ЦСКА — СКА. Прогноз на 5-й матч: Никитин не даст Брагину шанс вернуть серию в Петербург

10 апреля состоится пятый матч полуфинала плей-офф КХЛ ЦСКА — СКА. Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.95, а успех петербуржцев оценён в 3.74.

Коэффициенты букмекеров на 5-й матч плей-офф КХЛ ЦСКА — СКА 10 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ ЦСКА — СКА не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.39, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.52. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.94. Гол в первые десять минут идёт за 2.11.

Прогноз и анализ 5-го матча Кубка Гагарина ЦСКА Москва — СКА Санкт-Петербург (10.04.2021)

На дворе апрель. Первые два раунда плей-офф КХЛ отгремели, сюрпризов было мало. К апрелю в розыгрыше остались только те команды, которые по итогам регулярного сезона заняли в своих конференциях первые и вторые места. Полуфиналы Кубка Гагарина потихоньку приближаются к развязке.



На Западе финал по привычке обернулся армейским дерби. Непримиримые соперники добрались до пятой встречи противостояния, которая состоится в субботу, 10 апреля, в Москве. В 17:00 мск на льду «ЦСКА-Арены» местный ЦСКА начнёт выяснять отношения с санкт-петербургским СКА и попробует завершить начатое. Счёт в серии 3-1.



Первый шаг к выходу в финал плей-офф КХЛ москвичи сделали, когда дважды обыграли петербуржцев на своей площадке. Причём весьма уверенно, шведский голкипер Ларс Юханссон даже оформил третий шат-аут подряд. Один из них случился ещё в седьмом поединке серии с ярославским «Локомотивом». Дальше стало тяжелее.



Серия переехала из Москвы в Санкт-Петербург, подопечным Валерия Брагина при поддержке родных трибун предстояло исправлять положение. Наконец-то появились заброшенные шайбы, удалось открыть счёт на первых минутах. Однако соперник из столицы воспользовался ошибками хозяев и в итоге победил со счётом 5:2. По делу.



Главному тренеру петербуржцев в срочном порядке нужно было что-то менять. По его собственному признанию, тренерский штаб долго думал над выбором состава, а потом просил игроков сыграть надёжнее в своей зоне. Так, например, в концовке появился нападающий Владислав Цицюра, который хорошо играет в обороне.



Отдельно стоит отметить игру Василия Подколзина, у которого показатель полезности составил "+3" при всего 12 минутах айстайма. Такой же показатель лишь у одного хоккеиста — шведского защитника Оскара Фантенберга. Но швед провел на площадке суммарно чуть больше одного периода.



Всё началось с борьбы Подколзина за воротами. Он выиграл шайбу для Стрёмвалля, который прострелил через пятачок на Линдена Вея. Канадский форвард со второй попытки пробил Ларса Юханссона. В начале второго периода всё тот же Подколзин снова удачно отборолся у борта и сделал перевод на дальний фланг.

Дальше для Фантенберга и Стрёмвалля не составило труда расстрелять голкипера гостей. Игра дошла до третьего отрезка, московской команде нужно было включаться. На 44-й минуте отличился Максим Шалунов, который в последнее время регулярно набирает очки. Однако последовавший за этим командный штраф сбил кураж.



Без финального штурма гости, конечно, не остались. Игорь Никитин, как и полагается в таких ситуациях, снял вратаря и выпустил шестого полевого, но желаемого результата это не принесло. Напротив, вездесущий Подколзин со своей зоны забросил в пустые ворота, поставив точку в четвёртом поединке серии.



Трудно сказать, что СКА превзошёл своего соперника. Скорее, столичные армейцы сами проиграли. Допускали много ошибок в обороне, что им несвойственно, местами даже смотрелись развинченными. Петербуржцы же сыграли самоотверженно, часто игроки помогали вратарю и принимали броски на себя. Потеря концентрации при счёте 3-0 в серии — довольно популярное явление даже в самых тренерских командах.



Впрочем, ситуация по-прежнему в пользу ЦСКА. Команде Игоря Никитина не хватает всего одной победы до выхода в финал Кубка Гагарина. И, на наш взгляд, на своей площадке при поддержке трибун она сумеет снять все вопросы. Хотя слишком много заброшенных шайб не ждём. СКА избежал кошмарных 0-4, но ресурсов для развития успеха немного. Слишком многое должно совпасть.

Проверим тотал меньше 4 шайб за коэффициент 1.82. В последнем матче серии с «Локомотивом» победитель Кубка Континента показал, как стерильно он умеет играть в обороне и прагматично в атаке. Скорее всего, что-то похожее мы увидим и в предстоящем поединке. Комбинированный вариант — 1Х + тотал меньше 4.5 гола.

ЦСКА — СКА: прогноз и ставки на 5-й матч плей-офф КХЛ 10 апреля 2021 года

СКА умудрился выиграть один матч в серии с ЦСКА, но сказать, что петербуржцы имели огромное преимущество всё же трудно. Скорее всего, Игорь Никитин проведёт работу над ошибками и снова покажет прагматичную игру. Большого количества заброшенных шайб не ждём.



Ставка: тотал меньше 4 шайбы за коэффициент 1.82.