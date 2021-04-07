«Крылья Советов» — «Динамо». Прогноз: Сандро Шварц проверит готовность самарцев к РПЛ

8 апреля состоится матч 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» — «Динамо». Начало встречи — в 17:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.43. Успех самарского клуба оценён экспертами в 3.25. Ставки на ничью принимаются за 3.38.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Крылья Советов» — «Динамо» 8 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч четвертьфинала Кубка России «Крылья Советов» — «Динамо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.26, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.71. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33.

Анализ и прогноз матча 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» — «Динамо» (08.04.2021)

На дворе апрель, первое международное окно 2021 года благополучно закрылось. В строй вернулись национальные чемпионаты и еврокубковые соревнования. Пока в середине недели в Лиге чемпионов начали биться за места в полуфиналах, в ряде первенств пройдут кубковые и перенесённые встречи.

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Россия — не исключение. На четверг, 8 апреля, запланировано сразу два поединка четвертьфинала Кубка России. В самом раннем из них на стадионе «Самара Арена» местные «Крылья Советов» будут принимать московское «Динамо». Лидер ФНЛ попытается выбить представителя пятёрки лучших РПЛ — зрелище что надо!



Самарцы под руководством Игоря Осинькина выглядят отлично, узурпировали первую строчку лучшей лиги мира и имеют солидные шансы на повышение в классе. За 34 тура удалось набрать 79 баллов, ближайший преследователь — «Нижний Новгород» — отстаёт на пять пунктов, а идущая на пятом месте «Алания» — на все 19.



Притом с формой нет никаких проблем. В 2021 году успели провести девять игр, в которых одержали семь побед всухую и забили 25 голов. С результативностью и игрой в обороне, как видно, тоже полный порядок. К слову, самарский клуб также выбил «Химки» из 1/8 финала Кубка России, выиграв на выезде со счётом 4:0.

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Хотя химчанам тогда помешало оказать должное сопротивление удаление защитника Михаила Тихонова на 19-й минуте встречи. Да и уже на восьмой минуте арбитр назначил пенальти в пользу «крылышек». Понятно, что при таких раскладах игра пошла по сценарию гостей, которые спокойно довели дело до победы.



Впрочем, теперь и начинать придётся в равных составах, и оппонент будет покрепче. Вместе с Сандро Шварцем столичное «Динамо» явно расцветает. Игра в атаке стала агрессивнее, появились внушительная результативность и, как следствие, регулярные победы. А в составе всё чаще появляется молодёжь, которая и приносит результат.



За шесть туров до конца чемпионата России бело-голубые замыкают пятёрку лучших, набрав 42 очка. Конкуренты в верхней части таблицы не дремлют и ждут осечек, но рассчитывать на место в еврокубковой зоне московская команда вполне может. До топ-4 не хватает лишь одного балла, а «Рубин» с «Сочи» отстали на два.

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К тому же москвичи тоже плодотворно начали весеннюю часть сезона. Сперва выбили из Кубка России «Спартак», а затем выиграли четыре из пяти поединков в Российской Премьер-Лиге. Повержены были «Ахмат», «Тамбов» и «Краснодар» с «Уфой» (общий счёт — 11:3). Не получилось поживиться очками лишь в дерби: красно-белые взяли реванш.



Едва ли «Динамо» собирается уступать в Кубке России и на этот раз, тем более когда из топовых соперников в розыгрыше остались ЦСКА да «Локомотив». Во-первых, для клуба это отличная возможность попасть напрямую в еврокубки, а во-вторых, Сандро Шварц наверняка хочет выиграть свой первый трофей в России.



На наш взгляд, стоит подумать над комбинированной ставкой «Х2 + тотал больше 1.5 мяча» за коэффициент 1.98. Гости выглядят чуть предпочтительнее, состав тут всё же покрепче, но хозяева вполне могут ответить. С результативностью нет проблем ни у «Динамо», ни у «Крыльев», так что ждём яркий футбол.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Крылья Советов» — «Динамо» 8 апреля 2021 года

Плодотворно выступающие в ФНЛ «Крылья Советов» добрались до четвертьфинала Кубка России. Но теперь в соперниках крепкое столичное «Динамо», которое при Сандро Шварце расцветает. Бело-голубые выглядят предпочтительнее в силу разницы в классе, однако дать отпор на своём поле самарцы могут. Ждём от соперников яркого футбола.



Ставка: «Динамо» не проиграет + тотал больше 1.5 мяча за 1.98.