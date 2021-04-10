«Ювентус» — «Дженоа». Прогноз: Криштиану Роналду и Пирло не заметят стараний Шомуродова

В десяти последних матчах с «Дженоа» у туринцев восемь побед. Шесть из них оказались уверенными.

11 апреля состоится матч 30-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Дженоа». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.26. Успех гостей оценён экспертами в 13.00. А ставки на ничью принимаются за 5.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Ювентус» — «Дженоа» 11 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Дженоа» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.35. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.89.

Анализ и прогноз матча чемпионата Италии «Ювентус» — «Дженоа» (11.04.2021)

Чемпионат Италии выходит на финишную прямую, а значит борьба за призовые места с каждым туром будет всё жарче и жарче. «Ювентус» впервые за более чем десять лет фактически не борется за чемпионство. И больше того — рискует остаться даже без места в Лиге чемпионов на будущий сезон. Исправлять ситуацию нужно в домашнем матче с «Дженоа».

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Назначение Андреа Пирло на пост главного тренера явно нельзя назвать успешным. По крайней мере на данный момент. «Старая синьора» на 12 очков отстаёт от лидирующего «Интера» и идёт лишь на третьей строчке турнирной таблицы. А ведь всего в двух и трёх очках позади соответственно находятся «Аталанта» и «Наполи». Словом, перспектива отправиться в Лигу Европы вполне реальна.



В последних пяти матчах Серии А у «Ювентуса» лишь три победы при сенсационном поражении от скромнейшего «Беневенто» и ничьей в дерби с «Торино». Из Лиги чемпионов тоже успели вылететь. Неприятная серия, впрочем, оборвалась на прошлых выходных — «Юве» добыл важнейшую победу над «Наполи» со счётом 2:1. Необходимо продолжать победную поступь.



Подопечные Давиде Баллардини тем временем располагаются на комфортном для себя 13-м месте. До зоны вылета 10 очков и учитывая ужасные результаты идущих на вылет «Кальяри» и «Пармы», вылет в Серию Б команде из Генуи откровенно не грозит. В таких случаях итальянские коллективы зачастую откровенно доигрывают чемпионат, а не вступают в зарубу с мотивированными грандами.

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Даже когда в середине сезона «Дженоа» был мотивирован, обыграть «Ювентус» не удалось. Причём на своём поле — 2:3. Да и в целом генуэзцы являются более чем комфортным соперником для туринцев — в последних десяти матчах была зафиксирована лишь одна победа аутсайдера при восьми успешных результатах «Юве».



Нельзя не отметить, что в большинстве случае «Ювентус» обыгрывает «Дженоа» с разницей в два и более мячей. Из восьми отмеченных побед фора (-1.5) заходила в шести случаях. Учитывая важность для «Старой синьоры» предстоящего поединка, вряд ли ситуация изменится. Минимальное преимущество всегда шатко, а вот два быстрых гола и игра по результату в оставшееся время является отличным сценарием для хозяев.



Если говорить о готовности отдельных футболистов, то каждая из команд имеет по одной ключевой потере. За «Дженоа» не сыграет перебравший жёлтых карточек Кевин Стротман, а в составе «Юве» на поле не выйдет заразившийся коронавирусом Леонардо Бонуччи. Положительный тест на COVID-19 получил и Федерико Бернардески, однако его отсутствие вряд ли существенно скажется на итоговом результате.

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Потому ожидаем победы фаворита на классе. Своё поле, разница в мотивации и большое преимущество по уровню исполнителей. Этих козырей должно хватить для победы с разницей в пару-тройку мячей.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Дженоа» 11 апреля 2021 года

Андреа Пирло должен сделать всё для победы, на кону путёвка в Лигу чемпионов. Не всегда его умений было достаточно для успешных результатов, однако в случае с абсолютно немотивированным «Дженоа» всё должно сложиться удачно. Поможет «Ювентусу» и фактор домашнего стадиона. Ждём победы туринцев с разницей в два-три мяча.



Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-1.5) за 1.82.