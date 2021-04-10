«Динамо» — «Урал». Прогноз: Сандро Шварц и Шунин не поплывут после вылета из Кубка России

11 апреля состоится матч 25-го тура чемпионата России «Динамо» — «Урал». Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают преимущество хозяевам. Поставить на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.57. Успех «Урала» оценён букмекерами коэффициентом 6.55. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.25.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Урал» 11 апреля 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата России «Динамо» — «Урал» получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 2.06, на тотал меньше 2.5 гола дают 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81. Поставить на «обе забьют» можно за 2.11.

Анализ и прогноз матча 25-го тура чемпионата России «Динамо» — «Урал» (03.04.2021)

После первой международной паузы в 2021 году в российском футболе успели провести полный тур и даже определиться с полуфиналистами Кубка России. Финиш сезона всё ближе, а потому времени на исправление ситуации у участников первенства практически не остаётся. Цена каждой следующей игры повышается.

«Бавария» на краю пропасти, а «Челси» всё ближе к победе. Кто выиграет Лигу чемпионов? «Ман Сити» всё выше в букмекерских рейтингах. Но есть один нюанс.

Программа 25-го тура Российской Премьер-Лиги продолжится в воскресенье, 11 апреля, сразу четырьмя матчами. Два из них стартуют в 16:30 мск. В Москве «Динамо» на «ВТБ Арене» имени Льва Яшина сразится с «Уралом» из Екатеринбурга. Соперники находятся в разных частях турнирной таблицы, а потому имя фаворита вопросов не вызывает.



Правда, настроение у хозяев определённо так себе. В четверг они вылетели из Кубка России, на выезде проиграв «Крыльям Советов» со счётом 0:2. И ведь результат по делу, сетовать на невезение сложно. Лидер ФНЛ быстро открыл счёт и смотрелся основательнее. Бело-голубые выглядели на удивление апатично, созидание давалось с большим трудом. Ближе к концу пропустили второй мяч и потеряли надежду, даже навала и нервной концовки не случилось.



Пришлось обойтись без Арсена Захаряна, получившего небольшую травму. И всё же списывать бледное качество футбола на отсутствие юного игрока (пусть и однозначно талантливого) просто неправильно. В общем, с Кубком России снова не срослось. А ведь это не только трофей, но и прямая путёвка в групповой этап Лиги Европы. Даже бронза в РПЛ такого не даст.

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Теперь выбирать не приходится. Все силы будут брошены на чемпионат России, благо что там дела идут неплохо. Четыре победы в пяти турах — над «Ахматом» (2:1), «Тамбовом» (2:0), «Краснодаром» (3:2) и «Уфой» (4:0). Как видно, с результативностью порядок. Не справились только в дерби со «Спартаком», хотя и там забили (1:2). В концовке могли вырвать ничью, дважды выручил Максименко.



Подопечные Сандро Шварца располагаются на пятом месте в турнирной таблице РПЛ с 42 очками. До «Локомотива» и ЦСКА всего один балл, да и ещё один московский клуб — «Спартак» — находится в пяти пунктах. То есть сохраняются даже шансы на Лигу чемпионов. Но для этого нужно побеждать, а ведь в спину дышат сразу несколько преследователей.



Календарь динамовцев в последних турах тяжелейший, потому в двух-трёх ближайших поединках надо если не брать всё возможное, то хотя бы сводить осечки к минимуму. Иначе финиш в топ-5 окажется пределом мечтаний. Начинать предстоит с «Урала», которому, грубо говоря, уже ничего не нужно. Спокойного финиша в серединке не избежать.

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Подопечные Юрия Матвеева неделю назад обыграли тульский «Арсенал» со счётом 2:0 и фактически обезопасили себя от понижения в классе. Отрыв даже от зоны стыков составляет 11 очков, а от зоны вылета — все 15. За шесть туров ликвидировать такую разницу можно только в теории. Вот и получается, что мотивация сторон заметно отличается.



Бело-голубые бьются за еврокубки, будут играть на своём поле. Да ещё и после чувствительного поражения в Кубке России. «Шмели» же выполнили задачу-минимум на сезон и теперь выступают в своё удовольствие. Их единственный козырь — недельный цикл на подготовку, ведь «Динамо» в четверг сражалось в Самаре.



И всё злость, родные трибуны и преимущество в уровне исполнителей смотрятся солиднее. Скамейка у Сандро Шварца добротная, варианты для ротации имеются. Для победы этого должно хватить. На П1 дают 1.57, придётся искать что-то поинтереснее. Мы бы выбирали между П1 + тотал больше 1.5 мяча за 1.94 и ИТБ 1.5 гола хозяев за 1.76. Ждём тут чего-то в духе 2:1 или 2:0.

Прогноз и ставки на матч 25-го тура РПЛ «Динамо» — «Урал» 11 апреля 2021 года

Хозяева вылетели в четверг из Кубка России при непривычно блеклом футболе. Остался единственный путь в еврокубки — РПЛ. Своё поле, злость после чувствительной неудачи и преимущество в уровне исполнителей — вполне подходящий набор над лишённым реальной мотивации соперником. Гости сохранили прописку в элите, но до еврокубков точно не доберутся. Разница в мотивации поможет «Динамо» взять три очка.



Ставка: ИТБ 1.5 гола «Динамо» за 1.76.