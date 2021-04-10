«Реал» — «Барселона», «Ман Сити» — «Лидс» и другие матчи. Что смотреть 10 апреля

2021 год набирает обороты: первый квартал уже позади, на дворе апрель. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 10 апреля.
На что ставить в футболе 10 апреля
Главный матч дня – разумеется, «эль класико» — «Реал» — «Барселона», тем более что этот матч имеет огромное турнирное значение. Каталонцы отстают от лидера на одно очко, команда Зидана – на 3. Победитель сумеет выйти в лидеры Примеры, а проигрыш может оказаться роковым!
Три матча в РПЛ. «Химки» примут «Тамбов», «Уфа» с новым тренером Алексеем Стукаловым поборется с «Ахматом», а «Ростов» сыграет с «Рубином».
В АПЛ интересная встреча «Ман Сити» — «Лидс», Гвардиола против Бьельсы. «Ливерпуль» примет «Астон Виллу», а «Челси» едет в гости к «Кристал Пэлас».
В Германии «Бавария» примет «Унион», в Италии «Милан» отправится в гости к «Парме», ну а во Франции «ПСЖ» на выезде постарается не выпасть из чемпионской гонки. Нужно обыгрывать «Страсбург».
На что ставить в хоккее 10 апреля
В КХЛ пятый матч в серии ЦСКА и СКА. Пока москвичи впереди 3-1. В ВХЛ в финал может пробиться «Металлург» Нк, здесь 3-2 в серии с «Рубином». Ночью смотрим НХЛ — 10 матчей.
На что ещё ставить 10 апреля
В баскетболе сегодня можно обратить свой взор только на НБА или европейские чемпионаты, а вот в волейболе мы узнаем имя чемпиона России! В решающем матче сыграют московское «Динамо» и петербуржский «Зенит». За 3-е место сразятся «Кузбасс» из Кемерова и новосибирский «Локомотив».
- 10 апреля 2021
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:46
-
07:45
- 9 апреля 2021
-
22:31
-
21:37
-
19:00
-
18:23
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
07:53
-
07:50
-
07:19
- 8 апреля 2021
-
21:29
-
20:00
-
19:38
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30