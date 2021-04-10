В десяти предыдущих «класико» каталонцы победили четыре раза, а мадридцы — три.

«Реал» — «Барселона». Прогноз и ставки от «Фонбет»: Месси не спешит, Куртуа не пропускает

10 апреля состоится матч «Реал» Мадрид — «Барселона» в 30-м туре чемпионата Испании. «Класико» пройдёт на стадионе «Альфредо ди Стефано» и начнется в 22:00 мск. Сделать ставку на игру можно в букмекерской компании «Фонбет», которая подготовила прогнозы на центральный матч тура в Ла Лиге.

В какой форме «Реал»

Беспроигрышная серия «Реала» во всех турнирах достигла 12 матчей. В Лиге чемпионов «Реал» прошел «Аталанту» в 1/8 финала (1:0, 3:1), а во вторник выиграл первый четвертьфинал у «Ливерпуля» (3:1) в родных стенах. В последних пяти турах Примеры «сливочные» поделили очки с «Атлетико» (1:1) и «Реалом Сосьедад» (1:1), после этого победили «Эльче» (2:1), «Сельту» (3:1) и «Эйбар» (2:0). В 29 встречах подопечные Зинедина Зидана набрали 63 очка, расположившись на третьей строчке и на два балла отставая от «Барселоны».

Защитники Рафаэль Варан, Дани Карвахаль, Серхио Рамос и вингер Эден Азар не смогут сыграть с «Барселоной», эти футболисты не попали в заявку из-за проблем со здоровьем.

В какой форме «Барселона»

«Барса» вылетела из Лиги чемпионов, уступив «ПСЖ» на стадии 1/8 финала (1:4, 1:1). В национальном чемпионате подопечные Рональда Кумана выдали серию из шести побед, обыграв «Эльче» (3:0), «Севилью» (2:0), «Осасуну» (2:0), «Уэску» (4:1), «Реал Сосьедад» (6:1) и «Вальядолид» (1:0). Каталонцы вплотную приблизились к «Атлетико» и отстают от лидера Ла Лиги на одно очко.

Запасной вратарь «Барселоны» Нето, защитник Мусса Ваге, хавбек Коутиньо и форвард Ансу Фати пропустят «класико» из-за травм. Защитники Жерар Пике и Серхи Роберто вошли в заявку на матч и готовы выйти на поле.

«Реал» – «Барселона»: статистика личных встреч в «класико»

В прошлом матче «Реал» уверенно одолел «Барсу» со счётом 3:1, а в трёх предыдущих встречах сыграли ставки «забьёт только одна команда» и «тотал меньше 2.5 гола».

Из 10 последних очных встреч в Ла Лиге четыре выиграли каталонцы, три – «королевский клуб» и ещё три игры завершились вничью.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч «Реал» – «Барселона» 10 апреля 2021 года

Ставка №1: тотал меньше 2.5 мяча за 2.25.

Даже на небольшом стадионе на базе «Реала» «эль класико» сохранит свою неповторимую атмосферу, малопредсказуемый исход и статус главного матча Ла Лиги. Обе команды подходят к игре в прекрасной форме: у мадридцев – пять побед подряд во всех турнирах, у «Барсы» – шесть подряд в Примере.

Победитель противостояния станет главным претендентом на то, чтобы опередить сбавивший ход «Атлетико», поэтому цена ошибки особенно высока. В последних матчах соперники не пропускали больше одного мяча. В субботу они наверняка будут действовать осторожно и не пробьют тотал 2.5 гола, как и было в трёх из четырёх последних очных встреч.

Ставка №2: ничья с 1-й по 30-ю минуту за 1.70.

На старте «класико» в первом круге события развивались стремительно, и обе команды забили по быстрому мячу. Однако текущая диспозиция вынудит Зидана и Кумана настроить подопечных на терпеливое начало. В обоих матчах прошлого сезона первая треть игры прошла без голов. Учитывая острое турнирное положение, такой сценарий может повториться и в этот раз.