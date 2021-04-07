«Гранада» — «МЮ». Прогноз: Бруну Фернандеш и Кавани покажут испанцам, что такое АПЛ

Команда Уле-Гуннара Сульшера пока не проигрывала в Лиге Европы. Да и с жеребьёвкой ей повезло.

8 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы «Гранада» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей: поставить на победу английской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.61. Успех хозяев оценён экспертами в 6.40. А ставки на ничью принимаются за 3.95.

Коэффициенты букмекеров на матч четвертьфинала Лиги Европы «Гранада» — «МЮ» 8 апреля 2021 года

Букмекеры не считают, что матч Лиги Европы «Гранада» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.13, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.76. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15.

Анализ и прогноз матча 1/4 финала Лиги Европы «Гранада» — «Ман Юнайтед» (08.04.2021)

Следом за первыми четвертьфинальными матчами Лиги чемпионов игры решающих стадий начинаются и в Лиге Европы. Уже в ближайший четверг состоятся игры 1/4 финала, среди прочих сойдутся «Гранада» и «Манчестер Юнайтед». Свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

«Зенит» сделал ещё один шаг к победе в РПЛ. «Спартак» ждёт свой шанс Первая пятёрка синхронно победила.

С одной стороны, британцам не очень уж и нужна победа во втором по значимости европейском турнире. Большая часть английских клубов начинает напрягаться в Лиге Европы только в случае неуверенности в попадании в топ-4 АПЛ. У «МЮ» в турнирной таблице АПЛ проблем не наблюдается — второе место, девятиочковый отрыв от пятой строчки.



В то же время нельзя забывать о том, что Уле-Гуннар Сульшер возглавляет «Манчестер Юнайтед» уже более двух лет, однако по-прежнему не выиграл для «красных дьяволов» ни одного трофея. За чемпионство АПЛ с «Манчестер Сити» уже не побороться, сосед ушёл слишком далеко.



Поэтому успех в Лиге Европы может подсластить пилюлю и открыть счёт трофеям норвежца у руля британского гранда. Болельщики заждались. Да и вопросы в продлении контракта (клуб, по слухам, планирует оставить специалиста) в таком случае отпадут.

«Арсенал» — ЦСКА. Прогноз: справятся ли Олич и Влашич в Туле без трёх пенальти? Туляки уже выбили из Кубка России «Зенит», теперь их ждёт Ивица Олич.

И мысли о трофее в нынешних условиях более чем реальны. Если на стадии 1/16 финала Лиги Европы все поражались сильному подбору участников и сравнивали турнир чуть ли не с Лигой чемпионов, то уже в 1/4 финала можно увидеть не только скромную «Гранаду», но и загребское «Динамо» или пражскую «Славию». Сейчас букмекеры считают «МЮ» главным претендентом на трофей.



Последний матч чемпионата Англии получился для «Манчестер Юнайтед» очень тяжёлым. Первыми пропустили от «Брайтона» и на протяжении большей части матча не могли даже подобраться к чужим воротам. В конце игры соперник подсел, усилиями Рашфорда и Гринвуда «красные дьяволы» всё же вырвали победу со счётом 2:1.



Что касается «Гранады», то в минувшую субботу подопечные Диего Мартинеса бесславно проиграли на домашнем стадионе «Вильярреалу» — 0:3. В турнирной таблице Примеры команда занимает девятое место и ни о каких еврокубках на следующий сезон даже не мечтает. Для квалификации в Лигу чемпионов «Гранаде» необходимо выиграть Лигу Европы, но в такое развитие событий верится с трудом.

«Крылья Советов» — «Динамо». Прогноз: Сандро Шварц проверит готовность самарцев к РПЛ Немецкий специалист имеет реальный шанс завоевать первый трофей в России.

Нельзя не отметить результаты «МЮ» на выезде в нынешнем сезоне. В 15 матчах АПЛ, проведённых не на «Олд Траффорд», подопечные Сульшера не проиграли ни разу. В двух предыдущих выездных матчах плей-офф Лиги Европы манкунианцы также побеждали — 1:0 с «Миланом» и 4:0 с «Реалом Сосьедад». К слову, «Сосьедад» в турнирной таблице Примеры опережает «Гранаду» на девять очков.



Из серьёзных потерь «Гранады» можно выделить травмы Димитри Фулкье и Луиса Хавьера Суареса. Уле-Гуннар Сульшер в предстоящем поединке не сможет рассчитывать на Антони Марсьяля, которой вылетел до конца сезона и даже рискует пропустить чемпионат Европы. Под вопросом и участие Маркуса Рашфорда, который в матче с «Брайтоном» играл «на уколах».



На наш взгляд, манкунианцы используют преимущество в уровне исполнителей и длине скамейки. И создадут задел перед ответным поединком. Вполне возможно, что хозяева даже забить не смогут. В нужные моменты команда Сульшера умеет закрываться.

Прогноз и ставки на матч 1/4 Лиги Европы «Гранада» — «Манчестер Юнайтед» 8 апреля 2021 года

Соперники демонстрируют в последнее время не самый уверенный футбол. Учитывая выездные результаты «Манчестер Юнайтед», именно они являются явными фаворитами. Не исключено, что команда Сульшера сыграет осторожно и ограничится минимальной победой. «Гранаде» же будет непросто забить даже один гол. Разница в уровне исполнителей солидная.



Ставка: «Гранада» не забьёт за 2.05.