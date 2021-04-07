«Арсенал» — «Славия». Прогноз на матч: очередной британский клиент для чешской машины

8 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы «Арсенал» — «Славия». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу английской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.57. Успех гостей оценён экспертами в 6.30. А ставки на ничью принимаются за 4.25.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Арсенал» — «Славия» 8 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Арсенал» — «Славия» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.69.

Анализ и прогноз матча 1/4 финала Лиги Европы «Арсенал» — «Славия» (08.04.2021)

Еврокубковые соревнования выходят на финишную прямую. По традиции во вторник и среду болельщиков радует Лига чемпионов, а днём позже на авансцену выходят клубы, продолжающие борьбу в Лиге Европы. В одном из четвертьфинальных поединков второго по значимости еврокубкового турнира сойдутся лондонский «Арсенал» и чешская «Славия».

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Сразу же стоит обозначить важность турнира для хозяев. В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Арсенал» располагается на 10-й строчке и за восемь туров до конца отстаёт от зоны Лиги чемпионов на 10 очков. Нейтрализовать такое отставание практически нереально: конкурентов много и по большей части выступают они стабильнее.



Если до четвёрки лучших в чемпионате Англии не добраться, значит, прямую путёвку в Лигу чемпионов можно добыть лишь с помощью Лиги Европы. Именно на это и остаётся надеяться главному тренеру Микелю Артете. Соответственно, никаких проблем с мотивацией у его подопечных возникнуть не должно.



Вот только у «Арсенала» дела обстоят не лучшим образом. В начале марта казалось, что клуб, наконец, вышел из кризиса и нашёл свою игру. Победы над «Лестером» и «Тоттенхэмом» вселили надежду даже самым скептически настроенным фанатам, однако продлилось это недолго — в трёх последних матчах «канониры» лишь раз сумели сыграть вничью. А в минувшие выходные и вовсе опозорились на «Эмирейтс» — 0:3 с «Ливерпулем». И ведь могли пропустить больше!..

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Тот факт, что в соперники лондонцам попалась именно «Славия», не может не радовать Артету. Если бы им противостоял «Вильярреал» или «Манчестер Юнайтед», шансов пробиться в 1/2 финала Лиги Европы было бы значительно меньше. С чешской же командой можно играть даже пребывая в не самой лучшей игровой форме.



Впрочем, даже учитывая не самый угрожающий статус, «Славия» прекрасно умеет удивлять. То, что в национальном чемпионате у пражского коллектива проблем нет и быть не может, очевидно. А вот в Лиге Европы на их счету уже не один солидный скальп. Выйдя в плей-офф из непростой группы («Ницца», «Байер» и «Хапоэль Беэр-Шева»), чехи поочерёдно обыграли «Лестер» и «Рейнджерс». Всё ещё не впечатляет? А как на счёт того, что в четырёх матчах с британцами «Славия» пропустила всего один гол?



Отличную игру в обороне чехи демонстрируют не только в еврокубках. В национальном чемпионате у «Славии» всего 15 пропущенных в 25 играх, а в последних четырёх матчах вовсе сохраняли ворота в неприкосновенности. В сумме с периодически проявляющимися проблемами «Арсенала» в атаке можно смело заявить, что легко лондонцам не будет.

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Ещё сложнее «канонирам» будет и по причине травм. На поле не выйдут Давид Луиз, Киран Тирни и Мартин Эдегор. И если без двух игроков защиты «Арсенал» обходится регулярно, то норвежский хавбек — ключевой исполнитель центра поля практически с первого же матча. Без Эдегора вскрыть оборону крепкого соперника будет ещё сложнее.



Потому высокой результативности не ждём. Лондонцам нельзя ошибаться, да и пражане уже несколько раз показывали, что представляют серьёзную угрозу. Возьмём тотал меньше 2.5 гола, букмекеры дают на этот вариант около двойки.

Прогноз и ставки на матч 1/4 Лиги Европы «Арсенал» — «Славия» 8 апреля 2021 года

Уверенная игра «Славии» на всех фронтах и не самый лучший футбол на этой стадии сезона от «Арсенала» говорит лишь о том, что матч получится очень боевым. Учитывая, что дома с «Олимпиакосом» лондонцы и вовсе проиграли (0:1), вполне возможно, что подопечные Артеты оставят ещё одному сопернику шансы перед ответным матчем. С обороной и прессингом у чехов всё в порядке.



Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.95.