«Реал» — «Барселона». Прогноз букмекеров: Месси и Куман выбьют Зидана из чемпионской гонки

10 апреля в матче 30-го тура испанской Примеры состоится «эль класико»: «Реал» примет «Барселону». Эта встреча очень важна для обеих команд, ведь и те, и другие практически догнали мадридский «Атлетико» в чемпионской гонке.

Букмекеры видят фаворитом матча «Барселону». Поставить на гостевую победу сине-гранатовых можно за 2.30, это примерно 41% вероятности. На «Реал» можно сделать ставку с коэффициентом 2.95 (32%). Ничейный исход идет за 3.60 (27%).

Букмекеры ждут высокой результативности в матче. Поставить на ТБ 2.5 гола можно с коэффициентом 1.65, сделать ставку на ТМ 2.5 можно за 2.25. На то, что обе команды забьют, можно поставить за 1.53, обратный исход идёт за 2.35.

Анализ и прогноз матча «Реал» — «Барселона» (10.04.2021)

Чемпионская гонка в Примере выходит на новый уровень. Если ещё в декабре казалось, что «Атлетико» на 100% воспользовался проблемами «Реала» и «Барселоны» и создал себе комфортный отрыв, то сейчас ситуация обострилась до предела.

«Матрасники» по-прежнему лидируют, но от «Барселоны» их отделяет всего одно очко, а от «Реала» три. Неудивительно, что в этих условиях важность «эль класико» ещё больше возрастёт.

«Королевский клуб» подходит к важнейшей встрече с серией из 5 побед. «Реал», который совсем недавно не критиковал только ленивый, и в чемпионате сохраняет шансы на победу, да и в Лиге чемпионов дела идут неплохо. В первом матче четвертьфинала команда Зинедина Зидана победила «Ливерпуль» — 3:1. Всё бы здорово, да только после «эль класико» «галактикос» уже через 3 дня играть ответную встречу. Выбор здесь не стоит – важны оба матча, поэтому надежда на тренера по физподготовке и на то, что команда сможет выдержать такую нагрузку.

Что до «Барселоны», то из Лиги чемпионов она уже вылетела. Это, конечно, не радует поклонников команды, зато есть возможность сосредоточиться на Примере. И, кажется, у команды Кумана всё получается. Прямо сейчас у «Барсы» 6 побед подряд в чемпионате, а проигрывали в Примере последний раз сине-гранатовые ещё в декабре скромному «Кадису».

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В первом круге на «Камп Ноу» «Реал» победил своего заклятого соперника со счетом 3:1. Но сейчас на это не стоит обращать большого внимания. Слишком принципиальная встреча, ей не нужны дополнительные остроты.

А вот на что стоит обратить – так это на противостояние двух голеадоров – Карима Бензема и Лионеля Месси. Первый уже забил 18 мячей, второй – 23. И есть все предпосылки к тому, что и тот, и другой смогут пополнить свой лицевой счет. Ставка на то, что обе команды забьют, выглядит хорошо.

Вероятно, стоит ждать от «класико» искромëтного верхового футбола. Обе команды атакуют лучше, чем защищаются, поэтому ТБ 2.5 за 1.65 смотрится хорошо. А ещё стоит рассмотреть ставку на то, что 2-й тайм окажется результативнее первого. Да, букмекеры дают на это коэффициент 2.05, вероятность меньше 50%. Но надо понимать, что тот же «Реал» на днях отдал много сил в матче с «Ливерпулем» и может подсесть физически. С другой стороны, «Барселона» может раскрыться и пропустить контратаку. Сценариев много, но ставка смотрится интересно.

Интересно, что при этом букмекеры считают «Барселону» фаворитом всего чемпионата. На каталонцев коэффициент 2.15, при этом на «Атлетико» 2.55, а на «Реал» и вовсе 4.00. Действительно, кажется для команды Кумана этот матч куда важнее, ведь у Мадрида остается Лига чемпионов. Поэтому логика букмекеров понятна, и коэффициент 2.30 на победу сине-гранатовых оправдан.

Что ж, будем смотреть «класико», а пока ещё есть время сделать свой выбор. Удачных ставок!