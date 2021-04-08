«Авангард» — «Ак Барс». Прогноз на 4-й матч: Ковальчук и Зарипов зададут жару в Балашихе

9 апреля состоится четвёртый матч полуфинала плей-офф КХЛ «Авангард» — «Ак Барс». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить фаворита: поставить на победу омичей в основное время можно с коэффициентом 2.57, успех казанцев тоже оценён в 2.57.

Коэффициенты букмекеров на 4-й матч плей-офф КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» 9 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.34, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.64. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.80. Гол в первые десять минут идёт за 2.06.

Прогноз и анализ 4-го матча Кубка Гагарина «Авангард» Омск — «Ак Барс» Казань (09.04.2021)

На дворе апрель. Первые два раунда плей-офф КХЛ отгремели, сюрпризов было мало. К апрелю в розыгрыше остались только те команды, которые по итогам регулярного сезона заняли в своих конференциях первые и вторые места. Полуфинал Кубка Гагарина потихоньку приближается к своей развязке.

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В пятницу, 9 апреля, состоится четвёртый поединок на Востоке. «Авангард» в Балашихе снова будет принимать казанский «Ак Барс». Счёт в серии после трёх встреч 2-1 в пользу омского клуба. Победитель Восточной конференции слишком просто отдал две домашние игры, поставив себя в затруднительное положение.



В первом случае «Ак Барс» смотрелся не так плохо, грубых ошибок не совершал, да и по броскам в створ не уступил. Но действовал предсказуемо, несколько раз не реализовал большинство, за что и понёс наказание. Гости открыли счёт в середине первого периода, а в концовке третьего забросили ещё две шайбы. Последнюю уже в пустые.



Ожидалось, что команда Дмитрия Квартальнова после такого выйдет на вторую игру сверхмотивированной и восстановит баланс в противостоянии. Однако в этот раз Шимону Грубецу не получилось даже забить. Да, чех снова сыграл надёжно и сохранил высокую концентрацию, но стоит признать, что лезть из кожи вон ему всё же не пришлось.

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Серия перекочевала из Татарстана в Московскую область, где «Авангард» по-прежнему квартируется. Омичи снова вышли на лёд без опытнейшего Алексея Емелина, который оказался в больнице и едва ли выйдет на лёд в ближайшее время. Зато в состав казанцев наконец вернулся ветеран Данис Зарипов, по итогу даже заработав один балл по системе «+/-».



«Ак Барс» начал агрессивно, с ходу забрал инициативу. За 20 минут совершил ровно 20 бросков в створ, на этот раз работы у голкипера омичей было хоть отбавляй. Благодаря точным выстрелам Романа Рукавишникова и Дмитрия Воронкова уже к восьмой минуте встречи гости оформили комфортное преимущество в две шайбы.



Во втором периоде у подопечных Боба Хартли было несколько ярких моментов, но отыграть получилось лишь один гол. Второй волной после контратаки Вилле Покка с синей линии набросил шайбу на ворота Тимура Билялова, который вернулся в строй и впервые появился в финале конференции. А Клим Костин подправил шайбу в сетку.

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В третьей двадцатиминутке «ястребы» попытались дожать соперника, но «Ак Барс» выстоял и одержал первую победу в серии. Любопытно, что за эту встречу игроки казанского клуба умудрились заблокировать сразу 38 бросков. Самоотверженность была вознаграждена, результат вполне заслуженный.



Впрочем, «Авангард» наверняка сделает всё для того, чтобы не проиграть во втором домашнем матче подряд. Пока что в серии действует правило первой шайбы: кто открывает счёт — тот и выигрывает. Скорее всего, соперники постараются агрессивно начать. Омичам, например, перед новой поездкой в Казань фора в две победы не помешает.



Казанцам же нужно сравнивать счёт, а уверенность должна была появиться после прошлой игры. Так что мы бы проверили ставку с подстраховкой: «тотал первого периода больше 1 шайбы» за коэффициент 1.76. Ждём бодрого старта, соперники прекрасно изучили друг друга. А в случае если будет забит всего один гол, произойдёт возврат средств.

«Авангард» — «Ак Барс»: прогноз и ставка на 4-й матч плей-офф КХЛ 9 апреля 2021 года

«Ак Барс» дотерпел и вернулся в дело, теперь счёт в серии 2-1 в пользу омского клуба. Впереди ещё много работы, однако «Авангард» захочет перед поездкой в Казань вернуть себе фору в две победы. Ждём от соперников яркого старта, каждый, скорее всего, постарается открыть счёт. Первая шайба значит в этом противостоянии очень много.



Ставка: тотал первого периода больше 1 шайбы за 1.76.