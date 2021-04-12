ЦСКА — «Ротор», «Зенит» в Евролиге и другие матчи 12 апреля: что смотреть сегодня

2021 год развернулся во всём великолепии: три месяца остались позади, апрель подбирается к экватору. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на понедельник, 12 апреля.
На что ставить в футболе 12 апреля
По традиции основная часть событий в европейском футболе состоялась в выходные, но на понедельник кое-что всё же осталось. Прежде всего — заключительный матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги. ЦСКА в Москве примет «Ротор», начало — в 19:00 мск.
Красно-синие после отставки Виктора Гончаренко и прихода Ивицы Олича выходили на поле дважды. Оба раза добыли волевые победы, но качество футбола оставляло желать лучшего. Волгоградцы же бьются за выживание и будут цепляться за очки всеми доступными способами. Тренера они, кстати, недавно тоже сменили.
В чемпионате Англии подходит к завершению 31-й тур. Нас ждут две игры. В 20:00 на поле выйдут «Вест Бромвич Альбион» и «Саутгемптон», в 22:15 наступит время «Брайтона» и «Эвертона». Подопечные Карло Анчелотти всё ещё сохраняют шансы на попадание в зону Лиги чемпионов.
В испанской Примере состоится одна встреча, вывеска довольно любопытная. В Виго «Сельта» сразится с «Севильей», старт — в 22:00. Остальные игры 30-го тура уже завершились.
В немецкой Бундеслиге тоже остался один матч, здесь добрались до 28-го тура. В Зинсхайме «Хоффенхайм» примет «Байер» (21:30). Обе команды в последнее время играют слабовато, постоянно допуская осечки.
В итальянской Серии А завершится третий тур. Тоже один поединок: «Беневенто» против «Сассуоло». Стартовый свисток раздастся в 21:45. Гости находятся в серединке, а вот хозяева пока не гарантировали себе сохранение прописки в элите. Хотя запас имеется.
Одна игра осталась в ФНЛ, здесь заканчивается 36-й тур. «Волгарь» примет «Крылья Советов» (17:30). Лидирующие в таблице самарцы в середине недели сражались с «Динамо» в Кубке России, потому матч перенесли на понедельник.
Также можно поставить на чемпионаты Бельгии, Турции, Сербии, Польши, Румынии, Греции, Дании, Швеции и Болгарии. А ещё — на итальянскую Серию В, испанскую Сегунду, французскую Лигу 2 и ПФЛ.
Матчи по хоккею для ставок 12 апреля
В Кубке Гагарина продолжается жара. Нас ждёт шестой матч финала Западной конференции. В Санкт-Петербурге СКА померится силами с ЦСКА, начало — в 19:30 мск. Счёт в серии 3-2 в пользу москвичей, подопечным Валерия Брагина по-прежнему нельзя проигрывать.
В НХЛ запланированы сразу восемь встреч, но все они начнутся не ранее 2:00. «Монреаль Канадиенс» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Миннесота Уайлд» — с «Сент-Луис Блюз». Также можно поставить на плей-офф ВХЛ, АХЛ и ряд европейских чемпионатов.
На что ещё ставить 12 апреля
Момент истины для баскетбольного «Зенита». Для выхода в плей-офф необходимо на своём паркете обыграть греческий «Панатинаикос», которому уже ничего не нужно. Старт запланирован на 20:00 мск.
Две встречи пройдут в Единой лиге ВТБ. «Цмоки-Минск» примет «Локомотив-Кубань» (19:00), а «Химки» сразятся с «Енисеем» (20:00). Ранних игр в НБА не будет. Девять матчей, все начнутся в промежутке между 2:30 и 5:00.
Любителей тенниса ожидает представительный турнир в Монте-Карло. Два россиянина начнут борьбу с первого круга: Карен Хачанов сыграет с сербом Ласло Джере, а Аслан Карацев померится силами с итальянцем Лоренцо Музетти.
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