«Локомотив» — «Спартак». Прогноз: Промес и Смолов покажут, каким должен быть футбол в РПЛ

На кону Лига чемпионов, но это не значит, что нужно уходить в оборону всей командой.

11 апреля состоится матч 25-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Спартак». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.60. Успех «Локомотива» оценён экспертами в 3.14. А ставки на ничью принимаются за 3.45.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Спартак» 11 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата России «Локомотив» — «Спартак» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.19, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 1.86.

Анализ и прогноз матча 25-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Спартак» (11.04.2021)

Первое международное окно 2021 года благополучно завершилось, но скучать некогда. Европейские чемпионаты всё ближе и ближе к финишной прямой, а в еврокубках в самом разгаре стадия плей-офф. И куда же без родной Российской Премьер-Лиги, которая добралась до 25-го тура. До конца сезона участникам осталось провести по пять-шесть игр.

«Бавария» на краю пропасти, а «Челси» всё ближе к победе. Кто выиграет Лигу чемпионов? «Ман Сити» всё выше в букмекерских рейтингах. Но есть один нюанс.

Программа 25-го тура чемпионата России продолжится в воскресенье, 11 апреля, сразу четырьмя поединками. Звание центрального матча тура можно смело отдавать битве «Локомотива» и «Спартака», которая пройдёт в Москве на «РЖД Арене». Столичное дерби обещает получиться ярким, ведь на кону зона Лиги чемпионов.



В 2021 году железнодорожники набрали отличный ход. После зимнего перерыва провели семь матчей и одержали семь безоговорочных побед. Дважды выиграли в Кубке России: сперва на стадии 1/8 финала не пожалели тонущий «Тамбов» (3:0), а в середине недели нанесли крепкому «Сочи» поражение на «Фиште».



Играли в среду, 7 апреля, финальный счёт — 3:1 в пользу гостей. Подопечные Марко Николича воспользовались единственным полумоментом в первом тайме и открыли счёт, Фёдор Смолов шикарно решил эпизод. Уже на 50-й минуте сочинцы остались в меньшинстве, что только упростило задачу. В оставшееся время гости пропустили один мяч, но забили два. Последний — в пустые ворота в самой концовке, так что понервничать пришлось изрядно.

«Сочи» — «Зенит». Прогноз: могучий Заболотный даст отпор Семаку и Дзюбе на «Фиште» Сочинцы играли в Кубке России, но у лидера РПЛ часто возникают трудности с выездами.

Остальные пять успехов пришлись на чемпионат России. Из крепких соперников здесь ЦСКА (2:0) и всё тот же «Сочи» (3:1), а также троица из группы аутсайдеров: «Арсенал», «Уфа» и «Ротор». Трёх претендентов на вылет красно-зелёные обыграли с общим счётом 6:0. Как видно порядок и с результативностью, и с обороной.



Столь уверенная серия позволила «Локомотиву» запрыгнуть сразу в тройку лидеров первенства. Перед 25-м туром в активе 43 очка. В спину дышат ЦСКА (43 очка) и «Динамо» (42), зато отрыв от предстоящего противника — «Спартака» — четыре пункта. Строго говоря, победа в дерби резко повысит шансы «Локо» на Лигу чемпионов, а поражение фактически лишит шансов на топ-2.



Впрочем, красно-белым тоже есть чем хвастаться. Они продолжают погоню за лидирующим «Зенитом», отставая на четыре пункта. Как минимум рассчитывать на ту же Лигу чемпионов вполне могут, качество футбола и результативность позволяют. Форма после зимнего перерыва тоже в порядке, а Александр Соболев штампует мяч за мячом.

«Динамо» — «Урал». Прогноз: Сандро Шварц и Шунин не поплывут после вылета из Кубка России В Самаре не получилось ничего. Бело-голубым остаётся только побеждать в чемпионате России.

Правда, из Кубка России подопечные Доменико Тедеско вылетели, уступив «Динамо» в 1/8 финала. Зато в следующих пяти турах Российской Премьер-Лиги добыли четыре победы. Очень сильно досталось в Москве «Краснодару» (6:1) и «Уралу» (5:1), а в гостях был взят реванш у «Динамо» (2:1) и обыгран «Ростов» (3:2).



Как видно, с результативностью тоже нет никаких проблем. Всё же 16 голов всего за четыре игры — результат великолепный, особенно по меркам низового чемпионата России. Исход дерби предсказать затруднительно, красно-белые нестабильны в обороне, нр готовились в недельном цикле. Разумеется, это даёт определённое преимущество. А вот проверить голы в обе стороны, на наш взгляд, можно. Тем более что эксперты дают за такой вариант вполне рабочие 1.86.



«Локомотив» и «Спартак» сейчас забивают регулярно, а когда на кону Лига чемпионов, отсиживаться в обороне мало толку. Ждём яркий футбол. Статистика личных встреч, к счастью, не против: в четырёх из шести последних очных поединков забивали обе команды. Да и Смолов с Соболевым в ударе. Рассчитываем на бодрую игру, которая сделает рекламу РПЛ.

Прогноз и ставка на матч чемпионата России «Локомотив» — «Спартак» 11 апреля 2021 года

В 2021 году «Локомотив» и «Спартак» набрали отличный ход, претендуют на попадание в Лигу чемпионов. Очки нужны обеим сторонам: железнодорожникам надо сокращать отставание от красно-белых, а красно-белым — от «Зенита». Отсиживаться в обороне мало смысла. Ничья будет на руку подопечным Тедеско, но тогда шансы на чемпионство станут минимальными. Потому голы тут должны быть.



Ставка: обе забьют за 1.86.