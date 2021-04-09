«Фулхэм» — «Вулверхэмптон», «Авангард» — «Ак Барс» и другие матчи. Что смотреть 9 апреля

2021 год набирает обороты: первый квартал уже позади, на дворе апрель. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 9 апреля.
На что ставить в футболе 9 апреля
Традиционно, пятница – день перехода от еврокубковых дел к национальным чемпионатам. В Англии сыграют «Фулхэм» и «Вулверхэмптон», в Германии – «Арминия» и «Фрайбург», в Испании – «Уэска» и «Эльче», а во Франции – «Мец» и «Лилль».
На что ставить в хоккее 9 апреля
Четвёртый матч в серии «Авангарда» и «Ак Барса». Пока счёт 2-1 в пользу омичей. Либо казанцы отыграются и всё начнётся сначала, либо же команда Боба Хартли сделает весомейшую заявку на финал Кубка Гагарина. В ВХЛ в финал может пробиться «Югра», здесь 3-2 в серии против «Динамо» СПб. Ночью смотрим НХЛ — 7 матчей.
На что ещё ставить 9 апреля
В баскетбольной Евролиге «Зенит» сыграет против «Маккаби», здесь питерцам нужна победа, чтобы сыграть в плей-офф. Победа нужна и УНИКСу, иначе с мечтами о Еврокубке придется распрощаться. Казанцы играют дома против «Виртуса» из Болоньи. В Единой лиге ВТБ «Енисей» примет «Автодор».
В волейбольной Суперлиге полуфиналы. «Кузбасс» сыграет с питерским «Зенитом», а «Динамо» — с новосибирским «Локомотивом». Уже завтра мы узнаем чемпиона страны!
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