проведения встречи с «Ювентусом».



В каком-то смысле та встреча всё же состоялась. На стадион прибыли игроки «Юве», а вот неаполитанцы не приехали даже в Турин. В итоге «Наполи» не только засчитали техническое поражение, но и влепили одно штрафное очко сверху. Клуб подал апелляцию, и решение о наказании отменили. Переигровку назначили на 17 марта, однако и тогда не срослось. Теперь уже по согласию обоих клубов, которые на тот момент продолжали выступать в еврокубках.



После 28 игр «Ювентус» занимает четвёртое место в турнирной таблице с 56 очками в активе. Туринцы не могут победить уже в двух матчах Серии А (поражение от «Беневенто» и ничья с «Торино»). «Наполи» провёл столько же встреч и набрал аналогичное количество очков. В Лигу чемпионов от Италии пробивается четыре клуба, а потому сложно переоценить важность предстоящего матча для обеих сторон.

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В текущем сезоне соперники пересекались дважды. В конце января «Юве» одержал победу и взял Суперкубок Италии (2:0), однако спустя три недели неаполитанцы сумели взять реванш в Серии А (1:0). Интересно, что в первой встрече Лоренцо Инсинье имел шанс сравнять счёт в конце матча, однако не смог реализовать пенальти. И именно гол с одиннадцатиметрового в исполнении Инсинье принёс победу «Наполи» в чемпионате Италии.



Подопечные Дженнаро Гаттузо находятся в прекрасной форме — не проигрывают на протяжении семи матчей. А единственной потерей очков стал ничейный результат с «Сассуоло» — 3:3. В феврале команда откровенно провалилась (четыре поражения за месяц), однако март провела великолепно. Получается, что перенос игры с «Юве» неаполитанцам только на руку.



Нельзя не отметить и потери в составе хозяев. Несколько дней назад стало известно о заражении коронавирусом сразу трёх игроков «Юве» — положительный результат дали тесты Мериха Демираля, Леонардо Бонуччи и Федерико Бернардески. В то же время в стане «Наполи» впервые за весь сезон практически нет проблем с травмированными — игру пропустит лишь Файзи Гулям. Ждём очередной перенос матча, на этот раз по инициативе туринского гранда?

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Если серьёзно, возьмём голы в обе стороны за 1.69. Неаполитанцы набрали хороший ход и много забивают, а Андреа Пирло находится на грани отставки. По крайней мере СМИ об этом сообщали. Потому действующему чемпиону Италии пора активизироваться.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Наполи» 7 апреля 2021 года

Классная игровая форма «Наполи» и наличие опыта победы над «Юве» уже в 2021 году не может не подкупать — гости должны как минимум забивать. У туринцев основные проблемы в последнее время наблюдаются в обороне — впереди всё относительно неплохо, а Криштиану Роналду продолжает забивать. Возьмём голы в обе стороны, коэффициент — 1.69.



Ставка: обе забьют за 1.69.