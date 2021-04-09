«Ливерпуль» — «Астон Вилла». Прогноз: Клопп помнит про 2:7, но расплату придётся отложить

10 апреля состоится матч 31-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Астон Вилла». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55. Успех гостей оценён экспертами в 5.90. А ставки на ничью принимаются за 4.45.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Астон Вилла» 10 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ливерпуль» — «Астон Вилла» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.29. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52. Поставить на «обе забьют» предлагается за 1.76.

Анализ и прогноз матча 31-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Астон Вилла» (10.04.2021)

Одним из центральных матчей 31-го тура английской Премьер-лиги станет противостояние «Ливерпуля» и «Астон Виллы». Даже при наличии вывески «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» к встрече команд Юргена Клоппа и Дина Смита будет приковано огромное внимание.

«Ростов» — «Рубин». Прогноз: Карпин и Слуцкий хороши, но мест в еврокубках всем не хватит Прошлая очная встреча получилась напряжённой и шла до первого забитого мяча.

Как минимум по причине результата первого круга. Помните, как соперники сыграли на «Вилла Парке» в начале октября прошлого года? Напоминаем — сумасшедшие 7:2 не в пользу действующих чемпионов Англии. Уже после первого тайма «львы» вели со счётом 4:1 и останавливаться не стали.



Позорили «Ливерпуль» до самых последних минут — хозяева могли забивать и восьмой и девятые голы. Это вовсе не тот случай, когда аутсайдеру повезло или когда фаворита подвело удаление. Вовсе нет — играли в полных составах с первой до последней минуты. И красные в самом деле выглядели ужасно.



Теперь же Юргену Клоппу необходимо брать реванш, причём сразу по нескольким причинам. Если мерсисайдцы хотят квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон, нужно либо попадать в топ-4 АПЛ, либо побеждать в Лиге чемпионов. Другого пути нет.

«Манчестер Сити» — «Лидс». Прогноз: с титулом всё понятно, у Гвардиолы есть дела поважнее Подопечные Гвардиолы оторвались на 14 очков, но продолжают сносить соперников с пути.

Красные располагаются на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата Англии. До начала текущей недели они могли говорить о шансах на успех в главном еврокубке, однако выездное поражение от «Реала» (1:3) существенно изменило планы. Теперь нужно пытаться выиграть каждый матч АПЛ и ждать ошибок соперников. Ладно хоть до четвёртой строчки всего три очка.



В пяти последних турах чемпионата Англии подопечные Клоппа одержали три победы при двух поражениях. Учитывая яркую выездную победу над «Арсеналом» (3:0) в последнем туре, можно сказать о выходе «Ливерпуля» из кризиса. Впрочем, такие мысли уходят при изучении недавних результатов мерсисайдцев на «Энфилде» — чудовищные шесть поражений в шести матчах и ни одной победы в восьми играх.



Ещё одной проблемой для «Ливерпуля» может стать возвращение к тренировкам капитана «Астон Виллы» Джека Гриллиша. Именно он с двумя голами и двумя ассистами стал главным палачом для действующего чемпиона Англии в первом круге. И именно с его загадочной травмой многие связывают спад в игре «львов» — в семи матчах без его участия добыты всего две победы. Теперь же Джек готов выйти на поле как минимум на замену.

ЦСКА — СКА. Прогноз на 5-й матч: Никитин не даст Брагину шанс вернуть серию в Петербург СКА забрал четвёртый матч и избежал провала, но развить успех не сможет.

В целом же «Астон Виллу» уже мало должна беспокоить ситуация в АПЛ. Серия неудачных результатов отбросила команду на девятую строчку турнирной таблицы. Отставание от зоны еврокубков составляет семь очков и, учитывая силу и стабильность соперников, сократить его за восемь туров практически нереально. Потому можно спокойно сыграть на публику и не жаться к воротам. Ждём высокой результативности.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Астон Вилла» 10 апреля 2021 года

Даже с учётом не самой большой турнирной важности предстоящего матча (или же значительно меньшей, нежели у «Ливерпуля») «Астон Вилла» не будет откровенно отдавать матч сопернику. Памятуя о результате матча первого круга, грядущая игра будет принципиальной для обоих клубов. В такой ситуации нередко голы льются как из рога изобилия.

Ставка: тотал больше 3 гола за 2.02.