СКА — ЦСКА. Прогноз на 4-й матч: Окулов и Шалунов не дадут Брагину вернуть 2015 год

Шесть лет назад в армейском дерби петербуржцы спаслись с 0-3 в серии. С тех пор многое изменилось.

8 апреля состоится четвёртый матч полуфинала плей-офф КХЛ СКА — ЦСКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.79, а успех москвичей оценён в 2.37.

Коэффициенты букмекеров на 4-й матч плей-офф КХЛ СКА — ЦСКА 8 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ СКА — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.40, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.61. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.80. Гол в первые десять минут идёт за 2.08.

Прогноз и анализ 4-го матча Кубка Гагарина СКА Санкт-Петербург — ЦСКА Москва (08.04.2021)

На дворе апрель. Первые два раунда плей-офф КХЛ отгремели, сюрпризов было мало, а четвертьфиналы конференций вовсе получились самыми предсказуемыми за историю Кубка Гагарина. Финалы конференций, где остались только те команды, которые по итогам регулярки финишировали первыми и вторыми, приближаются к развязке.

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На Западе финал по привычке обернулся армейским дерби. Место действия — по-прежнему Санкт-Петербург, где в четверг, 8 апреля, в Ледовом дворце местный СКА снова примет московский ЦСКА. Москвичи могут снять все вопросы уже в ближайшее время — счёт после трёх поединков серии 3-0.



Первый шаг к выходу в большой финал подопечные Игоря Никитина сделали, когда дважды выиграли в Москве. Что любопытно — за два часа игры петербуржцы не смогли забить ни одной шайбы в ворота Ларса Юханссона. Защитники хозяев не отставали от голкипера: монолит в обороне, много блокированных бросков.



Сначала выиграли со счётом 3:0, отчасти благодаря двум быстрым голам в концовке первого периода и грамотной игре в обороне. Затем количество голов сократилось до двух. Петербуржцы добавили, не уступили ни по броскам в створ, ни по вбрасываниям, но не сумели использовать большинством, за что и поплатились.

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Серия перекочевала в Санкт-Петербург, логично было ожидать от Валерия Брагина агрессивного дебюта, особенно дома. Так и случилось. Хозяева переждали атакующий порыв и забили с первого же подхода: на второй минуте Евгения Тимкина забыли на пятаке, опытный форвард воспользовался ситуацией.



До второго периода голов болельщики не увидели, зато после перерыва ЦСКА дал угля. Буквально за четыре минуты Александр Самсонов пропустил трижды и был заменён на Магнуса Хелльберга. Хотя тут стоит отметить, что в двух из трёх случаев гости имели численное преимущество.



В третьей двадцатиминутке СКА старался создавать моменты, но реализовать получилось всего один, на 57-й минуте. Отчаянные времена требуют отчаянных мер, а потому в концовке Валерий Брагин два раза менял вратаря на шестого полевого. Так 2:3 превратились в 2:5. И 0-3 в серии.

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Не так давно, в 2015 году, армейцы встречались в полуфинале плей-офф КХЛ. Тогда столичный клуб после трёх встреч вёл в серии с таким же счётом, а затем петербуржцы вошли в историю, совершив камбэк. Однако на этот раз никакого чуда не предвидится. Слишком уж разнится нынешняя ситуация с той, что была шесть лет назад.



ЦСКА показывает отличную игру в обороне и довольно лаконично смотрится в атаке, не прощая ошибок. Сейчас москвичи банально выглядят предпочтительнее. А учитывая уроки жизни, едва ли Игорь Никитин позволит своей команде расслабиться. Особенно когда до выхода в финал Кубка Гагарина остался последний шаг.



На наш взгляд, гостям по силам закрывать серию в четырёх поединках, хотя многое будет зависеть от работы арбитров. Мы бы проверили Ф2 (0) за коэффициент 1.80. Даже если петербуржцы переведут игру в овертайм, произойдёт возврат средств. Хотя у Игоря Никитина в ЦСКА крайне приятная статистика против Валерия Брагина.

СКА — ЦСКА: прогноз и ставка на 4-й матч плей-офф КХЛ 8 апреля 2021 года

Попытки СКА исправить положение не обернулись успехом, не помогли даже родные трибуны. Клуб снова сыграет на своём льду, но мы не видим предпосылок к победе хозяев. ЦСКА очень строго играет в обороне и прагматично в атаке, едва ли Игорь Никитин упустит шанс завершить серию в четвёртом поединке.



Ставка: победа ЦСКА с форой (0) за 1.80.