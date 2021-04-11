«Брайтон» — «Эвертон». Прогноз: Анчелотти и Хамес сохранят надежду на Лигу чемпионов

12 апреля состоится матч 31-го тура чемпионата Англии «Брайтон» — «Эвертон». Начало игры — в 22:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Брайтона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.32. Успех гостей оценён экспертами в 3.30. А ставки на ничью принимаются за 3.25.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Брайтон» — «Эвертон» 12 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Брайтон» — «Эвертон» получится не самым результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45.

Анализ и прогноз матча 31-го тура чемпионата Англии «Брайтон» — «Эвертон» (12.04.2021)

Национальные чемпионаты выходят на финишную прямую, а значит, результат каждого следующего матча становится всё более и более значимым. В чемпионате Англии подходит к концу 31-й тур, на понедельник остались две встречи. «Брайтон» примет «Эвертон», начало — в 22:15 мск.

«Бавария» на краю пропасти, а «Челси» всё ближе к победе. Кто выиграет Лигу чемпионов? «Ман Сити» всё выше в букмекерских рейтингах. Но есть один нюанс.

Подопечные Карло Анчелотти сохраняют надежду на квалификацию в Лигу чемпионов, после 29 матчей они идут восьмыми. Плотность в турнирной таблице так высока, что даже в этой ситуации «Эвертон» уступает идущему четвёртым «Челси» всего семь баллов. Учитывая две игры в запасе, «ириски» всё ещё могут обойти «Тоттенхэм», «Вест Хэм» и «Ливерпуль». И именно поэтому обязательно нужно обыгрывать «Брайтон».



Впрочем, и «Брайтон» будет крайне мотивирован на остаток сезона. Команда Грэма Поттера большую часть сезона показывала великолепный футбол, но отвратительная реализация моментов часто перевешивала. Потому до недавнего времени приходилось бороться за выживание. В марте результаты всё же пришли и две победы подряд позволили оторваться от «Фулхэма» на шесть очков. Достаточно комфортное преимущество, однако за оставшиеся восемь туров случиться может по-прежнему всё что угодно.



Очная встреча первого круга прошла в начале октября, тогда победу со счётом 4:2 одержал «Эвертон». Впрочем, и в том матче «Брайтон» был как минимум не хуже. Подопечные Грэма Поттера существенно больше владели мячом, имели массу опасных моментов, но не повезло в завершении атак — стандартная ситуация для «чаек».

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Нельзя не отметить сверхуспешную игру «Эвертона» на выезде в этом сезоне. По этому показателю подопечные Карло Анчелотти идут четвёртыми во всей АПЛ — в 14 играх на чужих стадионах проиграли лишь трижды при девяти победах. В то же время «Брайтон» только четвёртый с конца по результатам в родных стенах — ничтожные две победы на собственном стадионе.



Если говорить о персоналиях, то в предстоящем матче можно многого ожидать от Доминика Кальверта-Льюина и Хамеса Родригеса. Британец отметился голом в первом круге, в той же игре сделал дубль колумбиец. Хамес толком не выступал в марте из-за травмы, однако сейчас вернулся в состав и сразу же забил. Именно он отдал немалое количество ассистов в том числе и на Кальверта-Льюина, да и в целом уровень влияния хавбека на игру «Эвертона» достаточно высокий.



В то же время в составе «ирисок» точно не сыграют Бернард, Фабиан Дельф, Андре Гомеш и Абдулай Дукуре. Каждый из них мог бы привнести заметный вклад, а Дукуре до травмы и вовсе был незаменимым исполнителем основного состава. Потери не ключевые, но существенные.

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Есть проблемы и у «Брайтона» — не сыграют Тарик Лэмпти, Солли Марч и Адам Уэбстер. Вся троица наверняка вышла бы в старте, а значит и их потеря может сказаться на итоговом результате. Если же обобщать, то обе команды испытывают некоторые проблемы с составом, впрочем и критичными их не назвать.



Рискнём сыграть по коэффициенту. На наш взгляд, даже с учётом кадровых потерь шансы синих как минимум не ниже. А ведь на П2 букмекеры дают 3.30! Выглядит интересно, мотивированные мерсисайдцы вполне способны забрать три очка.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Брайтон» — «Эвертон» 12 апреля 2021 года

Ужасная игра «Брайтона» дома и классные выступления «Эвертона» в выездных матчах этого сезона намекают на итоговый успех именно подопечных Анчелотти. Учитывая восстановление после травмы Хамеса Родригеса и тот факт, что им победа даже несколько нужнее, рискнём сделать ставку на успех «ирисок». Коэффициент заметно выше тройки.

Ставка: победа «Эвертона» за 3.30.