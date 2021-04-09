«Парма» — «Милан». Прогноз: Ибрагимович заглох, Пиоли в тупике. Гуляй, «Интер»!

10 апреля состоится матч 30-го тура чемпионата Италии «Парма» — «Милан». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей: поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.74. Успех хозяев оценён экспертами в 5.10. А ставки на ничью принимаются за 3.75.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Парма» — «Милан» 10 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Парма» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.53. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13.

Анализ и прогноз матча чемпионата Италии «Парма» — «Милан» (10.04.2021)

В чемпионате Италии добрались до 30-го тура. Он стартует в субботу, 10 апреля, тремя матчами. На общем фоне выделяется встреча «Пармы» и «Милана», которая начнётся в 19:00 мск. У команд абсолютно разные задачи и позиции в турнирной таблице, однако кое-что их всё же роднит. Вряд ли обе стороны сейчас довольны собой.

«Манчестер Сити» — «Лидс». Прогноз: с титулом всё понятно, у Гвардиолы есть дела поважнее Подопечные Гвардиолы оторвались на 14 очков, но продолжают сносить соперников с пути.

Россонери» ещё полтора месяца назад всерьёз претендовали на золотые медали и штамповали победу за победой, а сейчас рискуют остаться на следующий сезон даже без Лиги чемпионов. Второе место пока удерживают, однако в спину дышат «Ювентус» и «Аталанта». При этом отрыв ничтожен — всего одно и два очка соответственно. Никакого запаса нет, каждая ошибка может стать фатальной.



Проблемы стали результатом серьёзной просадки по результатам. В пяти последних матчах Серии А у подопечных Стефано Пиоли всего две победы, а регулярные травмы ключевых игроков лишь добавляют головной боли тренерскому штабу. К примеру, в ближайшую субботу точно не сыграют Алессио Романьоли, Давиде Калабрия и Даниэль Мальдини.



Что касается «Пармы», то у подопечных Роберто Д’Аверсы ситуация полярная. Если «Милан» в таблице Серии А идёт вторым, то «Парма» вторая с конца. Отставание «крестоносцев» от спасительного 17-го места, на котором располагается «Торино», составляет четыре очка. До конца чемпионата ещё девять туров, то есть спасение реально. Однако набирать очки нужно прямо сейчас.

«Бавария» на краю пропасти, а «Челси» всё ближе к победе. Кто выиграет Лигу чемпионов? «Ман Сити» всё выше в букмекерских рейтингах. Но есть один нюанс.

Между прочим, опыт успешной игры с «Миланом» у «Пармы» есть. 13 декабря команды встретились в матче 11-го тура Серии А и по итогам 90 минут не сумели выявить победителя — 2:2. Безусловно, более мощный по составу «Милан», ещё и игравший на своём поле, владел серьёзным преимуществом, однако до самых последних минут фаворит проигрывал. Лишь в компенсированное время подопечные Пиоли смогли вырвать одно очко — голом отметился Тео Эрнандес. Не исключено, что в гостях будет ещё тяжелее.



Добавит проблем «Милану» и тот факт, что с началом весны «крестоносцы» худо-бедно добавили. В семи последних матчах подопечные Д’Аверсы набрали семь очков. Казалось бы немного, но за 22 предыдущие игры в их активе было лишь 13 баллов… В марте пришла и первая за четыре месяца победа — 2:0 над «Ромой». Показательный результат, который говорит о готовности играть с ведущими клубами Серии А (в конце прошлого года были ещё и 2:2 с «Интером»).



Пожалуй, основной задачей для Стефано Пиоли на конец чемпионата должно стать решение вопроса с нападающим. В первой половине сезона регулярно выручал 39-летний Златан Ибрагимович, однако в последнее время голевое чутьё покинуло шведского форварда — за три месяца он забил всего один гол.

«Ростов» — «Рубин». Прогноз: Карпин и Слуцкий хороши, но мест в еврокубках всем не хватит Прошлая очная встреча получилась напряжённой и шла до первого забитого мяча.

На наш взгляд, результативность окажется скромной. Хозяевам позарез нужны любые очки, они закроются и станут обороняться всеми доступными методами. А у фаворита в последнее время большие проблемы с созиданием, а особенно — позиционными атаками. Вот и возьмём классический тотал меньше 2.5 гола.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Парма» — «Милан» 10 апреля 2021 года

Крайне неуверенная игра «Милана» в марте и готовность «Пармы» сражаться с лучшими клубами Серии А гарантируют интригу. В десяти последних встречах «Милан» забил всего 11 мячей, что говорит о многом. Серьёзный кризис в атаке может не только помешать россонери набрать очки в конкретном матче с «Пармой», но и ставит под вопрос квалификацию в Лигу чемпионов сезона-2020/2021. А хозяева бьются за выживание и не станут форсировать ситуацию, так что пара мячей видится потолком.



Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.05.