«Челси» — «Порту». Прогноз на матч: Пепе не отпустит Тухеля и Жиру просто так

13 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Порту». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу британцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.83. Успех гостей оценён экспертами в 4.65. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Порту» 13 апреля 2021 года

Букмекеры не считают, что матч Лиги чемпионов «Челси» — «Порту» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.89. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.54. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз ответного матча Лиги чемпионов «Челси» — «Порту» (13.04.2021)

«Челси» мало кто пророчил большие успехи в этом сезоне. Однако лондонцы продолжают не только борьбу за место в топ-4 АПЛ, но и находятся в шаге от выхода в полуфинал Лиги чемпионов. В первом четвертьфинальном матче комфортно обыграли «Порту» (2:0), однако вполне вероятно, что спустя неделю подопечным Томаса Тухеля будет ещё сложнее.



Начать стоит с того, что никаких домашних и выездных матчей де-факто в этом противостоянии нет. Всё честно и справедливо: обе игры между «Челси» и «Порту» проходят на нейтральном поле «Севильи», а значит никто не получит дополнительного преимущества. Тем не менее, лондонцы уже во второй раз в сезоне играли на «Рамон Санчес Писхуан». И дважды выиграли всухую — на групповом этапе разгромили «Севилью» со счётом 4:0.



Первый матч с «Порту» получился для «пенсионеров» очень и очень тяжёлым, хотя итог может вводить в заблуждение. Фактически Тухелю очень повезло не пропустить. Португальцы большую часть времени владели игровым преимуществом и имели несколько железобетонных моментов. Однако реализации и хладнокровия в завершающей стадии не хватило.



Нельзя забывать, что неделю назад «драконы» из-за дисквалификаций остались без важных исполнителей группы атаки — Мехди Тареми и Сержио Оливейра. И даже без них «Порту» имел все шансы сыграть как минимум вничью. В ответном поединке мы увидим обоих футболистов, и они явно усилят атакующий потенциал. Так что интрига в этом противостоянии сохраняется.



Взять хотя бы матч чемпионата Португалии, который состоялся на минувших выходных. «Порту» со счётом 2:0 обыграл «Тонделу», а один из забитых мячей записал на свой счёт Тареми. Что касается лондонцев, они в субботу уверенно разобралась с довольно колючим «Кристал Пэлас» — 4:1. Всё по делу, оппонента превзошли.



К ответной встрече стороны подходят практически в идеальных составах. За «Челси» рискует не сыграть лишь Андреас Кристенсен, тогда как Консейсау придётся обойтись без голкипера Диего Косты. Это не проблема, опытный Агустин Марчестин изначально считался первым номером португальцев.



Да, вряд ли «Порту» сможет соорудить ещё одну сенсацию и вслед за «Ювентусом» выбить из Лиги чемпионов и «Челси», однако потрепать нервы болельщикам лондонского гранда — легко. В то же время «Челси» далеко не гарантировал себе попадание в топ-4 по итогам текущего сезона АПЛ, а недавние 2:5 в первенстве только добавят концентрации. При Тухеле команда стабильна и управляема.

Проверим голы в обе стороны, коэффициент приближается к двойке. Номинальным гостям придётся раскрываться и идти вперёд, а потому лондонцы должны получить пространство для контратак. Скучать тут не придётся, рассчитываем как минимум на пару-тройку мячей.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Порту» 13 апреля 2021 года

В первой встрече португальцы показали, что абсолютно не боятся статусного соперника, а уж после возвращения в состав Оливейры и Тареми моментов у ворот Эдуара Менди лишь прибавится. «Челси» тоже не может себе позволить покинуть розыгрыш Лиги чемпионов, а для выхода в полуфинал им должно хватить одного мяча. Нас ожидает интересный матч, в котором вполне может быть забито немало голов. Ждать «Порту» нечего, придётся раскрываться.



Ставка: обе забьют за 1.90.