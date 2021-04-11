ЦСКА — «Ротор». Прогноз: Ивица Олич, Влашич и Дзагоев сэкономят силы после Кубка России

12 апреля состоится матч 25-го тура чемпионата России ЦСКА — «Ротор». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.31. Успех волгоградцев оценён экспертами в 11.25. А ставки на ничью принимаются за 5.80.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Ротор» 12 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата России ЦСКА — «Ротор» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.26. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.99.

Анализ и прогноз матча 25-го тура чемпионата России ЦСКА Москва — «Ротор» Волгоград (12.04.2021)

Первое международное окно 2021 года благополучно завершилось, но скучать некогда. Европейские чемпионаты всё ближе и ближе к финишной прямой, а в еврокубках в самом разгаре стадия плей-офф. И куда же без родной Российской Премьер-Лиги, которая успела добраться до 25-го тура. До конца сезона участникам осталось провести по пять-шесть игр.

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Программа 25-го тура чемпионата России завершится в понедельник, 12 апреля, одним-единственным поединком. В Москве на стадионе «ВЭБ Арена» столичный ЦСКА будет принимать волгоградский «Ротор», начало — в 19:00 мск. Имя фаворита вопросов не вызывает, соперники находятся в разных половинах турнирной таблицы и решают принципиально иные задачи.



Однако кое-что общее у них всё-таки есть. Обе стороны перед международной паузой расстались с главными тренерами. Что любопытно, оба были из Беларуси. У красно-синих на тренерском мостике Ивица Олич сменил Виктора Гончаренко, а стан сине-голубых покинул Александр Хацкевич, на место которого взяли Юрия Батуренко.



На знакомство с новой командой и подготовку к возобновлению сезона давалось около недели, пока хорват обходится без потерь. Армейцы под руководством своего бывшего игрока успели провести два матча: один пришёлся на Российскую Премьер-Лигу, а другой — на четвертьфинал Кубка России. Забрали оба, пусть и не без приключений.

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В РПЛ ЦСКА на выезде обыграл бедствующий «Тамбов» со счётом 2:1. Что любопытно — пропустив первым. Правда, преимущество было полностью на стороне гостей, а местами складывалось ощущение, что они попросту экономят силы. Все голы оказались забиты с пенальти. Ну а в Кубке России красно-синие взяли реванш у тульского «Арсенала».



В четверг, 8 апреля, гостили в Туле и тоже выиграли со счётом 2:1, при этом опять пропустив первыми. Счёт на 33-й минуте открыл опытнейший Евгений Луценко, но продержались туляки недолго: почти сразу после перерыва ответил Вадим Карпов. Затем подопечные Дмитрия Парфёнова вовсе остались в меньшинстве, что и помогло гостям вырвать победу. Алан Дзагоев вышел на замену и отдал великолепную передачу Марио Фернандесу.



Теперь в полуфинале турнира подопечным Ивицы Олича предстоит встреча с «Локомотивом», но сперва нужно вернуться к чемпионату России. Перед 25-м туром расклад примерно следующий. В активе 43 очка, это самое сердце борьбы за зону еврокубков. Отставание от идущего вторым «Спартака» составляет четыре пункта, так что шансы сохраняются даже на Лигу чемпионов.

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«Ротор» из Кубка России вылетел ещё осенью, а потому после смены тренера провёл только одну игру в РПЛ. Но расположить к себе сходу волгоградских болельщиков Юрий Батуренко, работавший ранее с Юрием Сёминым в «Локомотиве», не сумел. В 24-м туре первенства его новая команда играла дома как раз с железнодорожниками. И закономерно уступила со счётом 0:2.



Это поражение стало для волгоградцев третьим кряду. На данный момент в активе 18 очков и место в зоне стыков. Добраться до безопасной 12-й строчки можно только в фантазиях, отставание составляет 11 пунктов. А вот отрыв от зоны вылета менее значительный — всего четыре балла. Есть, конечно, и более явные претенденты на вылет, но расслабляться не стоит. Особенно с учётом сложного календаря.



Зацепиться за очки на «ВЭБ Арене» аутсайдеру будет трудно. ЦСКА добыл две непростые, волевые победы и провёл на одну игру больше после паузы для сборных. Однако есть ощущение, что армейцы ещё могут добавить. Скамейка по меркам РПЛ более чем приличная, плюс вернулся опытный Алан Дзагоев. Пространство для манёвра у тренерского штаба имеется.

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Большого количества голов мы бы ждать не стали. Вполне вероятно, что московский клуб попробует сэкономить силы для выезда к «Сочи», а у «Ротора» весь сезон серьёзные проблемы с голами. Но хозяева смотрятся гораздо предпочтительнее. На наш взгляд, П1 + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.06 выглядит интересно. Что-то в духе 2:0 или 1:0 тут вполне вероятно.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России ЦСКА — «Ротор» 12 апреля 2021 года

ЦСКА под руководством Ивицы Олича добыл две волевые победы, выйдя при этом в полуфинал Кубка России. Настроение должно быть отличное. Есть ощущение, что красно-синие могут ещё прибавить, но, скорее всего, в домашней игре с «Ротором» сэкономят силы. Благо что у волгоградцев сейчас проблемы с игрой. Возьмём победу фаворита через общий низ.



Ставка: победа ЦСКА и тотал меньше 3.5 мяча за 2.06.