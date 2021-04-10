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«Локомотив» – «Спартак», 11 апреля 2021, прогнозы и ставки букмекеров, смотреть онлайн, прямая трансляция, когда начало

«Локомотив» – «Спартак»: прямой эфир, трансляция
БК Фонбет
«Локомотив» – «Спартак». Прогноз и ставки от «Фонбет»: Смолов и Соболев продолжат сиять
«Локомотив» не обыгрывал красно-белых в дерби на своём поле с 2014 года. И забил всего один мяч.
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11 апреля «Локомотив» сыграет со «Спартаком» в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт в Москве на «РЖД Арене» и начнется в 19:00 мск. Сделать ставку на центральный матч тура РПЛ можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Локомотив»

После зимней паузы «Локомотив» выиграл все пять матчей в чемпионате России – у ЦСКА (2:0), «Арсенала» (3:0), «Сочи» (3:1), «Уфы» (1:0) и «Ротора» (2:0), а также обыграл «Тамбов» (3:0) и «Сочи» (3:1) в Кубке России. В турнирной таблице РПЛ подопечные Марко Николича идут на третьем месте. У «Локо» 43 очка – столько же, сколько у ЦСКА, занимающего четвертое место. Но на четыре меньше, чем у «Спартака», и на восемь меньше, чем у лидирующего «Зенита». В семь последних матчах железнодорожники пропустили всего два гола – по одному в чемпионате и Кубке России.

В какой форме «Спартак»

«Спартак» после перерыва уступил «Динамо» в Кубке России (0:2) и «Рубину» в РПЛ (0:2). После этого команда Доменико Тедеско выиграла четыре матча подряд – у «Краснодара» (6:1), «Динамо» (2:1), «Урала» (5:1) и «Ростова» (3:2). Красно-белые идут вторыми в РПЛ. После 24 туров в активе 47 очков – на четыре меньше, чем у лидирующего «Зенита» и на четыре больше, чем у «Локомотива». В четырёх последних турах красно-белые забили 16 голов.

«Локомотив» – «Спартак»: статистика личных встреч

Матч первого круга остался за «Спартаком» – 2:1. Красно-белые проиграли железнодорожникам только в одной из 10 последних встреч в РПЛ. Пять игр на этом отрезке остались за красно-белыми, ещё четыре завершились вничью.

На своём поле «Локо» со «Спартаком» тяжело: железнодорожники не выигрывали в этом дерби с 2014 года – пять матчей подряд. На этом отрезке красно-зелёные трижды сыграли с красно-белыми вничью и потерпели два поражения с общим счетом 0:5. В этих пять матчах «Локомотиву» удалось забить только один мяч.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч «Локомотив» – «Спартак» 11 апреля 2021 года
Россия - Премьер-Лига. 25-й тур
11 апреля 2021, воскресенье. 19:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 гола за 2.30 (сделать ставку).

«Локомотив» мало пропускает в последних матчах, но атакующая мощь «Спартака» велика. Дерби принципиально для обоих соперников, особенно с учётом того, что они соседствуют в турнирной таблице и находятся на победных сериях. Поэтому можно ожидать, что и «Локо», и «Спартак» будут стремиться забить.

Ставка «Обе забьют» прошла в трёх из четырёх последних очных матчей команд в РПЛ. И железнодорожники, и спартаковцы в последних турах в ударе. «Локомотив» забивал не меньше двух мячей в шести из семи матчей после возобновления сезона, «Спартак» – в четырёх последних играх, поэтому можно предполагать, что в очном матче команды забьют минимум три гола.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

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