«Эль класико», да ещё и в борьбе за чемпионство – что может быть лучше?!

«Реал» — «Барселона», «Ман Сити» — «Лидс» и другие матчи. Что смотреть 10 апреля

2021 год набирает обороты: первый квартал уже позади, на дворе апрель. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 10 апреля.

На что ставить в футболе 10 апреля

Главный матч дня – разумеется, «эль класико» — «Реал» — «Барселона», тем более что этот матч имеет огромное турнирное значение. Каталонцы отстают от лидера на одно очко, команда Зидана – на 3. Победитель сумеет выйти в лидеры Примеры, а проигрыш может оказаться роковым!

Три матча в РПЛ. «Химки» примут «Тамбов», «Уфа» с новым тренером Алексеем Стукаловым поборется с «Ахматом», а «Ростов» сыграет с «Рубином».

В АПЛ интересная встреча «Ман Сити» — «Лидс», Гвардиола против Бьельсы. «Ливерпуль» примет «Астон Виллу», а «Челси» едет в гости к «Кристал Пэлас».

В Германии «Бавария» примет «Унион», в Италии «Милан» отправится в гости к «Парме», ну а во Франции «ПСЖ» на выезде постарается не выпасть из чемпионской гонки. Нужно обыгрывать «Страсбург».

«Реал» — «Барселона». Прогноз букмекеров: Месси и Куман выбьют Зидана из чемпионской гонки «Галактикос» сражаются на два фронта, поэтому каталонцам будет проще.

На что ставить в хоккее 10 апреля

В КХЛ пятый матч в серии ЦСКА и СКА. Пока москвичи впереди 3-1. В ВХЛ в финал может пробиться «Металлург» Нк, здесь 3-2 в серии с «Рубином». Ночью смотрим НХЛ — 10 матчей.

ЦСКА — СКА. Прогноз на 5-й матч: Никитин не даст Брагину шанс вернуть серию в Петербург СКА забрал четвёртый матч и избежал провала, но развить успех не сможет.

На что ещё ставить 10 апреля

В баскетболе сегодня можно обратить свой взор только на НБА или европейские чемпионаты, а вот в волейболе мы узнаем имя чемпиона России! В решающем матче сыграют московское «Динамо» и петербуржский «Зенит». За 3-е место сразятся «Кузбасс» из Кемерова и новосибирский «Локомотив».