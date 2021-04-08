«Фулхэм» — «Вулверхэмптон». Прогноз: главное — не уснуть. Иногда АПЛ бывает и такой

9 апреля состоится матч 31-го тура чемпионата Англии «Фулхэм» — «Вулверхэмптон». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Фулхэма» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.57. Успех гостей оценён экспертами в 3.30. А ставки на ничью принимаются за 3.10.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Фулхэм» — «Вулверхэмптон» 9 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Фулхэм» — «Вулверхэмптон» получится не самым результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.52, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.53. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50.

Анализ и прогноз матча 31-го тура чемпионата Англии «Фулхэм» — «Вулверхэмптон» (09.04.2021)

Программу 31-го тура английской Премьер-лиги откроет не самый громкий матч в плане вывески. На лондонском стадионе «Крейвен Коттедж» сойдутся местный «Фулхэм» и «Вулверхэмптон». От клубов перед стартом сезона ожидали совсем разных результатов, однако в итоге они барахтаются в нижней части турнирной таблицы.



Действительно, после крутого выступления в прошлом сезоне и активного трансферного окна от «Вулверхэмптона» ожидали дальнейшего прогресса. На деле «волки» располагаются лишь на 14-й позиции. Безусловно, основные проблемы начались с травмой главной ударной силы — Рауля Хименеса. Мексиканец выбыл ещё в декабре и до сих пор не восстановился. Тогда диагноз поразил многих, ведь травма выглядела страшно. Перелом черепа.



В пяти последних матчах АПЛ «Вулверхэмптон» имеет три поражения и две ничьи, результат совсем слабый. Победу над «Лидс Юнайтед» в конце февраля и вовсе можно записать скорее в сенсации, а не в ожидаемые исходы. Созидание даётся с колоссальным трудом.



Впрочем, если девятиочковый отрыв «Вулвз» от зоны вылета можно назвать комфортным, то ситуация, в которую попал «Фулхэм», такой точно не видится. Подопечные Скотта Паркера располагаются в зоне вылета и отстают от «Ньюкасла», идущего на спасительном 17-м месте, на три очка. Спасение совсем рядом.



«Дачники» последние туры в лиге проводят ещё хуже, чем «Вулвз» — четыре поражения в пяти матчах при единственной победе. Но и забывать о том, как «Фулхэм» умеет играть, тоже не стоит. Единственная победа в пяти последних встречах случилась над «Ливерпулем», причём одержана она была на «Энфилде». Была у команды Паркера и удачная серия — в феврале «Фулхэм» проиграл лишь одну игру из пяти, обыграв «Эвертон» и «Шеффилд Юнайтед».



Битва первого круга между «Вулвз» и «Фулхэмом» состоялась ещё в начале октября, и тогда хоть и минимальную, но победу одержали «волки» — 1:0. Стоит отметить, что даже при наличии в составе того же Хименеса подопечные Нуну Эшпириту Санту не владели подавляющим преимуществом и выиграли лишь благодаря контратакам и голу Педру Нету.



И у «Вулверхэмптона», и у «Фулхэма» большие проблемы с атакой. Первые в пяти последних матчах забили всего четыре гола, вторые за такой же промежуток времени отметились в воротах соперников трижды. Если брать во внимание весь сезон, то лишь «Шеффилд» и «Бёрнли» забивали меньше голов, чем команды, которые встретятся на «Крейвен Коттедж» в ближайшую пятницу.

Потому абсолютно логично, что букмекеры не ждут высокой результативности. С ними сложно спорить. На тотал меньше 2.5 гола дают лишь 1.53, а вот ТМ 2 мячей доступен за 1.98. Любопытно.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Фулхэм» — «Вулверхэмптон» 9 апреля 2021 года

Слабая игра в атаке обеих команд, которая и до того не была секретом, в концовке сезона может стать основной проблемой как для «Фулхэма», так и для «Вулверхэмптона». Очная встреча в первом круге намекает на то, что и в этот раз много голов ожидать не стоит. На этом этапе чемпионата важно каждое очко, поэтому не исключена даже нулевая ничья, на которую в определённый момент могут согласиться оба коллектива.

Ставка: тотал меньше 2 голов за 1.98.